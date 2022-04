España, entre los tres países del mundo en los que los niños están menos expuesto a los riesgos de internet según un estudio

- Publicidad-

España se encuentra en tercera posición respecto a la exposición más baja de los menores ante los riesgos online según el estudio realizado por la empresa de ciberseguridad Surfshark.

Junto con Japón e Italia, que lideran esta lista, España se sitúa en el top 3 de los países con menor exposición infantil a las ciberamenazas. Según el análisis realizado por la empresa experta en ciberseguridad, los niños de España son los terceros menos expuestos a las amenazas online a nivel mundial y nos siguen por detrás Ecuador e India, mientras que Tailandia, Filipinas y Turquía se ubican en los puestos que apuntan a la mayor exposición ante estos riesgos.

¿Qué significa estar menos expuestos?

Los niños de los países que presentan un menor riesgo tienen menos probabilidades de sufrir acoso cibernético o ser víctimas de peligros online como el phishing o la piratería informática. Por lo tanto, según el estudio, países como Japón, Italia y España estarían en estándares de una mayor seguridad en comparación con los demás países analizados.

La educación sobre seguridad on line es uno de los factores más importantes en cuanto a las herramientas disponibles para que los niños y niñas tengan capacidad a la hora de saber cómo reaccionar ante este tipo de peligros.

«A través de este estudio podemos ver que educar a los niños sobre ciberamenazas juega un papel fundamental para que sepan cómo lidiar con cualquier problema que pueda surgir on line. Cada niño es un individuo diferente, todos buscan cosas distintas en base a su experiencia y se enfrentan a peligros diversos. No existe un único enfoque para hablar sobre la seguridad on line de sus hijos. Debe descubrir la manera de conversar con ellos y ayudarles a comprender qué es lo que deben hacer en cada caso», ha señalado Aleksandr Valentij, responsable del estudio.

Los países con menos ingresos tienen una mejor educación sobre seguridad on line

Señala el estudio que los países con ingresos más bajos son los que tienen una mejor educación sobre la seguridad on line, en comparación con los países económicamente más desarrollados.

Los países con altos ingresos como Arabia Saudí y Uruguay tienen una educación on line básicamente inexistente, con una puntuación de 6.5 y 2 sobre 100. Señala el estudio que «no sorprende que los niños en Arabia Saudita y Uruguay sean los menos preparados para lidiar con las amenazas on line.

Por otro lado, los niños de los países de Asia Pacífico (India, Malasia, Japón, Australia y Nueva Zelanda) tienen las mejores habilidades de gestión de riesgos on line.

India tiene programas de educación específicos en materia de ciberseguridad un 30% más sólidos que la media mundial. Malasia, Australia y Nueva Zelanda tienen programas en educación sobre esta materia más sólidos que la India.

Japón, líder en seguridad

Japón es líder en la lista y ocupa el tercer lugar en la capacidad de los niños para poder hacer frente a los riesgos on line.

La gestión de la exposición a estos riesgos y el desarrollo de competencias para hacer frente a estas cuestiones se ha convertido en un elemento cada vez más importante.

La gestión de la exposición a los riesgos on line y el desarrollo de habilidades para hacerles frente se está convirtiendo en una prioridad para la formación de los más pequeños. El estudio muestra que 6 de cada 10 niños de 8 a 12 años están expuestos a este tipo de riesgos: además, 1 de cada 2 sufre acoso cibernético y cerca de un tercio experimenta otro tipo de amenazas como el phishing o la piratería.

La cantidad de delitos cibernéticos contra menores ha crecido de manera constante cada año entre un 5 y un 9%. Ha aumentado de manera considerable, un 144% en el año 2020, después de que aproximadamente 1.000 millones de niños en edad escolar en todo el mundo fueran reubicados on line para llevar a cabo sus clases durante la pandemia.

Para poner estos datos en perspectiva, solamente en Estados Unidos, alrededor de 12 millones de niños estuvieron expuestos a riesgos cibernéticos. 9 millones se vieron afectados por el acoso on line y 6 millones sufrieron amenazas cibernéticas durante los últimos tres años.

¿Cómo hablar con los niños sobre la seguridad on line?

A medida que crece la vulnerabilidad del bienestar de los niños on line, el experto en seguridad cibernética Aleksandr Valentij comparte seis consejos sobre cómo hablar de seguridad cibernética a los más pequeños:

educar a los niños pequeños: usando fuentes educativas como los dibujos animados interactivos donde se les explique que no hay que compartir información personal, ni fotos ni videos on line.

hable sobre la seguridad de Internet con ellos: empodere a los niños, no les asuste. Asegúrese de que sus hijos son conscientes de los riesgos y de que pueden plantarles cara. Infórmeles de aquello que es positivo del uso de internet y de aquello que no lo es.

genere confianza para poder plantear preguntas: hágale saber a sus hijos que puede consultar con usted cualquier cuestión que pueda generarle dudas. Que no debe tener miedo ni vergüenza ante cualquier cuestión que pueda surgir.

utilice herramientas de ciberseguridad: use las herramientas adecuadas para ayudar a mantenerlos seguros. Instale antivirus, VPN, bloqueadores de contenido, de anuncios, etc. Ayude a su hijo a comprender que, de vez en cuando, hay que limpiar los dispositivos y hacer rastreos de seguridad para que funcionen mejor.

cambiar contraseñas: es importante que le explique que las contraseñas hay que modificarlas pasado un tiempo y sobre todo cuando haya una alerta de posible vulneración.

configuración de internet: ajuste la configuración de privacidad y utilice controles parentales en los dispositivos que vayan a utilizar los más pequeños.

asegúrese de que cuando utilicen soportes conectados a internet lo harán en espacios donde haya un adulto pendiente, no les deje solos cuando estén jugando o consultando en internet y limite sus tiempos de actividad