España afirma en Europa que fue proporcionado limitar derechos fundamentales de los afectados del Popular

En la vista celebrada el pasado miércoles, en la que se dirimieron los recursos de varios afectados de Banco Popular contra la decisión de la JUR de no pagarles indemnización por la resolución, uno de los puntos clave fue la vulneración del derecho a la propiedad.

Los afectados demandantes sostienen que dicha violación de su derecho de propiedad se produjo fuera de los casos y condiciones previstos en la ley y, sobre todo, en contra de lo dispuesto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Los hechos demuestran que, pese a que la ley establece el derecho a percibir una indemnización justa, no han obtenido tal indemnización. Además, sin el pago de una cantidad razonablemente relacionada con el valor del bien, una privación de propiedad constituye una vulneración del derecho de propiedad.

Según un documento interno del Tribunal de Justicia, al que Diario16 ha tenido acceso, los afectados adjuntaron a sus demandas un informe pericial que demuestra que, dado que el haber social de Banco Popular ascendía a 5.974 millones de euros, los afectados habrían recibido más en un procedimiento ordinario que lo que recibieron en el marco de la resolución.

Por su parte, según se indica en el documento, la Junta Única de Resolución (JUR) dio una muestra más de su falta absoluta respeto a los derechos fundamentales de las personas al afirmar que el derecho a la propiedad no es absoluto y que los afectados no han conseguido demostrar los errores de la valoración de Deloitte que sirvió de base para que se decidiera no indemnizarles.

Ante semejante despropósito jurídico y humano, los demandantes alegan que para determinar si existe una compensación suficiente debe analizarse todo el sistema de compensaciones previsto en el Reglamento 806/2014 que establece dos fases de compensación complementarias, a saber, una compensación calculada a la luz del valor neto de los activos, tras una valoración definitiva, y una compensación en virtud del principio «No Creditor Worse Off» (ningún acreedor en peor situación).

En el Caso Popular, la JUR rechazó que fuera posible una compensación por el valor neto de los activos de Banco Popular, dado el instrumento de resolución empleado, y no se ha pagado compensación alguna en concepto del principio No Creditor Worse Off. Por otra parte, la JUR calculó el valor de la compensación en base al principio aquél en el peor escenario posible para los afectados, a saber, en el marco de una liquidación, en un momento muy posterior a la expropiación y basándose en una mera suposición.

Sin embargo, lo más doloroso no son los argumentos de la JUR, que se supone que utilizará toda la maquinaria legal del Banco Central Europeo para evitar pagar a los afectados las indemnizaciones que legalmente les corresponden. Lo peor es la actitud del Estado español, colocándose claramente en contra de su propio pueblo.

La Abogacía del Estado español apoya a la JUR, según el documento interno del Tribunal de Justicia, en que el derecho a la propiedad puede tener limitaciones. Además, España señala que «el resultado del escenario contrafactual de liquidación era la pérdida de los títulos de los accionistas y acreedores afectados por la resolución de Banco Popular y, por lo tanto, procede rechazar la supuesta vulneración del derecho de propiedad invocada por los demandantes. Por otra parte, las limitaciones al derecho de propiedad que pudieran haberse verificado han sido proporcionadas y se han establecido de acuerdo con la normativa vigente», afirma el documento.