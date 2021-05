España no puede seguir mirando hacia otro lado sobre el Sáhara y debe pararle los pies a Marruecos

- Publicidad-

Ayer lunes llegaron a Ceuta más de 6.000 personas procedentes de Marruecos según informó el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Sin embargo, fuentes oficiales han señalado que la cantidad de personas llegadas ayer podría ser mucho mayor, alrededor de 9.000.

La situación de tensión entre los dos reinos, España y Marruecos, parece ir en aumento.

Envío de tropas del Ejército español

Hoy el Gobierno de España ha desplegado al Ejército, con unidades de la Legión y de Regulares, haciendo patente su presencia en las calles de la ciudad autónoma.

Varias unidades del Ejército de Tierra han iniciado también su colaboración en las labores de control que se están llevando a cabo en las calles de Ceuta. Están presentes también en la zona del Tarajal, donde se encuentran la mayoría de personas recién llegadas.

El objetivo ahora es agrupar a los inmigrantes y prestar todo el apoyo logístico necesario tal y como ha anunciado la Delegación del Gobierno.

Situación nunca antes vista

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular, ha manifestado estar viviendo una situación nunca antes vista en toda su vida como presidente de la Ciudad, que suma ya más de veinte años.

En sus declaraciones ha señalado que «es el momento de la unidad y de la responsabilidad porque Ceuta es España y Ceuta tiene que salir de esto con España y ejercitando quien tiene las competencias y las capacidades, sus obligaciones, y me estoy refiriendo al Gobierno de la Nación».

¿Por qué dice esto el presidente de Ceuta? Ahora muchos se preguntan cuál es el significado de estas palabras, porque con la información que se ha conocido últimamente no es sencillo analizar la razón de esta llegada masiva de inmigrantes y las declaraciones del presidente de la Ciudad Autónoma.

Marruecos reclama Ceuta y Melilla

Precisamente el pasado mes de diciembre, el primer ministro de Marruecos dijo que Ceuta y Melilla son «marroquíes como el Sáhara». Unas afirmaciones que pasaron bastante desapercibidas en España, a las que no se quiso prestar atención debido al problema profundo que supone.

Saadeddine El Othmani defendió hace tan sólo unos meses que estas dos Ciudades Autónomas son de Marruecos, en el contexto que había creado Trump el pasado 10 de diciembre al reconocer la soberanía del Sáhara.

La respuesta de España fue inmediata: convocó a la embajadora de Marruecos y exigió explicaciones por las palabras del primer ministro sobre Ceuta y Melilla.

La embajadora, por su parte, respondió a España señalando que no había ningún cambio respecto a Ceuta y Melilla, y que se garantizaba a España que no había problema. Algo que, en estos momentos, no sería tan sencillo confirmar.

Precisamente estas declaraciones ponen sobre la mesa el problema que hay de fondo, al que el presidente de Ceuta hacía referencia sin explicarlo abiertamente.

La llegada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos (que a su vez, provienen de otras regiones africanas), supone un pulso que el reino de Mohamed VI le está echando a España, exigiéndole de manera «sutil» que se posicione sobre el Sáhara occidental.

El líder del Frente Polisario, en España

Hace tan sólo unos días se conocía que el líder del Frente Polisario, Brahim Gali se encontraba hospitalizado en La Rioja.

Brahim Gali estaba hospitalizado por COVID, y llegó a España con un nombre falso en condición de salud grave. El gobierno de Argelia hizo una petición formal al de España para que lo acogiera y poder ayudarle por razones humanitarias para recibir asistencia sanitaria.

Fue registrado en el Hospital como Mohamed Benbatouch, con nacionalidad argelina, pero inmediatamente la información real salió a la luz, generando una tensión sin precedentes entre España y Marruecos.

Gali tenía una investigación abierta en la Audiencia Nacional española desde el año 2016, pero nunca se presentó a declarar.

Según se acaba de conocer, el ministro del Interior, Grande Marlaska, se habría opuesto a recibir al líder del Polisario en España, y según señalan, advirtió «de las consecuencias» que esto podría traer consigo.

Y es que, la reacción que está teniendo Marruecos, podría tener que ver con su «advertencia»: en un comunicado publicado el pasado 8 de mayo, el Ministerio de Exteriores afeó la decisión del Gobierno de España de no informar a Rabat con antelación sobre la situación del líder del Polisario en España. Y en esta comunicación, consideraron que el hecho no fue «una simple omisión», sino «un acto premeditado, una elección voluntaria y una decisión soberana de España de la que Marruecos toma nota» y de la que se derivarían consecuencias.

Análisis

El hecho de que España haya querido desentenderse del Sáhara durante décadas, sin asumir su responsabilidad sobre un territorio del que era responsable, está trayendo consecuencias. De hecho, siempre las tuvo, pero no se puso el foco en ellas considerando que se trataba de un asunto que afectaba, supuestamente, a una población «reducida».

El hecho de haber abandonado a esta gente a su suerte, siendo ciudadanos españoles, pone en el foco ahora a España, que debería posicionarse de una manera clara ante lo que está sucediendo en estos momentos: la persecución y ataque continuo al pueblo Saharaui.

Sin embargo, España no quiere problemas con Marruecos. Y quizás pensó que dejando al pueblo Saharaui a su suerte, Marruecos lo tendría fácil para ir ocupando los territorios y, poco a poco, hacer una política de hechos consumados mientras la comunidad internacional miraba hacia otro lado. Pero no ha sido así, pues la comunidad internacional, aunque con perfil bajo, ha ido asumiendo el papel fundamental de la protección de los Derechos Humanos, y también el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

España, como si el asunto no fuera con ella, ha querido jugar a tratar con cierto cariño al pueblo saharaui, como si les estuviera haciendo «un favor», pero sin complicarse en exceso la vida, intentando un equilibrio imposibile entre víctima y agresor. Esa «equidistancia» que al final, como estamos viendo, termina pasando factura.

La caja de pandora se abrió cuando Trump reconoció abiertamente la legitimidad del pueblo Saharaui, lo que encendió los ánimos de Marruecos. Alemania o Rusia también se han posicionado ya, y España intenta seguir actuando como si este tema no fuera con ella, porque evidentemente, llevarse mal con marruecos le acarreará problemas diarios mientras la Unión Europea se desentiende, una vez más de lo que aquí ocurre.

Ni las resoluciones de Naciones Unidas ni las competencias humanitarias son suficientes para que haya una respuesta contundente que le pare los pies a Marruecos de una vez por todas. Y es que los derechos del pueblo saharaui llevan demasiado tiempo siendo pisoteados, algo a lo que España ha contribuido con su inacción y siendo, fundamentalmente, la primera responsable de la situación en la que quedó el pueblo saharaui cuando lo dejó abandonado a su suerte en la década de los setenta.

España debe asumir ya, de una vez por todas, una posición contundente de defensa de los derechos del pueblo saharaui, le cueste lo que le cueste. Otra cuestión es, evidentemente, la cascada que esto generaría. Pero para eso se supone que están los organismos internacionales, la defensa de los Derechos Humanos y la necesidad de pararle los pies a los reyes que se creen que pueden utilizar a las personas como arma arrojadiza. Ya está bien, Marruecos, ya está bien.