Ertzainta de tráfico ¿stop al Tour de Francia en Euskadi?

- Publicidad-

El sindicato de la Ertzaintza ESAN -muy a su pesar- ha trasladado directamente a la dirección del Tour de Francia la situación de las unidades de tráfico de la Ertzaintza, que serán las encargadas de dar cobertura a la ronda gala debido a la falta de personal en las que están sumidas las unidades de Tráfico encargadas de dar cobertura al Tour.

Al habla con Unai Garabieta del sindicato policial ESAN con representación en la Ertzaintza y en las policías locales.

Este sindicato ha hecho pública una carta a la ciudadanía manifestando su malestar por la falta de acuerdos con Gobierno Vasco para llegar a una solución que permita garantizar los 1.200 puntos de control en carreteras de la Comunidad Autónoma. Apoyan el evento, igual que lo hicieron en la pasada Vuelta a España, por lo que supone de proyección e imagen de Euskadi en el mundo, pero lamentan la actual situación de sus recursos tanto humanos como técnicos para el transcurso del Tour por las carreteras vascas.

En Euskadi concurren varios sindicatos de policía, desde ESAN, a ERNE, EUSPEL, SIPE, todos ellos de acuerdo con la postura de ESAN. Este último sindicato causante de esta carta, agrupa a 4000 policías ERTZAINTZAS muchos ligados a tráfico

1.- ¿Cuál es el literal de la carta?

Dice lo siguiente:

ESAN HA TRASLADADO A LA DIRECCION DEL TOUR DE FRANCIA LA SITUACION DE LAS UNIDADES DE TRAFICO DE LA ERTZAINTZA, QUE SERAN LAS ENCARGADAS DE DAR COBERTURA A LA RONA GALA EL ESCRITO DEL SINDICATO VASCO ES EL SIGUIENTE:

“La negociación se ha visto dinamitada. La falta de personal, la precariedad de materiales, la falta de organización de los recursos existentes…todas estas cuestiones, que hoy día afectan a todas las áreas de la Ertzaintza nos han conducido a un callejón sin salida.”

“ESAN lleva negociando meses la situación concreta de las unidades de tráfico. Las modificaciones de RPT que llevó a recortar el personal adscrito a estas unidades de tráfico, entre otras cuestiones ha conducido a situaciones como la de la pasada Nochebuena, donde escasos 9 agentes fueron los encargados de atender todos los accidentes con heridos de la Comunidad Autónoma.”

“De esto y demás, se le dio cumplido traslado a la Directora de Recursos Humanos, la Sra. Urien, sin que se haya obtenido respuesta alguna a tan tamaño dislate.”

“No ha quedado más remedio. ESAN siempre ha sido partidaria de arreglar las cuestiones en la mesa de negociación, pero eso requiere de voluntad por las partes. Es evidente que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco no la tiene.”

“Por todo ello y ante la ausencia de respuesta a las peticiones de ESAN, hoy nuestra organización se ha puesto en contacto con la organización del TOUR DE FRANCIA y de la UCI (Unión Ciclista Internacional) a fin de poner en su conocimiento la situación de falta de personal en las que están sumidas las unidades de Tráfico encargadas de dar cobertura al TOUR.”

“No podemos permitirnos fracasar en un evento deportivo de gran impacto internacional como es el TOUR.”

“La llegada de dicha prueba a nuestras tierras no cabe duda sitúa a la Ertzainza ante un reto, un desafío para el cual los y las agentes que componen la Ertzainza, están más que capacitados, pero eso no implica que se descargue la responsabilidad del fracaso en quienes, desde el sobresfuerzo diario heredado de la falta de personal y medios, entregan lo mejor de sí.”

“El TOUR de FRANCIA requiere de un número de efectivos adecuado. Necesita el control de más de 1.200 puntos al paso de la carrera. ¿De dónde piensa sacar los efectivos la Sra. Urien si hoy en día sigue sin planificar de manera adecuada el personal asignado a estas unidades?”

“Por todo eso ESAN, ha remitido escrito ante las organizaciones encargadas del TOUR a fin de que sean conocedoras del hecho, emplazándolas a una reunión donde nuestra organización se encargará de trasladar la problemática existente en tanto en cuanto el Departamento de Seguridad no se siente a analizar esta cuestión.”

“¡¡ CON TU FUERZA LES PARAMOS, STOP LE TOUR¡¡”

2.- Cuéntame Unai, un poco más de vuestra situación

Unai contesta “mejor de puertas hacia adentro ¿Pero es posible?”

Continúa – la situación que se ha creado viene de largo, lo que hemos opinado siempre es que estas cuestiones deben primeramente solucionarse de puertas hacia adentro.

La denuncia de nuestra posición con el TOUR tiene ya muchos meses. Con las últimas modificaciones de la RPT -relación de puestos de trabajo-, donde se divide el personal que hay en la Ertzaintza en función de intereses estratégicos para la respuesta a las necesidades de la Sociedad, las unidades de tráfico vieron recortado su personal, la asunción de tareas y labores en los últimos tiempos cada vez ha sido más alta, no se ajustaba el número de unidades que había a esas necesidades lo que suponía un gran esfuerzo para sacar como fuera el trabajo a realizar.

