¿Es coherente la monarquía, y más: la española…?

El emérito, la monarquía española, están presentes desde hace mucho en los medios de comunicación. No hace falta recordar los motivos. El emérito, ausente. Problemas en Suiza, España. Defraudador confeso. Se publica trato de favor. Parece que puede regresar sin problema. Diferentes estamentos, teóricamente democráticos, no investigan. Hay mucho, nada ejemplar, sobre su vida privada. ¿Coste al erario público? Tampoco se investiga. Esto, ¿es propio de una sociedad democráticamente madura…? ¿Sucedería en una monarquía parlamentaria europea…?

¿Es coherente la monarquía como “Jefatura de Estado”?

Como consultor he colaborado con diferentes empresas familiares. Separaba “empresa familiar” de “familia empresaria”. La primera aplica criterios “familiares” La segunda, pautas profesionales, por méritos, no vínculos familiares. Isabel Corella, muy competente consultora en selección de Directivos, con gran experiencia en empresa familiar, me comentó: “En las empresas hay organigramas. En las empresas familiares, “árboles genealógicos”. Estos predominan.

Es conocido: “los abuelos crean la empresa, los hijos la consolidan, los nietos la destruyen”. ¿Qué número hace la actual generación borbónica…? ¿Balance desde que ocuparon el trono en España; desde que sometieron a Catalunya, Valencia, Aragón, mediante el Tratado de Nueva Planta…? ¿Balance en cuanto a los “activos” que encontraron y los actuales? ¿Qué dice la historia de su comportamiento, resultados? ¿Qué imagen tiene en Catalunya? ¿Motivos…?

Debate sobre monarquía o república. Los votantes de Catalunya con valores democráticos hace tiempo que han decidido: Referéndum, crear “su” propia República independiente.

Preguntas puntuales

¿Quiere que la Jefatura del Estado sea, “siempre”, PROPIEDAD EXCLUSIVA de una familia;de sus sucesivos herederos? ¿Seguro de que la Jefatura del Estado, de los Ejércitos, SIEMPRE estará ocupada por las personas MÁS COMPETENTES? ¿Cree que el ADN monárquico, mejor no verificar el borbónico, asegura aportar siempre la persona más CAPACES? ¿Existe un “espíritu superior” que infunde a cada heredero/a las competencias necesarias que exija el momento; lo convierte en el perfil más apto del país?

Muy difícil defender que “ese” modelo es “democrático”. Y más si se añade el tema de la “inviolabilidad”. Ninguna democracia referente, mantiene en la cúspide a quien actúe como, según los hechos, la actual monarquía.

Vigente monarca

¿No sabía lo que pasaba en su familia? ¿Desconocía lo que sucedía en la política española y los altísimos niveles de corrupción, deterioro en todos los estamentos, enfrentamientos partidistas? ¿Ignoraba el progresivo incumplimiento de la Constitución, incluso ¡por el propio Tribunal Constitucional!? He evaluado muchos directivos a partir de sus Guías de Funciones, Objetivos, Resultados. ¿Qué concluiría un evaluador objetivo sobre la actual monarquía desde criterios rigurosos, democráticos; referentes de monarquías serias?

En Catalunya, por su actuación, ¿lo considera la mayoría de la sociedad catalana “su” Jefe de Estado? ¿La aleja o la aproxima? ¿Forma parte del problema creado por el propio Estado o aporta soluciones? No todos lo verán igual. ¿Qué calificarían quienes lo hacen imparcialmente…?

¿Mejor una república? ¡Sí, pero…!

Lo únicamente democrático es una República. Pero este modelo, con los actuales “estamentos” del Estado español, creo que no funcionaría. Cuando todo o casi todo está en “quiebra sistémica”; cuando casi ningún estamento es equiparable a sus correspondientes de las repúblicas consideradas verdaderamente democráticas, este sistema tampoco sería lo eficaz que puede, se precisa.

Eso lleva a la necesidad de un Base “0”, de una “reingeniería” integral del Estado. Nadie lo propone. Tampoco modificar estamentos. Al contrario. La mayoría encubre al emérito, protege la monarquía como único modelo. ¿Problema de los políticos? No. Problema de una sociedad permisiva, que acepta, apoya, lo inaceptable como es la realidad que ofrece la monarquía como modelo, la borbónica, la actual. La mayoría española asume, apoya, “forma parte” del problema. ¿Cómo calificar que se admita “todo” lo que se publica sobre el Estado y sus estamentos, el emérito; lo que sucede bajo el actual monarca?

¿República, sí o no?

Sí, pero con “reset” de “todas” las estructuras del Estado. Sí, con un riguroso “rediseño inspirado en las mejores democracias” efectuado por “nuevos protagonistas”. Los actuales responsables lo son del deterioro creciente. En una organización seria habría una renovación total de cargos. Eso no sucederá en España.

¿Es coherente la monarquía, y más: la española…?

Para evaluar, como consultor, utilizo diferentes parámetros. Dos muy útiles: CLIMA y RESULTADOS. ¿Cuál el CLIMA, RESULTADOS en España? ¿Cuál en la relación España/Monarquía con Catalunya? Si se celebrase un referéndum, ¡es lo democrático!, ¿votaría Catalunya seguir con España? ¿Votaría a Felipe VI como su Jefe de Estado? Que opine el lector. Ni CLIMA ni RESULTADOS demuestran buena gestión por parte del Estado, de la Monarquía. ¿Es ésta coherente en sí misma? ¿Demuestra ser COMPETENTE en España cuando, como dijo Gabilondo, “se echa a Catalunya”?

¿Entonces…? ¿Qué es lo coherente…? ¿Monarquía con “árbol genealógico” o República con organigrama con los más competentes?

¿Monarquía y Estado ineficientes… o república rediseñada, de corte europeo, que “atraiga” voluntaria, libre, satisfactoriamente a Catalunya para seguir CON una España orientada al mejor futuro en todo?