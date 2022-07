Errejón «da una patada» al triunfalismo de Sánchez ante la sonrisa de Yolanda Díaz

- Publicidad-

Iñigo Errejón, portavoz de Más País (Grupo Plural), ha dibujado el clima en el que se desarrolla, después de 7 años, el Debate sobre Estado de la Nación, como «enrarecido», y ha afirmado que «hoy seguramente hay poca gente prestando atención a este debate y la gente que la está prestando lo hace con una mezcla de distancia, de desconfianza o descreimiento. Con la sensación de que la política se ha alejado hace bastante de su vida cotidiana». Ha dicho que se trata del caldo de cultivo de la «reacción», porque «la ola reaccionaria y el desprestigio de la política son la misma cosa», y ha argumentado que «cuando los reaccionarios denigran la política no lo hacen para que el individuo sea más libre, sino para que esté más solo, y por tanto sometido a los dueños del dinero».

Sin política laboral, ha continuado, «sólo es el ordeno y mando de los jefes. Sin política energética, es el chollo de las eléctricas y las petroleras. Sin política de vivienda, «es el capricho de los fondos buitre».

Transición ecológica e industrialización verde

Errejón ha remarcado la apuesta de su grupo por la transición ecológica y la industrialización verde. En este sentido, ha dicho que «la crisis climática es la mayor amenaza que enfrentamos como especie y sólo un integrista no es capaz de asumir que este calor infernal que estamos viviendo no es normal y amenaza con que la cosas vayan a peor», en alusión al negacionismo respecto al cambio climático mostrado públicamente por algunos lideres de VOX.

El futuro de España, su prosperidad y la creación de empleo están condicionados, según el portavoz de Más País (Grupo Plural), por la «industrialización vede que haga de nuestro país una potencia en nuevas energías, movilidad eléctrica, eficiencia energética, alimentación y cuidados».

Salud mental en el debate

- Publicidad-

En su discurso, Errejón se ha mostrado orgulloso del debate sobre la salud mental abierto desde su formación y que «ha logrado que España reconozca que tiene un problema. Que no es normal que la vida cotidiana le duela a tantos todos los días. Hemos conseguido romper el tabú y que a nadie le de vergüenza, pero ahora falta convertir esto en política pública».

Iñigo Errejón, portavoz de Más País. Foto: Agustín Millán

Violencia machista y contra el colectivo LGTBI+

Seguidamente ha citado algunos hitos conseguidos, «como la reducción del tiempo de trabajo por conciliación, el ahorro energético y por eficiencia, la regulación de los algoritmos». También se ha referido a la lucha contra la violencia machista, recordando a las 24 mujeres asesinadas en lo que va de año, y a la lucha contra la violencia hacia el colectivo LGTBI+. En este sentido, ha afirmado que «se cumple un año del asesinato de Samuel, en A Coruña, al grito de maricón. Y hoy hay quien niega todavía que fuera un crimen homófobo».

El triunfalismo de Sánchez y la factura de la crisis

Respecto a la advertencia que Errejón lanzó en marzo al presidente Pedro Sánchez, al sugerirle que la legislatura había entrado en un momento de bifurcación y que «debía abandonar el triunfalismo», ha afirmado que «ayer vi ese golpe de timón y me alegro. Quiero creer que va hasta el final, porque a todos nos va el país en ello, porque además no hay alternativas». No obstante, le ha preguntado: «¿quién va a pagar la crisis? ¿Cómo se van a distribuir las cargas».

Se ha referido a la existencia de una contienda política en España entre diferentes actores intentando trasladarle los costes al resto. «Si no hay una política pública decidida, los que más dinero han ganado durante este tiempo, los que han sido los primeros en recibir ayudas públicas y subvenciones, harán todo lo posible por trasladarle los costes a los trabajadores, a los consumidores y al Estado».

Joan Baldoví, portavoz de Compromís. Foto: Agustín Millán

Por su parte el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, se ha mostrado «satisfecho» con la contribución de su grupo al cambio, «porque no es lo mismo un gobierno con saña contra las personas y con guante de seda con los poderosos». También ha felicitado al Gobierno por los impuestos a la banca y las energéticas anunciados ayer. Eso sí, ha afirmado que celebrarán las medidas «cuando estas se publiquen en el BOE». Y ha lanzado una apuesta: «Me juego una paella a que la señora Gamarra y el señor Abascal encontrarán una escusa para votar en contra».

Asignaturas pendientes y logros

Las asignaturas pendientes del Gobierno para Baldoví siguen siendo la financiación, la Ley Mordaza, la reforma fiscal y la reforma de la Constitución Española para incluir el término «discapacitado» y para que «los valencianos recobremos nuestro derecho civil».

En la otra parte de la balanza, ha alabado medidas como la reforma laboral, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional o la implementación del Ingreso Mínimo Vital.