Cuando no se pensaba en la economía, ya las mujeres eran capaces de hacer juegos malabares con el mísero sueldo que tenían sus maridos, para llegar a fin de mes y dar de comer a los suyos, fueron las primeras administradoras, las primeras gerentes, las primeras economistas.

¿Por qué no dar una oportunidad a una mujer como Yolanda Díaz? Que ha sido capaz de sentar en una misma mesa de negociación a empresarios y sindicatos, y conseguir que se pusieran de acuerdo en cuestiones tan importantes como los salarios. Ha demostrado su talante dialogante, que las cosas por difíciles que sean, si una mujer se lo propone, pueden salir para adelante.

Si Sumar, finalmente va a ser un proyecto político, en el que la base sea la escucha y el diálogo a las diferentes partes de la sociedad, yo me subo a ese tren. Me gusta la seriedad de esta mujer, me gustan sus formas, es firme pero tiene talante de diálogo y ansias de escuchar a la ciudadanía.

Por primera vez en bastantes años, hay un proyecto que me ilusiona, que me dice que la política, se puede hacer de forma diferente a como se venía haciendo hasta ahora. ¿Y si me equivoco, qué importancia tendrá? me he equivocado ¡tantas veces! Me han defraudado ¡tantas veces y tantas personas! Que por una vez, quiero que este proyecto vaya para adelante, que me apetece ilusionarme y apoyar a una mujer que me gusta, me infunde realismo, y me apetece que salga para adelante este proyecto nuevo.

Porque es el momento de las mujeres, que no somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie, porque somos más las mujeres en este país de machitos, pero siempre hemos estado resignadas a segundos puestos, a últimos puestos, mientras nos dirigían hombres, que nos han fallado una y mil veces. Voto por dar esta oportunidad a Yolanda, porque es el momento de las mujeres.