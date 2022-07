¿Es consciente ALMEIDA de que está MALTRATANDO A LOS ANCIANOS?

- Publicidad-

Vivo en una casa que fue de mis padres y está llena de gente de su generación, de gente anciana. De gente, en ocasiones con pocos posibles, que incluso van a comer a los CENTROS DE MAYORES.

Hace unos días coincidí en el ascensor con Mercedes, una vecina que aún conduce y se defiende bastante bien. Estaba llorando. Estaba llorando y con una multa en la mano. Una multa de 200 euros, 100 si se paga antes de veinte días, por haber pasado por la zona de Plaza Elíptica.

-Pero si yo no pasé por la Plaza Elíptica. ¿Qué voy a hacer este mes con cien euros menos si ya tengo más cosas de las que quitarme?

- Publicidad-

Miré la foto que había en la multa y aluciné en colores. El coche de Mercedes, que por supuesto no tiene distintivo porque no tiene dinero ni de broma para comprarse otro, iba por la A-42. No vio ninguna señal de que al pasar por allí estuviera cometiendo una falta (grave, dice la multa). Y cómo me pareció tan inverosímil llamé a un compañero abogado y me dijo que no había nada que hacer, que en efecto ponían multas por pasar por la M-42, aunque fuera por debajo de la zona de la Plaza Elíptica.

No me lo podía creer. Así que alquilé un coche eléctrico y al día siguiente hice el mismo recorrido. Pasé por el punto por el que habían multado a Mercedes, y aunque estaba mirando no vi ningúna señal que me indicase pudiera estar prohibido. En Madrid Central, el Madrid Central de Carmena que Almeida iba a desmontar, está muy claro. Aquí no. Y me metí luego en internet, y lo miré y remiré y los límites me parecieron incomprensibles.

Pero bueno, yo soy joven y me aguanto; me joripio. Pero Mercedes, mi vecina, es sexagenaria, vive de una pensión pequeña, necesita su coche para seguir viva, para seguir siendo una ciudadana, un miembro de la sociedad. Lo necesita. Y Almeida -porque es él quien da la cara y debe darla: por eso tiene el poder que tiene y cobra el sueldo que cobra- la está maltratando. Almeida está maltratando a Mercedes y dentro de dieciocho meses la obligará a tirar su coche, que es pequeño y no contamina aunque tenga más de veinticinco años y que ella ha cuidado siempre con el máximo esmero. Almeida degradará a Mercedes y degradará su calidad de vida definitivamente a partir del 1 de enero de 2024. Lo hará como hoy le ha puesto una multa obligándola a privarse este mes de algunas pequeñas cosas que le ayudan a dar alegría a su vida difícil: comprarse el Hola en papel, poder comer plátanos de Canarias.

Los mayores de 65 años, José Luis, señor Martínez-Almeida, deberían tener la misma calidad en el trato que los minusválidos, porque en mayor o menor medida a partir de esa edad todos seremos minusválidos: tú también. A los mayores de 65 años se les debería dejar conservar su coche, como se les permite a los minusválidos que lleven coches adaptados. Se les debería, sobre todo, respetar como ciudadanos y seres humanos. Y no maltratarlos, como estás haciendo ahora mismo (presumo que sin darte cuenta), en cumplimiento de una norma europea que, dado tu poder y capacidad, deberías ser capaz de adaptar a la realidad de la ciudad que te ha votado como alcalde, que ha confiado en ti.

No maltrates a Mercedes, Almeida, por favor, no vuelvas a maltratarla, ni a a ella ni a ninguno de los que son mayores como ella.

Lector: si estás de acuerdo con este artículo compártelo con el mayor número de personas posibles.

Excelentísimo Alcalde, si quieres responder a estas palabras en este mismo periódico te dejaremos todo el sitio que consideres necesario.

Gracias.