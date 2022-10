Escándalo PfizerGate: El Tribunal de Cuentas Europeo afirma ante el Parlamento la vulneración de las normas en la adquisición de las vacunas de Pfizer al no presentar ninguna documentación

- Publicidad-

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea publicó el pasado mes de septiembre el informe de auditoria sobre la adquisición de millones de viales a diferentes compañías farmacéuticas contra la covid.

Ayer una representante del Tribunal de Cuentas compareció ante el Parlamento Europeo para analizar el contenido del contundente informe, que a pesar de señalar todo un abanico de irregularidades en el proceso de la compra de los viales, lo justifica y ampara por el contexto de urgencia y por tratarse ya de «hechos consumados».

V. Joron: «La Comisión ha negociado en nombre de los Estados, esto es sorprendente»

La eurodiputada francesa V. Joron intervino durante la sesión con el Tribunal de Cuentas. Su pregunta puede verla a continuación y fue la siguiente: «Gracias y enhorabuena al Tribunal de Cuentas porque nos dan muchos datos que no conocíamos. Decían ustedes que se hicieron las compras con «poderes especiales que no contemplan los tratados, por la emergencia. Ha negociado la Comisión Europea en nombre de los Estados, esto es sorprendente. Constatan que la Comisión analizó los problemas de suministro, pero solo después de firmar los contratos. La industria farmacéutica parece que presionó al equipo de negociación para que siguiera el ejemplo de Estados Unidos que descargó a las empresas de la responsabilidad. ¿Qué otra información tienen sobre negociaciones preliminares a los contratos y qué han pedido como información que no han recibido?. Al hilo de lo que comentaba la Señora Revassi, CureVac ha obtenido 55 millones de euros de préstamos. Ese dinero, hasta ahora, no ha vuelto: ¿Han establecido algún procedimiento para recuperar este dinero?

- Publicidad-

En su informe, en las páginas 9 y 10, hablan ustedes de 171 mil millones de euros de contrato para 80 mil millones de dosis. ¿Tienen ustedes documentación que justifique la compra o encargo de esta cantidad de vacunas? Hay 447 millones de ciudadanos europeos: ¿por qué se han pedido tantas dosis? Francia ya ha tirado 3,6 millones de dosis a la basura. Ahora están hablando en la actualidad de 30 millones. Un artículo de este verano dice que hay más de 1100 millones de dosis de vacunas que se van a tener que tirar. ¿Esto no es un abuso o desvío de fondos públicos?»

Eurodiputados/as agradecen la labor del Tribunal de Cuentas y la presentación del Informe Especial de auditoría sobre la pandemia por la UE.

La importancia del control, la transparencia y la auditoría de los fondos públicos 🤓 pic.twitter.com/k3YChodCZn — Pilar Fernandez (@pilaraymara) October 13, 2022

El diputado Crhistian Teher denuncia el vínculo familiar Úrsula Von Der Leyen con la industria farmacéutica: su marido trabaja para una compañía asociada a Pfizer

El diputado europeo Christian Teher, intervino también en la sesión. Sus palabras fueron las siguientes:

Piden explicaciones a la Comisión Europea y al Tribunal de Cuentas sobre los contratos de las farmas. Y denuncian que el marido de Von der Leyen trabaja para una compañía que tiene vínculos con Pfizer. Por si no sale en el telediario míralo aquí pic.twitter.com/0GENoJYGm0 — Bea Talegón (@BeatrizTalegon) October 13, 2022

Escándalo en la Unión Europea. Pero no te lo van a contar. Por eso hay que compartir esta información de la comparecencia del Tribunal de Cuentas de la UE en el Parlamento Europeo sobre la compra de vacunas. Preguntan cómo nos pueden devolver nuestro 💶 pic.twitter.com/VAOFXZkTB8 — Bea Talegón (@BeatrizTalegon) October 13, 2022

«Gracias al Tribunal de Cuentas por el informe. Lo he leído con detenimiento y hay cosas que me preocupan. 771 mil millones de euros en contratos firmados entre agosto del 2020 y mediados del 2021 para cuatro mil millones de dosis. El coste medio es de 15 euros, o sea que la Comisión Europea compró decenas de miles de vacunas para cada ser vivo. Hubo un gran escándalo en el Parlamento Europeo porque nadie los vio. Después del escándalo se publicaron los contratos de manera editada: aquí lo ven (mientras muestra los folios en su gran parte tachados). Esto es lo que publican para nosotros y para el mundo. Entonces mi pregunta es: el Tribunal de Cuentas y la Comisión, que me escuchen. Espero que el señor de la Comisión esté escuchando y tomando notas. ¿Cuándo va a publicar la Comisión todos los contratos que firmó con los fabricantes de vacunas?

