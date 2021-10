Espejel entró en la judicatura por la «puerta de atrás» y lo ocultó en su relación de méritos

- Publicidad-

La elección de Concepción Espejel, Concha, para el Tribunal Constitucional ha generado polémica tanto por su cercanía al Partido Popular como por su recusación para juzgar casos de corrupción que afectan directamente al PP. Sin embargo, el PSOE ha aceptado a una persona que accedió a la carrera judicial utilizando una puerta trasera porque no aprobó las oposiciones a juez.

En concreto, la recién elegida magistrada del Constitucional entró en la carrera judicial a través de una oposición menor, juez de Distrito, respecto a muchos de sus compañeros, una oposición que requería una quinta parte de esfuerzo que la de Instrucción.

Según fuentes judiciales consultadas por Diario16, Concepción Espejel se benefició de la unificación de la carrera judicial aprobada en el año 1981 por la cual se unieron las carreras judiciales con la justicia municipal. Esta unificación se hizo por mandato constitucional y los jueces y secretarios de distrito se integraron en la carrera judicial.

Según confirma la documentación consultada por Diario16, Concepción Espejel se presentó a las oposiciones a juez de distrito convocadas por el Consejo General del Poder Judicial y publicadas en el Boletín Oficial del Estado del 15 de octubre de 1981, oposiciones que aprobó con un resultado nada brillante, dado que ocupó el puesto 35 de un total de 80 aprobados. En esas mismas oposiciones encontramos a nombres tan importantes como el ex ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, que ocupó el lugar 29.

El hecho de que Concepción Espejel entrara por la puerta de atrás en la carrera judicial es una demostración más de que este nuevo nombramiento no obedece a sus méritos profesionales sino, más bien, a méritos políticos. Este hecho se repitió cuando optó a la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La otra candidata que optaba al puesto, Manuela Fernández Prado, sí que accedió a la carrera judicial a través de las oposiciones de juez de Instrucción, hecho que, además de sus más de 25 años de experiencia en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, le otorgaban muchos más méritos para habérsele concedido la Presidencia de dicha Sala.

Relación de méritos

Según la documentación a la que ha tenido acceso Diario16, Concepción Espejel ocultó el modo en que accedió a la carrera judicial en su relación de méritos para acceder a la Presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

«Ingresé en la Escuela Judicial por acuerdo del CGPJ de fecha de 3 de diciembre de 1982». En la entrevista realizada ante la Comisión de Calificación a la Presidencia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para exponer los méritos, Concepción Espejel también ocultó que sólo había aprobado la oposición a Juez de Distrito afirmando lo siguiente: «En cuanto al currículum voy a ser muy breve, voy a resaltar sólo unas pinceladas. Me licencié en derecho en 1981 por la universidad de comillas. Ingresé en la carrera judicial en diciembre de 1982. Llevo por tanto ejerciendo más de 34 años en la jurisdicción», según se puede comprobar en el vídeo completo de la entrevista que pueden consultar AQUÍ.

Espejel no hizo ni una mención al modo en que accedió a la carrera judicial. ¿Mintió Concepción Espejel? No, no mintió, pero ocultó un dato que le hubiera restado méritos frente al resto de candidatos.

Esto demuestra que el nombramiento de Concepción Espejel para el Tribunal Constitucional, una juez que ha sido recusada en dos ocasiones por afinidades políticas con el Partido Popular, está justificado en base a esa afinidad política con el PP y no tanto por sus méritos profesionales, méritos que, a la vista de la documentación, son bastante menores que los del resto de candidatos que el PP podría haber puesto encima de la mesa.