A falta de ideas, tirar de lema. Ya se ha puesto en práctica con éxito en las elecciones madrileñas por su triunfadora sin paliativos y ahora también se ha echado mano de este recurso en las primarias socialistas andaluzas. Juan Espadas, el candidato elegido por la dirección federal del PSOE para dirigir el socialismo andaluz tras las primarias del próximo 13 de junio, no ha tenido ningún complejo a la hora de utilizar la imagen del ex presidente de Estados Unidos Barack Obama en su campaña de promoción ante los 44.000 socialistas andaluces de carné que decidirán el futuro del mayor granero socialista del país en votos y en militantes.

La mano derecha del actual alcalde de Sevilla en el consistorio hispalense, Juan Carlos Cabrera, teniente de alcalde y delegado de Gobernación, ha publicado este lunes un mensaje en Twitter con la foto de Espadas con Obama, en la visita que el líder estadounidense realizó a Sevilla en abril de 2019 con motivo de una cumbre internacional de turismo y tras tener que postergar por una matanza de policías en Dallas la que anunció previamente para 2016. El consistorio de la capital andaluza agasajó entonces al ex presidente de EEUU con una corta e intensa visita institucional y privada que supuso un nuevo espaldarazo turístico para Sevilla.

Ahora, el teniente de alcalde de Sevilla incluso utiliza un famoso discurso de Obama para la campaña de primarias de Espadas contra la dirección socialista en Andalucía representada por Susana Díaz, que no ha recogido el guante lanzado por Espadas de integrarse en una candidatura unitaria bajo el liderazgo del regidor hispalense. “El cambio que buscamos siempre ha requerido gran lucha y sacrificio. Y así pues es esta una batalla en nuestros corazones y mentes sobre qué tipo de país queremos y cuánto estamos dispuestos a trabajar duro para conseguirlo”, dijo Obama en New Hampshire en un discurso que supuso el inicio de su mítico “Yes, We Can!”.

En libertad y con energía positiva

También la actual secretaria general de los socialistas andaluces y líder de la oposición ha puesto sobre la mesa desde un primer momento sus intenciones. Incluso el mensaje lo llevaba impreso sobre la camiseta con la que compareció ante los medios para anunciar que mantendría el pulso que le lanza Ferraz, al que le hace llegar su “energía positiva” y el deseo de que la pugna de estas primarias no se parezca en nada a aquella de infausto recuerdo para todos por el liderazgo nacional de hace unos años que aupó a Pedro Sánchez en detrimento de la sevillana. Ahora, la actual secretaria general del PSOE andaluz pide unas primarias “sin empujones” y “en libertad”, una palabra que da buenos resultados electorales se utilice como se utilice en el sentido que sea.

Susana Díaz, el pasado jueves con una camiseta con el lema ‘energía positiva’ en inglés.