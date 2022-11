Escrivá avanza que la revalorización de las pensiones será del 8,5%

- Publicidad-

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá ha señalado que la revalorización de las pensiones al IPC, de las pensiones será del 8,5% para todas ellas, décima arriba o abajo, independientemente de su cuantía, ya que los pensionistas “sufren más que otros colectivos el impacto de la inflación en sus gastos.

Escrivá en un encuentro organizado por “65 y Más” en el Senado, con presencia de los sindicatos UGT y CCOO, ha afirmado que el gasto en energía y vivienda supone de media para los jubilados 9 puntos porcentuales más que al resto de la población respecto a su principal fuente de ingresos.

Lo ha atribuido a que “viven en viviendas con menos personas, en peores condiciones o con peores aislamientos”. También ha recordado que, para los pensionistas, el gasto en alimentación supone dos puntos porcentuales más sobre sus ingresos que para el resto de los hogares.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, foto Agustín Millán

Destope de las pensiones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá ha recordado que aún quedan dos elementos muy importantes de la reforma de las pensiones: la ampliación del periodo de cómputo y el destope de las pensiones. “Ya estamos trabajando en un destope de las bases máximas de cotización y un aumento de las pensiones máximas, de manera progresiva en los próximos años”.

El ministro de Seguridad Social ha avanzado que, si la inflación media hubiera sido del 2,5% hasta este noviembre, la Seguridad Social se encontraría ya en superávit gracias a los mayores ingresos obtenidos, que crecen al 8,5%, como consecuencia de que “el empleo crece al 2,5% y se está recomponiendo el mercado hacia mejores empleos”.

Reformulación del periodo de cómputo de las pensiones

También se ha referido a la reformulación del periodo de cómputo más allá de los 25 años, sin dar demasiado detalle sobre cómo se modificará. «Desde la crisis financiera ya no hay carreras tan claras y son más volátiles. El sistema genera un nivel bajo de equidad, y eso supone trabajar con distinto parámetros del sistema», ha señalado, «Si alguien quiere que se tenga en cuenta su vida laboral, hay que mirar evolución del periodo cómputo y también mirar las lagunas que ha habido. Son elementos sobre los que estamos intentando buscar una solución».

Sistema de pensiones equitativo

Acusa a los diferentes gabinetes de estudios de “generar incertidumbre”. En este sentido, Escrivá ha acentuado que “no somos conscientes hasta qué punto tenemos un sistema equitativo. No hay un país europeo, salvo Grecia, con una pensión máxima topada. España no tiene regímenes de pensiones privilegiados cuando en Francia uno de cada cuatro pensionistas tiene un régimen de pensiones especial, con pensiones más elevadas. Por eso no nos sorprende que, cuando miramos los microdatos, los problemas de inequidad en la sociedad están bastante corregidos entre los pensionistas”, ha dicho.

Una subida de las pensiones iguales para todos

El ministro ha defendido durante su intervención la subida del 8,5% para todas las pensiones porque “a los jubilados les impacta más la inflación”, en referencia a que la subida de la cesta de la compra les afecta especialmente.

Escrivá ha rechazado ha rechazado una cláusula de escape para una subida diferencial de las pensiones. “Hemos asistido durante las últimas semanas a posicionamientos desde distintas instancias, recomendando que las pensiones no deberían revalorizarse en función del IPC. Una variante ha sido la de plantear que se revalúan de forma separada, en función de nivel de pensión. Pero este debate, además de ser extemporáneo, no tiene sentido”, ha afirmado.

“Utilizan métricas espúrea, como las tasas de reemplazo (el porcentaje de la primera pensión sobre el último sueldo recibido) y se compara a España con Francia sin valorar que la edad legal de jubilación en Francia es de 65 años y en España vamos hacia los 67 años. Habría que ajustar ese indicador, para hacerlo comparable”, ha criticado. Ha acusado a esos organismos de “generar incertidumbre”.

Por último, Escrivá ha defendido que el punto de partida más certero para analizar la situación del sistema de pensiones es el que utiliza la Comisión Europea o la AIReF, el gasto en pensiones en relación con el PIB, que sitúa el gasto en España en el 12,3% del PIB por el 15,4% de Italia, según la comparativa que ha presentado el ministro.

Acusa a los diferentes gabinetes de estudios de “generar incertidumbre”.

Los agentes sociales

En una mesa de debate posterior, representantes de todos los agentes sociales que participan en la negociación de la segunda pata de la reforma de las pensiones han coincidido en la sostenibilidad del sistema de las pensiones y aseguran que está garantizado pese al intento de generar un debate intergeneracional. Así lo ha declarado Carlos Bravo Fernández, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, que, junto a Cristina Estévez Navarro, secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT han destacado el buen clima de la mesa de cara a negociar.

Temor por el futuro de las pensiones

La secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez, también ha intervenido en la jornada sobre el futuro de las pensiones en el Senado.

El futuro de las pensiones, foto Agustín Millán

Una jornada organizada por la revista “65ymás, en el que ha mostrado su “temor por el futuro de las pensiones. El pacto de Estado se debe cumplir con lealtad y sinceridad, pero eso no se produce. Me temo que el Pacto de Toledo va a estar al albur del gobierno del momento y, por ello, me genera incertidumbre la sostenibilidad del sistema de pensiones”.

En este sentido, ha considerado que “el Pacto de Toledo que muchos dicen que está superado, está más vigente que nunca. Sus recomendaciones no son cuestionables, porque las hemos pactado entre todos de manera unánime. Las excusas de los partidos políticos para no aceptar estas recomendaciones no se sostienen con los datos”.

Mesa de Diálogo Social

Para Cristina Estévez, la mesa de diálogo social en esta materia, “que no se reúne desde el pasado mes de septiembre”, debería negociar de manera inminente las medidas que no se acordaron en la anterior reforma. “El ministro Escrivá propone cuestiones en los medios que no son oficiales para nosotros, porque no las hemos abordado en el diálogo social. El acuerdo de pensiones es de todos, no solo de los agentes sociales. Hay medidas urgentes, como la jubilación parcial, que es primordial negociarla antes de que finalice el año, ya que estamos en tiempo de descuento. El Gobierno tiene unos intereses, pero eso no puede ensombrecer cuestiones tan importantes como ésta”.

“En España se produce una salida muy abrupta de la vida laboral en relación con los países del entorno”, ha manifestado. “Llevamos insistiendo en la necesidad de abordad las políticas activas de empleo para una salida progresiva de los trabajadores y trabajadoras del mercado laboral, que ahora no existe. La dependencia es un sector en el que las mujeres de 67 años cuidan de mujeres de 67 años, y para UGT es inadmisible. Hay cuestiones que deben resolverse por parte del Gobierno en su conjunto, no solo de un ministerio, y se deben abordar de manera inminente en el diálogo social”.