La plantilla actual de tráfico encargada de atender eventos deportivos entre las tres provincias puede estar ahora del orden de 223 agentes. Pero más que un número frio el hecho es el siguiente:

Se veía en horas de refuerzo, tu tienes unas jornadas asignadas al año y esas horas se habían incrementado, los agentes habían padecido, solo hasta el mes de julio, más de 1000 llamamientos en días de fiesta, para asistir a refuerzos. Eso es una absoluta barbaridad. Les llamaban porque había necesidades y lo hacían en sus días de “libre”, el trabajo se ha estado sacando adelante con un gran sobreesfuerzo por parte de los agentes.

En todo esto llega un elemento que es el Tour de Francia, de la Unión Ciclista Internacional, es la gran prueba ciclista mundial, y hay que darle la atención que se merece. Los Ertzainas son perfectamente capaces de dar respuestas a dicho reto, ahí está la Vuelta a España, la Vuelta al País Vasco que la hacemos todos los años. Tenemos profesionalidad y capacidad suficiente.

3.- ¿Dónde está fundamentalmente el problema?

En nuestra falta de personal y medios. Esto ya lo habíamos anunciado al Departamento de Interior del Gobierno Vasco hace tiempo. Se hizo caso omiso y tenemos algunos ejemplos, como el de la pasada Nochebuena. Entre nueve agentes de investigación de tráfico se ha atendido todos los accidentes con heridos que ha habido en toda la Comunidad Autónoma Vasca. En el territorio histórico de Araba concretamente, no había ni un solo agente de investigación de trafico en esa fecha. Eso es un absoluto disparate. Llevamos denunciando la falta de personal y medios desde hace años.

Ha llegado el momento que hemos tenido que hacer público el hecho en el TOUR pues veíamos que nadie tomaba cartas en el asunto.

Nuestro objetivo es garantizar que esa prueba deportiva que por supuesto estamos encantados de que venga se haga en las condiciones que se tiene que hacer, dejando a la Ertzaintza en el nivel de tiene que estar. Y para eso hace falta personal, no es otra cuestión, dando cumplida y suficiente respuesta a las necesidades que surjan.

Llevamos varias reuniones con el Departamento, pero no hay ninguna respuesta y el ejemplo claro es el de la pasada Nochebuena. De absoluto disparate. Este es un hecho demostrable.

Aquí el problema que vemos es que se ha estado dando respuestas a las necesidades con el sobreesfuerzo de los agentes, por profesionalidad, por motivaciones, porque muchos están relacionados con el mundo del ciclismo y son practicantes en su tiempo libre y siempre han dado un paso adelante en las vueltas y pruebas ciclistas en Euskadi.

4.- ¿La Clásica San Sebastián por ejemplo?

Por ejemplo en el caso de la Clásica San Sebastián, con 220 km en solo un día, que es una prueba UCI-PROTOUR donde Ertzainas de Bizkaia y de Alaba se desplazan a Gipuzkoa, con jornadas que alcanzan en algunos casos hasta las 16 horas diarias. Los Ertzainas de Bizkaia y Araba tienen que salir desde su base a las cinco de la mañana y dirigirse hasta Oyarzun, después de comer a las 8 de la mañana, realizan la prueba deportiva que viene a finalizar a las cinco de la tarde con el único sustento de un bocadillo y una lata de Coca Cola, algo que realizamos con gusto por amor a nuestra profesión y al ciclismo, para después volver a Bizkaia o a Araba llegando a las 7 de la tarde aproximadamente, una jornada de 14 horas. Y eso se hace porque en Gipuzkoa no hay suficientes motoristas y hay que atender con refuerzos de los otros territorios históricos, y así durante años. Ahora llega el Tour, y hemos dicho hasta aquí hemos llegado.

A modo de ejemplo, se da la circunstancia que a un conductor de camión se le mete una falta muy grave cuando mete más horas de las debidas por parte de la Diputación con multas que alcanzan cifras de hasta 6000 euros, penalizándose de igual modo a la empresa.

5.- ¿Puntos de control en Euskadi para el TOUR?

En el Tour en Euskadi hay 1.200 puntos de control, estamos encantados de hacerlo, pero en las condiciones debidas. El resto de los sindicatos piensa lo mismo y de una u otra forma apoyan la denuncia. Lo hemos intentado arreglar a nivel interno, para no tocar la imagen de País hacia el exterior, pero ha sido imposible y ya no se puede más.

6.- ¿Soluciones posibles a la vista?

La solución es primero que se haga una modificación de los puestos de trabajo inmediata, la RPT, y se doten a las unidades con el número de agentes que se necesitan, algunos somos veteranos andando en moto, pero se ha descuidado la formación para este tipo de pruebas, ahora se piensa realizar una formación expres.

En Bizkaia lo normal es que en un turno de noche haya 5 patrullas, luego además hay muchos ayuntamientos medios-pequeños que desean que la Ertzaintza cubra los fines de semana y las noches. Es imposible con la actual plantilla.

