España se puede quedar sin agua potable: alertan de la escasez de hipoclorito sódico para las estaciones municipales

- Publicidad-

La principal causa de muerte hasta el siglo XIX eran las infecciones. La población comenzó a crecer cuando se comercializaron los primeros fertilizantes para la agricultura y se empezó a desinfectar el «agua de traída». Primero se empleó el flúor, después se pasó al cloro y al hipoclorito sódico, un producto que, hoy día, sólo cuatro empresas distribuyen en España, cada una con 70 a 100 empleados. Sus clientes son ayuntamientos, estaciones potabilizadoras de agua, estaciones de aguas residuales o piscinas municipales, entre otros. Ahora, los paros en el transporte de mercancías ponen en jaque su distribución. Y de prolongarse más tiempo, la salud pública.

Plantas electroquímicas apagadas

«El problema que tenemos es que las electroquímicas que nos sirven el material bruto, el hipoclorito sódico puro, no abastecen porque no hay camiones por la huelga del transporte. Y después, para los pocos pedidos que pueden sacar escoltados por la Policía, no les sale rentable tener las plantas encendidas. ¿Moraleja? No hay. Terminamos el stock la semana pasada. Hemos avisado a los clientes a la Delegación del Gobierno y a todo el mundo». Así lo explica José Luis Caravia, gerente de Asturquimia, una empresa radicada en Sariego (Asturias) que distribuye a toda la Cornisa Cantábrica (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco) y León.

Las empresas del sector se encuentran en la misma situación, «porque las electroquímicas que hay en España son tres, están en la misma tesitura y compartimos todos los proveedores. Luego la casuística de qué cliente está mejor o peor, pues no te puedo decir, porque a sus clientes no les conozco. Pero los míos están fatal y aterrados. Unos peor que otros. Unos tenían más stock, otros menos. Por tanto, la situación es mala y, en algunos casos, crítica», asegura. Pone el ejemplo de un proveedor «muy similar a nosotros que tiene una fábrica en Valencia y otra en Sevilla, y tampoco consigue producto».

Consecuencias para la salud

Las consecuencias podrían ser graves. Según Caravia, «puede ocurrir que, en algunos sitios de España, más pronto que tarde, por no decirte ya, cuando abran el grifo, el agua no estará desinfectada. Y según el tiempo que haga, las condiciones ambientales o las condiciones higiénicas en que esté, puede desarrollar virus, bacterias, microbios y gérmenes. Con suerte, algunos pueden ser asimilables, pero otros no. No te hablo de que puedan provocar una gastroenteritis. Hablamos de cosas más serias, como disentería, salmonelosis…». Y advierte que «los grandes núcleos de población son los que se pueden ver afectados, en primer lugar, por el mayor consumo de agua».

Según el XVI Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2020, realizado por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) y Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), en España existen 1.640 Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) que suministran 4.057 hm³ anuales a los depósitos urbanos y las redes de distribución.