Escuchar hablar a algunos líderes mundiales de una posible Tercera Guerra Mundial, si pudiera diría parad el mundo que me bajo

Desde que comenzó la guerra en Ucrania, que aquí no voy a discutir quien es el bueno o el malo, ya que como he comentado en anteriores artículos, para mi en una guerra mundial no hay buenos ni malos, solo hay sufrimiento, des de que empezó esta guerra hemos escuchado a hablar distintos lideres mundiales sobre una posible tercera guerra mundial, como si se hablara del viaje que harán en unos días, o lo que van a almorzar el día siguiente.

Creo que los términos tercera guerra mundial, son unos términos que dan mucho miedo y que en Europa tendríamos que tener mucho cuidado, ya que la guerra de Ucrania una vez más está pasando en suelo Europeo, y si Rusia está en Europa, por lo tanto si no se controla la situación, que espero que se controle el primer territorio que recibirá es el Europeo, a caso ochenta años de la finalización de la segunda guerra mundial, Europa se enfrenta a unos ruidos de guerra que dan mucho miedo, a mi oír hablar de una tercera guerra mundial en la boca de lideres mundiales como Macron, Zelensky o el propio Pedro Sánchez me da miedo, cuando Pedro Sánchez hace un par de meses atrás dijo que estaban intentando evitar la tercera guerra mundial temblé, me remonté a cuando el COVID-19 estaba en la China, y tampoco tenia que llegar a Europa, tardó cuatro meses des de sus inicios en la China, pero terminó llegando, ahora la situación es distinta la guerra está en lleno corazón de Europa y mientras nosotros seguimos con nuestras rutinas, hay gente muriendo en el corazón de Europa.

Yo desearía que esta guerra se terminara y la paz volviera en Europa pero muchos dicen que Ucrania será el primer país de mucho, que luego vendrán otros y que Putin no se detendrá ante los países que sean de la OTAN, aquí Estados Unidos y toda la OTAN deberían intervenir este escenario da mucho miedo, y yo me dijo y me repito los habitantes de la Unión Europea somos vecinos de Ucrania pero también de Rusia, no deberíamos sentarnos junto con Putin y Zelesnky para que lleguen a un acuerdo de paz, ya que son nuestros vecinos y con los vecinos debemos estar bien, pero decir a Estados Unidos que la política de nuestro continente nos la hacemos nosotros.

Las sanciones a Rusia solo nos han perjudicado a los mismos Europeos, pero a Estados Unidos no le perjudican para nada, ya que ellos se lo miran de lejos y además nos venden gas y petróleo a los Europeos, Biden solo gana en esta guerra lejos de su país, si Putin se le ocurra atacar a un país de la OTAN los primeros perjudicados seremos los Europeos, donde en nuestro continente ya tuvimos dos guerras mundiales donde fueron el campo de batalla de dichas guerras, si empezara una tercera guerra mundial, seria de nuevo Europa el campo de batalla, y todo esto por no saber decir no a Estados Unidos y a sus gobernantes.

Una tercera guerra mundial seria un desastre por la humanidad y que algunos lideres hablen de ello sin reparos da mucho miedo, el propio Joe Biden dijo que si se debía ir a una guerra mundial para proteger las democracias ( Si en Estados Unidos hacen guerras para proteger las democracias) se debería ir, esto si la guerra lejos de Estados Unidos y recibiendo todos los Europeos, el propio Macron advirtiendo a Putin que cuidado con lo que hace y Putin amenazando el mundo de una guerra nuclear, así que si a mi las palabras tercera guerra mundial me asustan dichas por según que lideres.

Yo si pudiera tras una pandemia de COVID-19 por la que dicen que deberíamos haber salido mejores y con una guerra en Europa, diría parad el mundo que yo me bajo, ya que el futuro asusta mucho, el presente no es muy alentador y si miramos al pasado me pregunto si los seres humanos, hemos aprendido algo de aquellas dos guerras mundiales que tanto daño nos

hicieron y pienso que no, que estamos a punto de repetir aquellos mismos errores y que nuestros lideres políticos no harán nada para evitarlo, ya que ellos no tienen ningún reparo en hablar de una posible tercera guerra mundial o guerra nuclear, hoy aun lo podemos parar si Rusia y Ucrania llegan a una solución, y los lideres Europeos deberían mediar ya que ambos países son nuestros vecinos , de Estados Unidos nos separa un océano y si hay una guerra ellos no recibirán nosotros si, por esto mismo si yo pudiera pararía este mundo y me bajaría.