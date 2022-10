Erling Haaland es la nueva revelación de la Premier League

- Publicidad-

El delantero del Manchester City y goleador hasta el momento en todo el mundo, ha dado vestigios de lo que piensa sobre la competitividad en la Premier League. Se trata de un jugador que cuando entra al terreno de juego el rendimiento de este jugador es muy positivo durante todos los encuentros que disputa.

Lo que opina Erling Haaland sobre la Premier League

Para Erling Haaland la Premier League implica una nueva ciudad, nuevo país, otros compañeros y un nuevo entrenador que implica tiempo de adaptación, sin embargo, sabe que estará cómodo y logrará cumplir los objetivos del plantel. Además, indicó que esta liga es muy dura, cuenta con grandes equipos, pero que tiene la suerte de estar en uno de los mejores. El Androide ha afirmado que no tiene límite de anotaciones y que dispone de una fórmula goleadora para seguir dando alegrías a su equipo. Solamente es cuestión de llegar al área rival, no pensarlo demasiado, no hacer más de lo necesario y hacerlo bien, puesto que uno de sus más grandes deseos es ganar trofeos con el City.

El Androide está en camino a romper muchos récords en la liga inglesa

Erling Haaland está definiendo su habilidad innata de anotar goles en el siglo XXI, hat trick a hat trick, gol a gol. Es un joven de 22 años que al parecer está escribiendo una nueva historia goleadora cada vez que entre al campo de juego, y el derbi de Manchester no fue un caso aislado. Durante el encuentro anotó 3 goles ante el Manchester United para sumar 14 goles en total en tan solo 8 encuentros en la temporada, 7 dianas por encima de su competidor más cercano Harry Kane, segundo en la tabla de goleadores de la liga.

Además, el noruego es el jugador que en menos tiempo ha anotado tres hat tricks en la Premier League, destruyendo por completo el récord de Michael Owen, que le tomó 48 partidos. Para dar una comparación, al portugués Cristiano Ronaldo solamente ha logrado anotar tres hat tricks en toda su carrera futbolística en la liga inglesa.

Con las tres dianas anotadas ante el Crystal Palace, el Nottingham Forest y el Manchester United, Haaland es ahora el único jugador con tripletes en tres partidos consecutivos jugando como local. De esta manera, ha terminado con las especulaciones de que el cambio de ambiente fuera a costarle su rendimiento como goleador luego de ser fichado por Pep Guardiola en la ventana de traspaso de verano.