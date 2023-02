¿Es legítima la huelga de letrados de la Administración de Justicia?

- Publicidad-

La huelga indefinida que llevan a cabo, desde el pasado 24 de enero, los Letrados de la Administración de Justicia ha supuesto, hasta el día de hoy, la suspensión de 71.200 juicios. Se calcula que quedan por resolver diariamente del orden de 2.100 expedientes. El caos en los juzgados es evidente. Y, desde hace unos días, a la convocatoria se han sumado los secretarios de gobierno del Tribunal Supremo. La huelga es legal. Por supuesto. Pero ¿es legítima?

El conflicto tiene visos de enquistarse. El enconamiento entre las asociaciones convocantes, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia, y la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, y el Ministerio de Justicia ha llegado a tal punto que el comité de huelga está estudiando iniciar acciones legales penales contra altos cargos del departamento de Pilar Llop. Ni siquiera hay dialogo y en el enfrentamiento es total.

Y más después de la orden del secretario general para la innovación y calidad del servicio público, Manuel Olmedo, en la que se limita el acceso a las vacaciones y las licencias por asuntos propios a los letrados que estuvieran en huelga. “No se autorizará el disfrute de días de vacaciones ni asuntos particulares correspondientes al año 2023 a las letradas y los letrados de la administración de justicia en días en que deban atender señalamientos”. Y es que muchos huelguistas se están haciendo “trampas en el solitario”. El ministerio descuenta a cada funcionario que secunda el paro una media de 160 euros al día. Y muchos huelguistas lo que hacen es aprovechar los permisos y licencias pendientes para que no se les descuenten sus retribuciones.

Y ello implica que se estén distorsionando las cifras del seguimiento del paro. El comité de huelga dice que el 85 por ciento de los antiguos secretarios judiciales la están secundando mientras que el departamento que lidera Pilar Llop rebaja el porcentaje hasta el 30,5% alegando que en las cifras de los huelguistas se incluyen los letrados que “están de vacaciones y con licencias por asuntos propios”. Esta discrepancia está sirviendo para irritar, aún más, a los convocantes que repiten que, de seguir esta actitud por parte de las autoridades, les demandarán penalmente porque “se están comportando como un piquete antihuelga”.

Los huelguistas están recibiendo el apoyo de los dirigentes de la Comunidad Autónoma de Madrid. Desde la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, hasta la presidenta del parlamento regional, Eugenia Carballedo, y el consejero de Interior y Justicia, Enrique López, con los cuales han mantenido varias reuniones lo que ha provocado que, desde el ministerio de Pilar Llop, se haya calificado de “política” la huelga.

Hay que destacar, en contra de los argumentos de las asociaciones convocantes, que a los letrados de la administración de justicia les han subido sus retribuciones un 14,76 por ciento este año, muy por encima de lo que han subido los salarios del sector privado e, incluso, de la media de los empleados públicos y funcionarios.

El conflicto, se centra, principalmente, en que este colectivo pide una equiparación retributiva al resto de miembros de la carrera judicial. Se basan en que se les han incrementado sus funciones debido a la creación de la llamada “oficina judicial” en los juzgados. Ya no limitan sus funciones a ser los fedatarios judiciales, y otras de marcado cariz pasivo. Se les ha dotado de competencias ejecutivas desde la reforma de 2009. Y eso les lleva a exigir una equiparación con lo que cobran, por ejemplo, los fiscales. Está claro que no se pueden comparar responsabilidades. Aunque la tramitación es fundamental en las instancias judiciales, no tienen el mismo nivel cualitativo que las responsabilidades de fiscales y jueces.

Pero, además, es que están pendientes de tramitación leyes que pueden modificar mucho el “status” de los letrados de la administración de justicia, como son la que va a modificar la organización y el funcionamiento del poder judicial a través de la reforma de la ley orgánica del CGPJ, la reforma de cuatro leyes procesales de los diferentes órdenes jurisdiccionales, y la ley que plantea las medidas de apoyo para que los avances tecnológicos sean efectivos. Unas normativas que van a influenciar en la tarea cotidiana de los antiguos secretarios de los juzgados. Por lo tanto convendría que esperasen a conocer su contenido para adaptar sus reivindicaciones a lo que se dictamine en el Parlamento.

La huelga está generando un serio perjuicio a los abogados del turno de oficio que no pueden justificar y, por lo tanto, cobrar, su trabajo. O a los procuradores los cuales no pueden facturar hasta que se reactive el servicio. Y no sólo a estos colectivos profesionales. El paro afecta a miles de ciudadanos que ven como se están retrasando, aún más, la resolución de sus problemas jurídicos.

El asunto empieza a convertirse en un problema nacional. Mientras tanto la derecha instrumentaliza políticamente la convocatoria. En lugar de intentar mediar la utiliza para fines propios.

Se nota que las elecciones están a la vuelta de la esquina.