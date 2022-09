Erling Haaland aplica la ley del ex durante el encuentro de los citizen ante el Borussia Dortmund

- Publicidad-

La Champions League es una de los eventos más importantes del deporte rey en el mundo, puesto que, es el responsable de que los apostadores apliquen el código promocional Sportium para generar sus predicciones en cada encuentro. Y en esta ocasión, Erling Haaland fue el responsable de abaratar las predicciones en torno a un empate entre el Manchester City y el Borussia Dortmund en su encuentro de la fase de grupos de la Champions League. El noruego forma parte del as bajo la manga de Pep Guardiola, quién ha reforzado su club para dar una sorpresa en esta temporada, y el Androide lo ha demostrado en un partido como el del miércoles.

Los citizen tuvieron problemas ante un Dortmund que logró tomar la delantera con un gol de Bellingham, pero un tiro de larga distancia de Stone y una finalización acrobática de Haaland terminaron por darle la victoria. El 9 de área no celebró su gol, aunque alivió a un Pep Guardiola que está tomando su camino hacia los octavos de final de la Champions League 2022-2023.

La afición del Manchester City tuvo momentos de tensión durante la primera mitad. Puesto que, su club solamente logró cuatro disparos y ninguno fue dirigido a puerta, al contrario de uno del Dortmund que sí puso a trabajar al guardameta Ederson. De acuerdo a las estadísticas del encuentro, todo apuntaba a que habría goles por todas partes, pero resultó ser lo contrario. El planteamiento táctico de los borusser encontró un premio comenzando con un premio en la segunda mitad.

Las alternativas para los de Edin Terzic pasaban por mantener el ordenamiento táctico en el fondo pero con poca efectividad en ataque. El alemán Reus no pudo sentenciar luego de una jugada colectiva durante una contra, pero tuvo su revancha al otorgar una gran asistencia tras un córner en el que Bellingham la cabeceó hacia el arco.

El City no podía generar el gol hasta que el Stone en el minuto 80 tomó la decisión de probar desde lejos. El lateral llegó hasta la línea frontal y remató al arco para batir al guardameta quien no pudo hacer nada más que mirar el balón en el fondo de la red. Allí empezó la emoción del encuentro y se creó el escenario para que Haaland pudiera liquidar a su ex equipo en cuestión de minutos.

Tras un gran balón de Cancelo con borde exterior que el Noruego mandó al fondo del arco luego de ejecutar una finalización acrobática hacia el segundo palo. Por su parte, Meunier y Malen dieron unos últimos intentos, pero el Dortmund se fue sin puntos contra el Manchester sin merecerlo.