¿España es una colonia de los EEUU?

- Publicidad-

La capital de España ha sido blindada por 10.000 policías a pié, en caballo, por aire helicópteros con especialistas de la Guardia Civil de disparo, con armamento sofisticado con miras telescópicas, que a más de 500 m abaten a cualquier sospechoso. En algunas áreas de Madrid se han dispuesto baterías con material bélico de precisión, lo que da la sensación de estado casi prebélico.

La Plaza Mayor se convirtió en el lugar de aparcamiento de los automóviles súper blindados de las delegaciones de los países que forman la OTAN; las terrazas que estaban repletas de ciudadanos españoles y extranjeros, por la tarde, en su lugar fueron lugar de aparcamiento.

Hemos visto en Televisión la llegada de Joe Biden, a la base aérea de Torrejón de Ardoz; en su día base aérea conjunta hispanoamericana desde la época de la dictadura franquista hasta 1991 con determinados acuerdos de utilización, en un avión que en su interior tiene todo tipo de lujo, y al pié de la escalerilla estaban Felipe VI, la ministra de Defensa, el ministro de Asuntos Exteriores y la embajadora de EEUU, y el séquito esperando el descenso del Jefe, que se ha hecho derrogar; observamos cierto desasosiego de los que estaban esperando a ver el paseíllo. Hemos observado a Felipe VI nervioso y apocado, mientras Biden con su mano en el hombro y cogido del brazo de Felipe denotaba una superioridad clara. Este hecho dice mucho.

Recuerda, guardando las diferencias, la película de José Isbert, Bienvenido Mister Marshall, sólo faltaba la música. Y como señala Albert Saez, en elPeriódico de fecha 29/6/22, «Y, mientras, el país oficial está prácticamente parado».

- Publicidad-

A las 16 horas del día 28, Biden se reunió con Pedro Sánchez, y Joe Biden le comunicó que va ampliar el número de barcos militares destructores de 4 a 6 en la Base Aeronaval de Rota(Cádiz), base americana, al igual que la base de Morón (Sevilla); ambas bases pertenecen a la etapa de los acuerdos de los años 50 del S.XX entre el dictador Franco y los americanos, aún en vigor.

Da la sensación, supuestamente, que España sigue siendo una colonia de USA, pues llega Biden y ya está dando órdenes al Presidente del Gobierno sobre la base aeronaval de Rota y otras cosas. Y las que dió en la Cumbre de la OTAN a costa de Europa y de España. Joe Biden vino en plan «number one«, «aquí mando yo«, muy sutilmente quiere imponer sus teorías acerca de la guerra de Rusia-Ucrania, tratando de aislar a Rusia e involucrar a Europa de la OTAN ampliada con Suecia y Finlandia.

Ay!! con la GEOESTRATEGIA POLÍTICA, a dónde va a llevar a Europa?

Es probable que esté de acuerdo con enviar más armas sofisticadas a Ucrania y que ésta se integre en la UE.

EEUU sigue siendo el «paladín de la democracia y la libertad«? No estaremos en otra «guerra fría», aunque ideológicamente no sea así?

Según elPeriodico, «Biden pide a Sánchez aumentar de cuatro a seis el número de buques destructores en Rota y todo el personal militar que conlleva.

Esto significa modificar el Convenio de Cooperación para la Defensa entre los dos países, firmado en 1988

El cambio debe ser aprobado por el Consejo de Ministros y ratificado después por las Cortes».

Tres hechos históricos destacan en el inicio de la Cumbre de la OTAN: 1.- El incremento de buques destructores, con carácter permanente, en Rota.

2.- El visto bueno de Turquía para que Suecia y Finlandia entren como miembros de la OTAN y 3.- La NATO convierte a Ucrania en el bastión del Este para aislar a Rusia, aún sin ser los ucranianos miembros de la Alianza Atlántica.

Nos preguntamos quién va a pagar con todos los gastos de la Cumbre de la OTAN en Madrid, incluida la o las cenas en el Palacio Real y todos los costos de esta Cumbre? Nos tememos que como siempre le tocará a los ciudadanos apoquinar, más pronto que tarde, con toda esta parafernalia.

Comida en el Museo Reina Sofía las mujeres y cena todos juntos en el Museo del Prado. Los platos, según hemos visto en la televisión, eran lo que todos los días comen los pobres de España y los que están en el umbral de la pobreza. Esto es vergonzoso, eso sí, los anfitriones perfectos, la jet society del mundo capitalista dando ejemplo de derechos humanos, solidaridad, fraternidad y libertad. Olé, olé y olé, sólo faltaba un capote, pandereta y alguien cantando, para demostrar la España cañí en ese momento, pero sí hubo para las damas flamenco en el Teatro Real, donde también desayunaron con la anfitriona.

Terminada la primera sesión de la OTAN, su secretario general explicó que ayudarán a Ucrania en todos los frentes, armamentístico, monetario, fronterizo con la entrada de Suecia y Finlandia en la Alianza Atlántica y sus ejércitos y armas.

Se trata de asfixiar a Rusia por las fronteras, económicamente y con el máximo número de armamento sofisticado. Aislarla por el frente Este.

Pero han hablado de intensificar el diálogo roto, las negociaciones y de hacer todo lo humanamente posible para que la guerra termine? Nos tememos que NO, pues los intereses económicos, el ganar dinero rápido con la venta de armas a Ucrania es lo que priva.

