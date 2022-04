Escritores y poetas de cinco continentes en un solo libro

- Publicidad-

Nuestro Planeta Tierra es la más espléndida maravilla del universo, en él habitan millones y millones de especies, muchas de las cuales han desaparecido o están en peligro de extinción. De toda esa misteriosa y encantadora variedad, la naturaleza eligió al hombre para administrar y tomar posición a la cabeza de la sagrada creación; y desde que se le asignó tan honorable misión, no hemos hecho más que destruir, hasta llegar al extremo de eliminar a especies indefensas, hemos sido y seguimos siendo irresponsables con el medio ambiente, unos más que otros por supuesto. Desde hace muchas décadas, nuestro planeta nos ha dado señales que nos han pasado inadvertidas y ese descuido nos ha llevado a padecer en los últimos tiempos, las consecuencias de todo lo que hemos provocado.

Con el pasado nada se puede hacer, es el presente el que realmente importa, ya que de las decisiones y acciones de hoy, dependen los resultados de mañana. Hay muchas cosas deplorables y tristes que estamos actualmente viviendo, algunos como protagonistas y otros, mirándolas únicamente desde una pantalla, pero en cualquier caso, predomina la impotencia ante los acontecimientos y la manera en la que, quienes tienen los privilegios que dan el poder y el dinero, y que son, quienes podrían hacer un cambio positivo, se convierten, casi siempre, en los causantes del deterioro de la tierra, los océanos y con ellos la biodiversidad; en aras del enriquecimiento inescrupuloso a manos de políticos y empresarios, que derrochan millones de dólares intentando poblar la luna u otros planetas; mientras, en tantos países, miles de niños y ancianos mueren de hambre todos los días. Eso me recuerda y hace eco, en un antiguo adagio que versa: “candil de la calle, oscuridad de su casa”.

Este es el momento en el que nos corresponde tomar acciones y cuidar el planeta, que es nuestro único y auténtico hogar, si no deseamos que a finales del siglo en curso, lo que viva la población mundial sea toda una historia de terror.

Propuesta planetaria:

“Los océanos azules dominan la tierra, extensas áreas de verde bosque, marrones montañas, lisos desiertos, y hielo blanco completan el rostro del mundo”. Es tiempo de amar, es tiempo de reflexionar, es tiempo de cuidar a nuestro planeta, seguro que nos agradecerán las distintas especies con las que compartimos esta espectacular e inexplicable creación terrenal, pero estarán más agradecidas las presentes y futuras generaciones.

A principios de diciembre del 2021, inicié el proyecto de una antología literaria, inspirada en el medio ambiente. Comenté la idea a mi amiga, poeta, editora y cómplice Ana María Ayala Carbajal Directora general de Ayame Editorial y ella, encantada; aceptó apoyar la iniciativa.

Fue un gran reto contactar a los autores de diferentes regiones del planeta, pero aprovechando la estupenda herramienta del Internet y gracias a la red de amigos, logré contactarme con brillantes literatos, mujeres y hombres de más de 70 países de los cincos continentes, para crear una obra plurilingüe, en la cual tendremos el honor de dar difusión global a los diferentes idiomas que se harán presentes en este proyecto; dando un lugar especial al español, idioma al que serán traducidos todos los textos. Es importante resaltar que este proyecto colectivo busca incentivar la hermandad y la unión entre intelectuales contemporáneos de todo el planeta, a través del arte literario, para hablar sobre el medio ambiente, tema universal y de suma importancia para todos nosotros. Estoy seguro que ésta será una obra de referencia, para la humanidad.

La Antología Canto Planetario, es un proyecto independiente a cualquier Organismo, Institución, empresa, ideología política, interés económico, social y credo religioso. La temática central será el medioambiente. Esta obra es un canto a nuestra diversa y bella flora y fauna, la “oportunidad propicia para reflexionar sobre la importancia de cuidar los ecosistemas, valorar, respetar, conservar y proteger la vida natural, hogar de muchas especies vegetales y animales”.

Nuestra principal fuente de inspiración al emprender este proyecto es llevar un mensaje reflexivo a la humanidad y un homenaje a nuestro precioso planeta.

Himno y temas

Esta compilación contará con un himno inspirado en el tema central, al cual podrá accederse a través de un enlace del lector QR colocado en la contraportada, para escucharla en forma directa, a través del canal de YouTube de Ayame Editorial. En este libro se pretende aportar valiosas sugerencias, a la comunidad internacional, los autores invitados tendrán la libertad de participar en el género literario de su preferencia: poesía, artículo, relato, crónica o cuento, tomando como temas: el calentamiento global, migración a causa del cambio climático, escasez de agua potable, desforestación, destrucción de hábitats, especies en peligro de extinción, población y contaminación de los ríos, lagunas y mares.

Contenidos que generen discriminación, política, religiones, racismo, sexismo, homofobia, controversia o inciten al odio, no serán aceptados. Esta obra se publicará en español, (la semblanza de los autores hispanohablantes, el prefacio, prólogo, epílogo y letra de la canción serán bilingües, español – inglés). Los autores invitados que no pertenecen a Hispanoamérica deberán enviar sus trabajos en su idioma materno y traducidos al español, (no se aceptan traducciones en Google, si no cuentan con traductores de inglés a español pueden escribir al correo que remitió la carta de invitación, para recomendarles traductores).

De antemano, agradecemos a la Prensa Internacional y a todos los escritores y poetas, que sabemos se sumarán a esta iniciativa literaria, en honor a nuestro maravilloso Planeta Tierra.

¡Bienvenidos a la compilación global Canto Planetario, historia universal de la literatura contemporánea!