Luego hay que hacer transportes especiales, acompañamiento a camiones al puerto de Santurtzi para montar materiales en un barco. Lo que ocurre en la práctica es que como se va dando solución, mala, pero se da, los temas van para adelante. Gracias a la profesionalidad y esfuerzo de muchísima gente. Nadie encara el problema, ni los jefes, ni la clase política. Además todos ellos están cada vez más interesados en disponer de datos de control para sus programas y la carga administrativa se eleva también cada vez más.

7.- ¿Cómo valoráis la decisión tomada?

La clase política de este País, se han tirado a la piscina con la organización del Tour, pero para ello hay que comprobar que la piscina tiene agua. Entendemos que en su día con alguien de la Ertzaintza hablaron y se contestó que sí, que vamos a por ello. Pero hay que bajar al terreno de lo concreto. En nuestra filosofía estamos encantados de cubrir el Tour, pero debemos tener claro cuales son nuestros recursos y desde nuestro sindicato el tema no es que esté claro, está profundamente obscuro. A Julio la unidades de tráfico llevaban miles de llamamientos de refuerzo (es decir distintos a las planificadas), es evidente que hay una falta de personal que desacredita la decisión tomada.

8.- ¿Pero julio está a la vuelta de la esquina?

Si hay voluntad suponemos que se podrán hacer cambios como los que apuntamos, además de formar a la gente también.

9.- ¿El problema entonces es de tipo estructural?

El Departamento de Seguridad ha hecho una convocatoria de un curso de Seguridad Vial, ha sacado 120 plazas y solo se han cubierto como 50. Eso evidencia que la gente está hasta las narices. Sino se toman medidas la gente irá abandonando la unidad de tráfico. Porque la situación es inaguantable.

Aquí se está produciendo un relevo generacional, hemos sido la policía más joven de Europa y ahora nos invaden también las jubilaciones. No podíamos regenerarnos pues estaban cubiertas todas las plazas, dentro del acuerdo en 1.982 de 8.000 agentes.

Ahora hay jubilaciones de 600 en 600 agentes anuales. Se ha paliado mínimamente con las nuevas promociones que llegan. Los números que se negociaron en su día que no están escritos en ningún lado se tasaron como te digo en 8.000 agentes con las necesidades de entonces, a ese número nunca se ha llegado. Han pasado 40 años y la sociedad ha evolucionado, las formas del delito, las maneras de trabajar. La forma de trabajar con la cual nos hemos dotado está muy orientada a la satisfacción estadística y no da para cubrir todo el trabajo. Y todo para que el consejero de turno ante las preguntas de la oposición, pues tenga o posea los datos necesarios – como es lógico-. En este proceso de generación de datos se pierden también muchos recursos.

No solo consiste en dar cifras, sino establecer el por qué de los sucedidos y las soluciones a tomar. No puede pararse uno ante la generación de informes estadísticos de control, o para dar respuesta a la típica pregunta parlamentaria, la generación de informes es necesaria, pero también detener los índices de robos, violaciones, delincuencia, asaltos, seguridad vial y seguridad ciudadana, etc. La búsqueda de satisfacción no se procura con las cifras y estadísticas, sino frenando y luchando contra los problemas citados no con una planificación corto-placista como puede ser una legislatura, sino en modo estructural.

Nosotros ya hemos hecho unos planteamientos al Departamento de Seguridad y a los grupos políticos, al grupo vasco en el Congreso de los Diputados, que se pueda utilizar a los ayuntamientos para las tasas de reposición que permiten un relevo generacional como del 20%. De tal manera que si yo tengo personas que están en el “servicio modulado” o están en una “segunda actividad” pues no cuenten esos 8.000 y podamos jugar con un 20% más de plantilla para dar respuesta ante esos picos de jubilaciones, incrementar que seamos 8.500 para luego poder reducir.

10.- ¿Terminamos nuevamente con el TOUR?

Si volviendo al tema del TOUR no se puede sentar a una persona en cuatro asientos. Esto es algo que ahora ha estallado, pero sobre la que ESAN llevaba mucho tiempo avisando. Nos consta que los otros sindicatos han hecho también sus denuncias. Hay unanimidad en todo esto. Nuestro trabajadores están dispuestos a asumir las consecuencias, incluso disciplinarias, de un no al TOUR.

11.- Finalmente ¿Siempre al servicio de la sociedad vasca?

En cualquier caso no queremos dar una voz de alarma cara a la ciudadanía, estimamos que con generosidad y eficacia el tema del TOUR tendrá alguna solución que nosotros ya hemos adelantado y tampoco deseábamos alarmar sacando esta noticia a la calle, pero lo hemos hecho por transparencia y motivados por hacer cada día una Ertzaintza como siempre al servicio de la sociedad vasca y con mayor eficacia y sobre todo bajando las tasas delictivas que han crecido de forma notable. Nuestra decisión sindical es firme.

Acordar es fundamental.

Fuente: Unai Garabieta. Coordinador Sindicato ESAN