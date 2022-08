¿Es la Resonancia magnética nuclear (RMN) dañina para los humanos?

- Publicidad-

Esta historia empezó cuando solicité trabajar en el Hospital sin la mascarilla por motivo médico. Entonces, entre otras pruebas de revisión de riesgos laborales, me solicitaron la Resonancia Magnética Nuclear (RMN). Para realizar la prueba hace falta firmar el consentimiento informado que decía: «Esta exploración utiliza un potente campo magnético y ondas de radio para obtener imágenes diagnósticas, por lo que no tiene riesgos derivados de los rayos X». A mí me suena esta frase parecido a: Caza a un león y la pantera no te morderá.

Entonces decidí investigar si esta prueba puede ser beneficiosa para mí y si puede esclarecer si puedo o no llevar la mascarilla.

Las ondas de radio tienen una longitud entre 10 m a 10.000 m y las frecuencias entre 10.000 Hz a 10.000.000 Hz.

Las ondas electromagnéticas de baja frecuencia se denominan campos electromagnéticos.

Los rayos X son ondas electromagnéticas con una frecuencia entre 10^16 y 10^20 Hz y longitud entre 10 a 0.01 nm.

¿Y qué dicen los estudios científicos?

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) en base a los resultados de estudio retrospectivo INTERPHONE y otros estudios ha clasificado los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como posiblemente carcinógenos para los seres humanos (grupo 2B).

Según el estudio de Plos Biology, 2018; 16 (10) que refieren que los campos electromagnéticos pulsados débiles estimulan la acumulación de radicales libres y que en grandes cantidades estas moléculas se vuelven tóxicas y participan en el estrés oxidativo y en el envejecimiento celular.

El estrés oxidativo se origina por un desequilibrio entre la producción de radicales libres y la capacidad de un sistema biológico de decodificar rápidamente los reactivos intermedios o reparar el daño resultante. El campo magnético de radiofrecuencias induce en el cuerpo humano una especie química especialmente oxidante (ROS) y agresiva, susceptible a grandes concentraciones de destruir el ADN o las proteínas del organismo. Hay riesgos que se pueden derivar de la exposición a los tres tipos de radiaciones que se utilizan en la resonancia magnética: el campo magnético estable, el campo magnético variable y los pulsos de radiofrecuencia.

Otra cosa que me llamó atención en el consentimiento informado es que como contraste se usaba Gadolinio. Ponía: «En algunos casos será necesario inyectar el contraste que no contiene yodo sino gadolinio». Esta frase me suena como: esta casa no tiene habitaciones sino elefantes. Gadolinio (Gd) es un metal raro de color blanco plateado. Puede tener un efecto paramagnético o ferromagnético.Se utiliza a veces para el blindaje en la radiografía de neutrones y en los reactores nucleares. Los iones de gadolinio (III) en sales solubles en agua son muy tóxicos para los mamíferos. Los compuestos de gadolinio quelados evitan que el gadolinio se exponga al organismo y la mayor parte es excretada por los riñones en personas sanas antes de que pueda depositarse en los tejidos.Debido a sus propiedades paramagnéticas, las soluciones de gadolinio orgánico quelado se utilizan como complejos administrados por vía intravenosa como agente de contraste para RMN. Se deposita en cantidades variables en los tejidos del cerebro, el músculo cardíaco, el riñón, otros órganos y la piel.

Por otro lado, el consentimiento también decía que el contraste intravenoso puede desencadenar dificultad respiratoria y colapso cardiovascular. Entonces, visto lo visto, yo me pregunto:

«¿Es la Resonancia Magnética una prueba de diagnóstico de enfermedades o provoca enfermedades? ¿Podrá darles la resonancia magnética la respuesta de si tengo que llevar la mascarilla o no?

Y tú: ¿qué piensas?

