En momentos difíciles algunos te abandonaron, pero ahora éstas “en la cresta de la ola” y como suele ocurrir en estos casos, tendrás una gran cohorte de acólitos que estarán continuamente “alegrándote los oídos”. Por mi parte no lo voy a hacer y con respeto y afán constructivo, voy a exponerte con firmeza reflexiones que considero democráticas.

Aunque esa frase: ”España es una democracia plena” la pronunciaste varias veces en los medios de comunicación, no voy a dirigirme a ti como presidente del gobierno, pero si lo hago al ser secretario general de nuestra organización política el PSOE. Imposible que España sea una democracia plena, por que ésta se sustenta fundamentalmente en los partidos políticos, de donde emanan los poderes Legislativo y Ejecutivo y éstos imponen el poder Judicial. Me preocupa que las organizaciones políticas no cumplan con el articulo 6 de la Constitución y por todo lo que me afecta mucho más la nuestra, con su falta de democracia interna, hasta el extremo de cómo tantas y tantos militantes sentirme “un mero cero a la izquierda”.

Nuestro partido ha estado (y está) secuestrado desde las instituciones por los jerarcas desde la época de Felipe González. Fue muy significativa la frase que éste pronunció en el primer Comité Federal después del compañero Zapatero acceder a la Presidencia del Gobierno. Taxativamente dijo: “y ahora José Luís, ¡a gobernar el partido desde la Moncloa!”. Lamentable que esa frase haya sido (y es) una cruda realidad. Al último (39) Congreso Federal, asististe y participabas en calidad de secretario general, al haber sido elegido para ese cargo previamente en primarias. Pudiste hacer un PSOE mas (realmente) democrático, plural, eficaz, transparente y participativo y todo lo contrario, lo blindaste férreamente, transmitiendo ese modelo al conjunto de los territorios, donde tus homólogos como tú suelen ser jueces y parte, ostentando cargos orgánicos e institucionales al mismo nivel, lo que les permite hacer y deshacer a su libre albedrío.

Ésta sociedad es muy injusta y por eso me reafirmo cada vez más en mis convicciones como socialista y republicano, recordando a tantas y tantos miles de buenas y buenos militantes socialistas, que no lo dudaron y para defender la II Republica, dieron su vida, sufrieron represión en la cárcel o tuvieron que soportar el exilio. Reivindico el republicanismo histórico del PSOE, eso desde siempre y más ahora, viendo la deriva de la Monarquía en general y la del rey emérito (¿por qué le sigues manteniendo ese titulo honorifico, que para él expresamente lo creó Mariano Rajoy?) en particular. Sin embargo tú, estás haciendo todo lo contrario y no has tenido inconveniente en hacer causa común con el PP, el partido político mas corrupto de Europa y con el ultraderechista Vox, para evitar que se constituya en el Parlamento una comisión de investigación, acerca de todas las indecencias y presuntos delitos que ha venido cometiendo Juan Carlos I.

Es al menos una anomalía o aberración democrática que el rey como jefe del Estado, goce de inviolabilidad con todo lo que eso comporta y que, tengamos tantos miles de aforados que, con privilegios en caso de proceder, no se someten como el resto de los ciudadanos a la justicia ordinaria. Como secretario general, tenías que haberte puesto al frente del partido reivindicando la Republica, pero has hecho o permitido lo contrario, como se demostró en el último 39 Congreso Federal, boicoteando y rechazando con malas prácticas y arbitrariamente, una enmienda al respecto presentada por jóvenes de Juventudes Socialistas y aprobada muy ampliamente en la Comisión Política.

Por todo lo que nos estamos jugando, deseo hacerte las siguientes consideraciones: no pongo en duda que España sea uno de los países con más democracia plena, e incluso, ocupe el puesto 23 a nivel mundial, pero eso no me sirve de consuelo, pues demuestra que el nivel democrático en el mundo es muy bajo y deficiente o como ocurre en muchos países inexistente.

¿Cómo consideraría que España es plenamente democrática?. Si no nos llevaran y de forma dirigida, estemos limitados a votar cada cuatro años, a unos señores que sin en muchas ocasiones tener méritos algunos, han sido elegidos (impuestos por los dirigentes) en sus respectivos partidos políticos (el PSOE no es una excepción) en listas cerradas y lo malo, es que haciendo una pésima gestión, pueden perpetuarse en los cargos. Es antidemocrático lo que han hecho algunos lideres mundiales, (el último Putin en Rusia), cambiando sus respectivas constituciones para poder mantenerse como es el caso de éste, hasta el 2036 como presidente, después de haber ostentado ese cargo por ocho años, intercambiándolo con el de primer ministro y llevar mas de 26 años como político profesional.

En tu caso y el de todos los políticos españoles, no tienen necesidad de cambiar la Constitución, pues ésta no contempla limite de tiempo para ostentar cargos institucionales, tampoco está contemplado en la ley de partidos políticos, ni las correspondientes leyes electorales. Son muchísimos los políticos que se perpetúan en los cargos, viviendo como casta prácticamente de la política, incluido en instituciones inútiles hechas a su medida y que deberían ser disueltas: Senado, diputaciones, Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, y sus equivalentes por comunidades autónomas y siempre les queda las “puertas giratorias”, en empresas de servicios esenciales que han privatizado como el energético. Ésta es una de las peores lacras que lo condiciona todo y ha originado que la política y los políticos sea el segundo de los problemas que más preocupa a la ciudadanía, claro está después del paro, la pobreza y exclusión social.

Aparte de limitarnos a votar cada cuatro años, tras escuchar a los candidatos de todos los signos políticos, en las campañas electorales prometernos todo lo habido y por haber y después, como se suele decir, “si te vi, no me acuerdo”. La democracia debería ser participativa y en consecuencia, habría que reformarse las leyes electorales y como en Gran Bretaña, hacer las circunscripciones electorales por distritos. Esta es la mejor formula para que los votos por territorios, tengan una mayor y mejor equivalencia y representatividad sobre todo acercando el elector al electorado, algo esencial para obligar a las organizaciones políticas a presentar a los mejores candidatos por cada distrito. Personas que deben gozar del reconocimiento y aprecio de sus vecinos.