Escribir pegado a un lienzo 

MI MUNDO DE LAS IDEAS

Divide y vencerás, resulta siempre posible a las derechas porque aparte de unirles un único objetivo “El dinero” son lo suficientemente disciplinados, y en cuanto alguien les grita la palabra FIRMES, automáticamente se alinean en posición de cuadrarse y al grito de “todo por la pasta”. Por su idiosincrasia están acostumbrados a obedecer, siempre en espera de un fin superior y que al final también les beneficie.

Sin embargo la izquierda es rebelde por nacimiento y busca siempre opciones distintas en las que la primera persona seamos siempre uno, y cuando siente la oportunidad de ponerse en cabeza, no la desprecia y en contra de la coherencia, es capaz de sacar miles de partidos pequeños con tal de que se les oiga a cada uno por separado y portar en primera línea la pancarta de sus ideas, de ahí que en toda manifestación cuando toca analizar, siempre discutimos sobre la posición de cada uno en los medios de comunicación.

Entiendo, que en unas elecciones, cada grupo necesite saber el cálculo de los votos que se han obtenido para situarse en una posición de fuerza, si comparamos la política con las carreras de Fórmula Uno en la que el día de antes se mide el tiempo más rápido de cada uno para obtener la pole y salir el primero en la carrera oficial, podíamos estudiar una formula de valorar a los diferentes partidos políticos que se presentan a las elecciones en coalición y conseguir una estimación de fuerza para el reparto de las subvenciones por votos obtenidos.

De todas formas todo esto se debería estudiar y considerar, pero lo importante es que consigamos una mayoría de votos para poder llegar al gobierno como lo hicimos en esta legislatura, porque es lamentable que sabiendo que existe una mayoría muy considerable progresista y con miras a debatir soluciones ante la globalización capitalista que está manejando el mundo y la mayoría de los gobiernos europeos, incluso nos han metido en una guerra en nuestro territorio, antes de que se convierta en una dictadura del capital, sería conveniente que nos centrásemos todos en los problemas que se nos vienen encima y dejemos los egos fuera para conseguir una mayoría que pueda debatir soluciones, que ilusionen a los ciudadanos que están inmersos en un laberinto de facturas y trabajos que están en la cuerda floja donde las empresas pueden ser des-localizadas de la noche a la mañana en busca de beneficios fiscales y económicos sin miramientos, ni compromisos al haber recibido subvenciones de nuestro país como nos lo están demostrando los últimos acontecimientos, ejemplo, la empresa Ferrovial.

Es conveniente que nos juntemos con inteligencia y decidamos llevar el debate al consejo de ministros formado por nuestros grupos políticos, antes que nos quedemos en la oposición y nos veamos invadidos por la derecha gobernando como hizo Rajoy a base de decretos ley sin tener en cuenta al parlamento. Y nos quede solo el derecho al pataleo, es hora de que nos demos cuenta que en Madrid y su comunidad llevan casi 30 años haciendo de su capa un sayo, salvo los cuatro años de nuestra alcaldesa Manuela Carmena, (eso nos demuestra que si realmente queremos no es difícil llegar a acuerdos por el intereses de nuestros conciudadanos).

La democracia no es solo votar, es debatir, es contrastar idea, es buscar soluciones, no solo es el resultado de unas elecciones, es llevar la democracia a los gobiernos y los parlamentos, estamos hartos de que en el congreso todos los componentes de los partidos se vean atados por la disciplina de partido, es necesario llevar la democracia a los partidos políticos y poner en valor a los 350 diputados para que aporten ideas y debates con inteligencia y en busca de soluciones a nuestro pueblo, no podemos seguir sumisos a los designios de los capitalistas que controlan el mundo, es hora de ponernos a trabajar por el bien común como hacemos cuando una catástrofe nos acecha y salimos a solucionar los desastres sin pensar quien está a nuestro lado, nadie nos pide la afiliación porque ante todo nuestra sociedad es la base de nuestro mundo, debemos darnos cuenta que un millonario por muy rico que sea en una isla desierta no podría vivir y el dinero solo le serviría para calentarse, tenemos que ser conscientes de que toda evolución es gracias a que vivimos en comunidades donde el trabajo de todos hace que crezca nuestra riqueza y evoluciones nuestra vida hacia un mundo mejor y más humano donde convivir.

No estamos aquí para quedarnos, estamos un tiempo prestado con el que podemos gozar de la vida o amargárnosla hasta nuestra muerte, por el egoísmo de unos pocos.

Va siendo hora de construir empresas democráticas, donde el beneficio sea para la sociedad y para cada uno de los trabajadores que conviven en nuestro país, donde podamos aportar lo mejor de cada uno sin tener en cuenta la acumulación de capitales, que no seriamos capaces de gastarlo por muchas vidas que tengamos.

Está claro que hay personas muy inteligentes, que solos pueden conseguir muchas cosas, pero que juntos seremos capaces de crear un mundo mejor, que desde que el ser humano está en la tierra ha buscado por todos los medios conseguir ese equilibrio y esa convivencia donde todos aportemos para un bien común.