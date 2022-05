Esperanza Casteleiro, próxima directora del CNI tras el escándalo del espionaje de Pegasus

- Publicidad-

“La próxima directora del CNI va a ser una persona del CNI, una mujer del Centro Nacional de Inteligencia«. Así ha anunciado Margarita Robles a la sucesora de Paz Esteban al frente de los espías españoles.

La nueva directora del CNI

Esperanza Casteleiro Llamazares, era la actual directora de gabinete de la ministra Margarita Robles y actual secretaria de Estado de Defensa. De ella ha destacado “su entrega y compromiso con España, la seguridad, las libertades y la industria de defensa”.

Margarita Robles, ministra de Defensa

Robles ha defendido a Paz Esteban “su trabajo callado, pero eficaz”, y le ha agradecido “su dedicación durante los casi 40 años al frente del Centro”.

El Gobierno advierte de un intento fallido de infectar el móvil de Luis Planas

Isabel Rodríguez ha anunciado, en rueda de prensa, tras la reunión del Consejo de Ministros, que tras la conclusión del análisis de los terminales de los miembros del gabinete por parte del Centro Criptológico Nacional, hubo un intento “fallido” de infección con Pegasus al móvil del ministro de Agricultura, Luis Planas. “No ha habido más intentos”, ha continuado la ministra portavoz antes de darle la palabra a Margarita Robles.

Destituye a la directora del CNI tras el escándalo Pegasus

La directora del CNI, Paz Esteban (Madrid, 1958) ha sido cesada tras dos años dirigiendo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y tras otros siete meses en los que ejerció de jefa interina. Su experiencia en los servicios de inteligencia se remonta a los años 80, cuando ingresó en el antiguo Centro Superior de Información de la Defensa (CESID).

Esteban ha sido cesada en medio del escándalo por el espionaje con el programa ‘Pegasus’, tanto en el caso que afecta a líderes independentistas destapado por ‘Citizen Lab’ como en el robo de datos denunciado por el Gobierno a los teléfonos móviles del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y también el del ministro de Interior.

El pasado jueves compareció en el Congreso ante la Comisión de Gastos Reservados, donde, y a puerta cerrada, trascendió que justificó el espionaje por parte del CNI a 18 independentistas, entre ellos el entonces vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés. Aportando las autorizaciones judiciales concedidas por el juez de enlace del Tribunal Supremo.

Sin embargo, su nombre fue rápidamente señalado para la asunción de responsabilidades por formaciones como ERC, Junts o incluso Unidas Podemos, que ha evitado dar nombres pero apuntaba al CNI. Frente a ello, había recibido el respaldo de partidos de la oposición (PP, Vox y Ciudadanos), que ensalzaban su «profesionalidad» y sentido de Estado.

Robles defiende a la ya exdirectora del CNI

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido a la recién cesada

y ha asegurado “que Paz Esteban tiene todos los valores de responsabilidad”.

Robles también ha querido defender al CNI y mostrar su orgullo por aquellos que trabajan por nuestra seguridad.

España es un socio serio y fiable

Robles ha asegurado que “España es un socio serio y fiable en la comunidad internacional de inteligencia”. La titular de Defensa ha defendido el papel de nuestro país fuera de nuestras fronteras, frente a las críticas de la oposición tras el escándalo de Pegasus.

La ministra ha pedido, además, “luchar contra las nuevas tecnologías que afectan a nuestras vidas privadas”. Por eso, defiende que “es imprescindible dotar de medios al CNI para que, como lo está haciendo ahora, pueda tener ese papel importante en la comunidad internacional de inteligencia. Queremos un CNI respetable y respetado por todos los servicios internacionales”, ha dicho.

El CNI trabaja por el «prestigio de España» cumpliendo «escrupulosamente» la ley

La ministra de Defensa defiende, “aun con errores, el compromiso del CNI, que es con nuestro país para hacer de España el país que queremos, con los derechos, las libertades y un Estado de Derecho en el que creemos firmemente todos los organismos públicos, el primero el CNI”.

nueva directora del CNI

Sobre Casteleiro ha asegurado que “ha trabajado en España como secretaria general y en países muy lejanos.” Ha renunciado, que nunca ha querido protagonismo, “sino cumplir escrupulosamente la ley y trabajar por el prestigio de España para que sea un ejemplo”.

Es una sustitución de la directora del CNI

Margarita Robles ha negado que la salida de Paz Esteban al frente del CNI se trate de “una destitución, sino que es una sustitución”.

Así ha respondido a las preguntas sobre las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha asegurado este martes que este cambio es un esperpento que debilita al Estado.

El PP ha cambiado de líder pero no de Community Manager

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha cargado contra el Partido Popular y ha asegurado que “ha cambiado de líder pero mantienen al Community Manager”, citando el mensaje publicado este martes por el líder del PP sobre la salida de la directora del CNI.

“Este tuit que ha puesto el señor Feijóo lo podría haber puesto perfectamente el señor Casado”, ha afirmado.

“Cuando era candidato dijo que era un hombre de la política reposada y no de tuits, ha tardado poco en desdecirse de sus palabras”, ha dicho.

Robles no dimite

“En estos cuatro años solo he servido a mi país, trabajar por mi país y estar con los ciudadanos en los peores momentos y voy a seguir haciéndolo”, ha dicho con contundencia la ministra de Defensa, margarita Robles, quien ha asegurado que “se siente muy orgullosa de formar parte del gobierno de Sánchez”.

“Estamos con los ciudadanos, sobre todo con los más vulnerables. Esté donde esté, solo entiendo la política de una manera: humanidad, empatía y estar con los ciudadanos”, ha afirmado.

Robles ha negado que vaya a dimitir aunque pone unos límites. “El día que yo no pueda salir a la calle porque los ciudadanos me digan que soy un desastre como ministra me lo pensaré”.

Niega que se haya espiado a los independentistas por motivos ideológicos

Margarita Robles ha salido en defensa del Gobierno y ha asegurado que “no se investiga a nadie por sus ideas políticas”. Así se ha referido a las preguntas sobre la motivación de los espionajes llevados a cabo por el CNI a algunos líderes independentistas.

“A nadie se le investiga por sus ideas políticas. Llevamos años defendiendo las ideas políticas de la gente y trabajando por la libertad. La señora Esteban compareció con toda la documentación y autorizaciones judiciales, que estaban absolutamente motivadas”, ha defendido.