La segunda pregunta va a al Tribunal de Cuentas: ¿Han visto ustedes la versión completa de todos estos contratos? Porque sigue habiendo partes que no se han entregado.

Hay un conflicto de interés entre Úrsula Von der Leyen y Pfizer: el esposo de Ursula Von der Leyen trabaja para una empresa médica que tiene una intensa relación con Pfizer. El informe de auditoría dice que al empezar la negociación en el 2020, la Comisión «no tenía un mandato de los Estados miembros, ni siquiera un objetivo o una estrategia. Los contactos iniciales se establecieron sin consultar ni coordinarse con los Estados miembros». En abril de 2021 se descubrió que Ursula Von der Leyen estaba negociando directamente y de manera poco transparente con el jefe de Pfizer, resultando en una compra de 1.600 millones de dosis adicionales. Pregunta: Visto el lucro personal de la familia de Ursula Von Der Leyen en esto, y la manera en que negoció con Pfizer, mi pregunta va dirigida a la Comisión y al Tribunal de Cuentas: «¿Hay conflicto de interés o corrupción o no? Si es que no, ¿entonces qué es?.

Tercera cuestión: Toda la estrategia anti Covid se basaba en vacunas supuestamente seguras y efectivas. Seguras no lo son, ni tampoco efectivas. Se ha dicho estos días en esta comisión: no dan inmunidad. ¿Qué se puede hacer para obtener un reembolso? Que nos devuelvan el dinero las empresas farmacéuticas que nos mintieron, nos engañaron a ustedes y a nosotros».

La respuesta del Tribunal de Cuentas: la información sobre el contrato más grande no ha sido presentada

Concretamente, en esta intervención que podrán ver a continuación, la representante del Tribunal de Cuentas de la UE explica que en el proceso previo a la licitación pública para establecer los contratos con las farmacéuticas, ha reinado la opacidad. El Tribunal de Cuentas no tiene los documentos de ningún tipo, ni clínicos, ni de otra índole, de la fase previa a la licitación. Y además, señala que respecto a la compra más grande realizada, que es la hecha a Pfizer, no se han facilitado nunca los documentos de ningún tipo, tampoco del contrato firmado por la Comisión Europea.

La representante del Tribunal señala que este comportamiento es contrario a los tratados internacionales. «Pero que se trata de hechos consumados», dando a entender que ya nada se puede hacer.

#Pfizergate El escándalo aumenta. Es la representante del Tribunal de Cuentas de la UE. Ha comparecido hoy ante el Parlamento Europeo. Y deja claro que el contrato más grande se preparó sin cumplir la transparencia legal requerida. “Hechos consumados”



pic.twitter.com/pubHecGNgY — Bea Talegón (@BeatrizTalegon) October 14, 2022

La transcripción de la responsable del Tribunal de Cuentas de la UE, ante el Parlamento Europeo, la Señora Elvinger es la siguiente: «En lo referente al acceso a la documentación, hemos pedido toda la documentación, todo lo relacionado con la pre-negociación: resúmenes, memorias, mensajes de texto, sms… porque esto define el precio y el volumen (de la compra de vacunas). No hemos tenido acceso a este tipo de documentación, lamentablemente. Y esto nos limita en nuestro trabajo porque según los Tratados tendríamos que tener acceso a todos los documentos.

La Defensora del Pueblo ha hecho una recomendación para que haya más transparencia.

Pero estamos ante hechos consumados.

Las negociaciones sobre el precio están en la documentación, precisamente que no tenemos. Posiblemente en los sms. Lamentablemente.

Bueno, aparte de los documentos que se refieren a la pre-negociación del primer contrato, el más grande (Pfizer), sí que hemos tenido luego acceso a toda la demás documentación y a los contratos. Cumpliendo con las condiciones de confidencialidad, naturalmente. Hay una confidencialidad de contratos, pero hemos tenido todos los demás (no el de Pfizer).

Se dice que frente a los fabricantes cuyo producto nunca llegó al mercado, y los contactos con ellos, la Comisión sabía que asumía un riesgo avanzando pagos. Sabían que algunas vacunas podían no llegar al nivel de madurez para que se utilicen en los mercados».