Lo lamentable es que no se oye en España gritos de «no a la OTAN«, «fuera las bases americanas«, y OTAN de entrada NO, aunque esto último Isidoro lo cambió por OTAN SÍ, como hicieron en los años 70 y 80 del S.XX los jóvenes barbudos. No sé lo que harán los jóvenes mañana o pasado, pero nos tememos que poco o nada.

El IPC en España ha subido al 10,2% y la inflación se sitúa en el 5,5% y sin embargo, la parafernalia y agasajos de los anfitriones sin reparar costos ha sido constante. Uno se pregunta, qué dirán y pensarán los ciudadanos, en general, y las personas que están en el umbral de la pobreza después de ver tanto glamour y despilfarro? No se puede alegar tantas veces la guerra en Ucrania como excusa.

Por otra parte, que pretende Joe Biden al asegurar que va a desplegar un ejército norteamericano en Europa? ¿Qué pretende con esas afirmaciones? Venta de armamento a Europa y a Ucrania? Ampliar la exportación de petróleo y gas natural a Europa? Bloquear por la frontera Este a Rusia? ¿Provocar un conflicto bélico de proporciones desproporcionadas contra Rusia? Y a la vez Zelinski solicita mucho más armamento y ayuda de la OTAN, lo que está relacionado con la afirmación de Biden de que Rusia es una gran amenaza, un peligro para el mundo, al igual que China como el gran desafío, lo que crea tensiones en el Este de Pacífico. Es decir, se pretende iniciar un enfrentamiento OTAN-CHINA?.

La OTAN ayudará indefinidamente a Ucrania dure lo que dure la guerra, han asegurado en la Cumbre de Madrid.

Se ha conjurado la ayuda entre los países en el supuesto de un ataque a uno de sus miembros. Es el «todos para uno, y uno para todos», pero a nivel bélico.

El Reino Unido ha sancionado un número superior a 200 rusos empresarios y millonarios y a la propia sobrina de Putin. UK está en una situación muy belicista contra Rusia. Será porque Boris Johnson quiere quedar como un gran estadista para apaciguar su crisis fiestera?.

La OTAN crea un nuevo orden internacional tratando de bloquear a Rusia, China, y países de la órbita de Rusia.

En Rota están contentos porque los marines pasarán de 1.200 a 1.800, lo que supone según sus habitantes y sobre todo negocios un incremento de compras.

Da igual que haya más bases americanas o que éstas amplíen el número de armamento, lo importante es la «pasta» que puedan generar. ¡¡Qué país!!

Sánchez ha asegurado que se gastará el 2% del PIB en incrementar las partidas del Ministerio de Defensa en armamento.

Se va a gastar lo mismo en la población española que está en el umbral de la pobreza? O estos no son ciudadanos españoles? Se va a gastar el 2% del PIB en comedores sociales y en las colas del hambre?

La ministra Robles afirmó: «no podemos vivir anclados en el pasado de una realidad de flores que ya no existe». Le llaman la ministra de la derecha. Por su parte Unidas Podemos no quiere más armas y está en contra de la guerra, como señaló y señala Ione Belarra.

Europa se rearma ante posibles amenazas. La OTAN llegó a una conclusión apocalíptica indicando que Rusia podría ampliar la guerra a toda Europa, afirmación que no compartimos y que tiene como objetivo el rearme europeo a base de ampliar los gastos bélicos en cada país. La reacción del Presidente del Gobierno español no se hizo esperar, como vimos más arriba, incremento del 2% en armamento para Defensa.

Están dramatizando y preparando para una tormenta perfecta? Los mensajes son brutales, en lugar de hablar sobre diálogo, paz, reuniones con las partes en guerra, supuestamente, según lo medios de comunicación señalan, hablan de guerra en Europa para conseguir el apoyo de las sociedades con sus representantes en los Gobiernos. Según, los mandatarios la guerra llama a la guerra, rearme sin límites en el Tratado Atlántico Norte, en lugar de apaciguar y conseguir la paz, se suben a la parra y se envalentonan y preparan para más hazañas bélicas.

Pedro Sánchez, terminada la Cumbre de la OTAN, dijo a los medios de comunicación y a la sociedad que: «debemos prepararnos para cualquier escenario»,

militar, económico, petróleo, gas, etc.

Sin embargo, ¿ está alguien trabajando para parar la guerra? Propuestas diplomáticas es lo que se necesita. No armas, y meter miedo a la ciudadanía.

El BCE hace un análisis apocalíptico de la situación económica y dice: «si Rusia en otoño no vende petróleo y gas a Europa la situación será apocalíptica».

Y una vez terminada la Cumbre armamentística, emprendieron el vuelo cada mochuelo a su olivo.

Homo homini lupus es una locución latina de uso actual que significa ‘el hombre es el lobo del hombre’ o ‘el hombre es un lobo para el hombre’. Lo citamos para hacer referencia al origen individual, egoísta y violento del hombre, que observamos ha sucedido en la Cumbre de la OTAN en Madrid.

Como reflexión final, señalar que después de la Cumbre de la OTAN estamos más seguros que antes? En el caso de España el 2% de subida a Defensa hasta el 2929 va a salir del PIB? ¿Qué cantidad de millones de € van a suponer? Se van a hacer recortes en otras partidas o se van a hacer por la vía impositiva? La OTAN se ha reforzado militarmente, en lugar de tratar de solucionar por la Paz de la Guerra de Ucrania. Ya no es Putin el enemigo número uno, la Alianza Atlántica considera a China hoy el enemigo a batir.