Es el momento de unificar la izquierda

- Publicidad-

<<Ser de izquierda es, desde que esa clasificación surgió con la Revolución Francesa, optar por los pobres, indignarse ante la exclusión social, inconformarse con toda forma de injusticia o, como decía Bobbio, considerar una aberración la desigualdad social>>.

Si se sumaran todos los votos de las izquierdas, incluyendo como tal al PSOE, al margen de todas las disquisiciones metafísicas que tiene cada grupo, porque ideológicamente son similares, es muy probable que los votos de las izquierdas sumen más de 50%. Para ello, todas las izquierdas tienen que poner de su parte para conseguir la UNIDAD POPULAR, y cuánto antes se pongan a trabajar en ello, porque lo piden los militantes y los ciudadanos esa UNIDAD, antes se conseguirá.

Observamos que en algunos partidos de izquierdas españoles la desunión es evidente. Existe individualismo político y ganas de medrar. Los ciudadanos y muchos militantes piden a gritos la UNIDAD de las IZQUIERDAS, pero de momento, lejos de alcanzarla se está creando un ambiente hostil, insultante, en ocasiones. La desunión es palpable. No se puede desunir, la hostilidad debe acabarse en esos partidos políticos, si no les ayudan a la derecha y ultraderecha. Y eso sería una traición al progresismo y a la ciudadanía.

Lo que la gente quiere es que se sume y multiplique, no que se reste o divida; lo que los ciudadanos quieren es la UNIDAD DE LA IZQUIERDA, y esto se logra cuando existe una voluntad política de vencer al adversario político de derechas en lugar de darle chance para que aniquile a la izquierda; porque a los ciudadanos les parece que en lugar de sumar y multiplicar, se resta y divide la izquierda.

Mientras los líderes de Izquierdas no se sienten a DIALOGAR para entre todos pactar un Programa progresista asumible por todos para sacarle rédito electoral en las Elecciones municipales, autonómicas y generales para poder formar gobiernos progresistas en los Ayuntamientos, C. Autónomas y en España, evitando gobiernos de derechas y de extrema derecha que buscan volver al pasado reaccionario. Se necesita UNIDAD EN LA IZQUIERDA.

Las izquierdas tienen que UNIRSE con pactos preelectorales y postelectorales para vencer a la derecha y ultraderecha y conseguir poner en orden la maltrecha sociedad y economía española, para ello, tras la UNIDAD tienen que patear todas las regiones españolas para hablar pedagógicamente a los ciudadanos de todas las soluciones para mejorar la maltrecha economía, sociedad, sanidad, educación y hablarles de los principios de la izquierda como Libertad, Fraternidad, e Igualdad.

Se necesita UNIDAD DE LA IZQUIERDA Y NO DIVISIÓN. Cuantos más partidos de izquierda haya es muy difícil la unidad. Habrá que intentarlo, dejando aparte egos, y poder, la ideología de todos es similar y se puede demostrar y luchar por ella.

Es el momento ahora que la derecha y ultraderecha

se van a hacer añicos como estamos viendo con el odio y la envidia entre Casado y Ayuso que se están jugando el poder y el sillón. Hay que ser inteligentes y los líderes de los partidos de izquierdas deben dialogar y conseguir la tan anhelada UNIDAD DE LA IZQUIERDA, el país lo necesita ahora más que nunca, necesita que se resuelvan todos los problemas que la derecha y ultraderecha es incapaz de solucionar.

La izquierda tiene que demostrar a la ciudadanía qué va a luchar por el BIEN COMÚN, tiene que ir pueblo a pueblo, ciudad a ciudad enseñando con pedagogía las propuestas de mejora que se adoptarán en el país para que disminuya el paro, que los niños coman dos veces al día, que se van a resolver los problemas energéticos, que desaparezca la pobreza energética, tanto en invierno como en verano, para los ancianos, niños y adultos en estado de pobreza y hambre; hay que ir con el megáfono en la mano recorriendo plazas de los pueblos, zonas recoletas de ciudades, sin miedo, sin prisas pero sin pausas. Hay que explicar qué son los oligopolios, qué son las multinacionales; hablar con claridad explicando con palabras entendibles el programa común; prometer y cumplir las promesas en el Parlamento.

Ahora es el momento de la unidad de la izquierda: si hay varios partidos de izquierdas, sus dirigentes deben olvidar el sillón y trabajar juntos, unidos; no se puede dejar a la ultraderecha y derechona que gobiernen el país; si no hay unidad progresista por egos, por querer ser el líder o lideresa y no se consigue la UNIDAD, flaco favor hacen a la ciudadanía y a la vez «se lo están poniendo a huevo», perdón por la licencia, a la ultraderecha y derecha que quieren volver a tiempos pasados eliminando leyes progresistas y gobernando como antaño; si esto último sucediera, la democracia no será tal, las CCAA desaparecerán, los inmigrantes que trabajan para los señoritos andaluces, castellano-leonés etc, tendrán salarios paupérrimos, los trabajadores españoles no tendrán salarios dignos ni contratos continuos, serán nuevamente trabajadores del estilo franquista.

No hay que tener miedo, hay que luchar y luchando con fuerza, con deseos de victoria, ésta será posible; pero si se es melifluo, desganado, apático, si se aparenta luchar por la unidad progresista no se conseguirá nada; palabras, palabras, palabras; se necesitan hechos, el país necesita políticos bravos y bravas que consiga unificar todo lo bueno que tiene el progresismo. Es posible que haya que dialogar mucho y convencer con la palabra a aquellos seudo demócratas que tratan de dividir y no multiplicar.

RES NON VERBA= HECHOS NO PALABRAS.