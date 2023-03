Entrevista al Dr. Richard Fleming (parte 2) sobre las vacunas contra el Covid-19

En el programa, Grupo de Control, Carlos Sánchez entrevista al Dr. Richard Fleming. Esta es la segunda parte de la entrevista, cuya primera parte puedes ver aquí.

A continuación, puede leer la transcripción completa de la entrevista:

CS: En su declaración de Marzo de 2022, afirmó que la efectividad de las vacunas había sido sobreestimada. También afirmó que las vacunas estaban produciendo graves complicaciones. Voy a poner un pequeño trozo del video en que hizo estas afirmaciones. Dame un segundo… aquí está. Lo siento por esto… También, supongo que conoce al doctor Aseem Malholtra, un cardiólogo británico. ¿Lo conoce?

RF: Sí. Conozco a Malholtra.

CS: ¿Están en contacto?

RF: Ya hace tiempo desde que nos comunicamos, probablemente hace dos años. No hemos hablado desde entonces.

CS: OK. Voy a poner un trozo del video….

CS: De acuerdo. Entonces, aparentemente todas estas declaraciones hechas por políticos, presentadores de programas y gente famosa sobre la reducción del riesgo de transmisión, y de no ponerse enfermo, de no ser hospitalizado, era solo eso, solo marketing. ¿Es así?

RF: Bueno. Comencemos con lo básico. No estoy seguro de dónde llegó alguien a la conclusión de que vacunar a las personas evitaba que las personas se infectaran o transmitieran. Cuando estás vacunado, la idea es que se introducirá algo en tu cuerpo que normalmente no está en tu cuerpo, y va a producir una respuesta inmunológica. Lo vas a reconocer como si no tuviera que estar ahí. Tu sistema inmunológico comenzará a reaccionar en los primeros 3 a 5 días, y las células T responderán. Esas células son responsables de liberar una serie de químicos diseñados para matar cualquier cosa que invada tu cuerpo, y aislarla. Respuesta trombótica. Después, a los 7-10 días, tu sistema humoral adaptativo o de anticuerpos entrará en acción. Anticuerpos específicos para ese patógeno que no debería estar ahí. Y eso creará células de memoria. Entonces.. ¿por qué es esto importante?. Porque cuando te infectes, te llevará menos tiempo, tienes una memoria de ello. El verdadero sentido de vacunar a la gente es, basado en la idea de que, una vez que estás vacunado, cuando te infectas de la cosa real, de persona a persona, te llevará menos tiempo responder. Acorta y debería minimizar cómo de enfermo te pones, per o no te previene de infectarte. De hecho, por definición, para que una vacuna funciona, has de infectarte, o si no nuca verás el “beneficio”. Eso quiere decir que tienes que infectarte para ver un beneficio. No hay nada de eso de que las vacunas te previenen de infectarte, y ninguno esos políticos y personas de Hollywood, ni nadie así, debería hacer declaraciones sobre cosas que no entienden. Punto número uno. Y punto número dos, si miras en los documentos de autorización de emergencia que estábamos discutiendo en aquella declaración, los datos que se presentaron a la Administración Federal de Medicamentos y Alimentos, la FDA, esos datos muestran que no había una diferencia estadísticamente significativa entre las personas que se habían vacunado y las que no. Por tanto, imaginemos este escenario. Tú vienes a verme como paciente, y yo te digo: Mira Carlos, te voy a dar esta pastilla para que no desarrolles una enfermedad del corazón, y no va a ser mejor que si no te doy la pastilla, pero yo quiero que te la tomes. ¿Te la tomarías?

CS: Bueno…

RF: Espero que dijeses que no.

CS: Probablemente diría que sí, dependiendo de como de seria realmente fuese esa enfermedad. Probablemente tendría la sensación, de alguna manera, de que es la única posibilidad de curar.

RF: Pero le que te digo es que no te va a hacer nada. Para ti no es mejor que no tomar nada, y no va a suponer ninguna diferencia si la tomas o no. Te lo aseguro. La primera vez que hice esta pregunta en una de mis charlas, una de las personas de delante contestó “Sí, la tomaría”, y le miré y él me dijo: “mire Doctor Fleming, si usted me dijo que la tomara, la tomaría”. Entonces yo pensé que lo que está establecido es que se supone tienes que confiar en tu médico. ¿Verdad? Pero los médicos se supone que tienen que investigar. Uno de los puntos que le expongo a la gente, siendo doctor, médico y grado en derecho, es que los doctores solucionan problemas, los médicos tratan problemas y los abogados crean problemas (risas). ¡Es cierto! Los médicos no son los que piensan en un problema y lo resuelven, eso es lo que hacen los doctores, lo que hace la ciencia ¿verdad? Esto es por lo que considero que es bueno ser ambos, aunque este es mi sesgo personal, porque pienso que si eres ambos, miras el problema y piensas: de acuerdo, creo que sé cual es el problema de los pacientes, pero necesito investigarlo. Si voy a hacer el mejor trabajo posible para los pacientes, necesito hacer ciencia. Desde la perspectiva de la ciencia, tienes la posibilidad de decir, la razón por la que hago investigación científica es porque tiene ese efecto directo humano, por el que sabes qué preguntas realmente hacer, para ayudar a al médico que soy.

Los datos son muy claros y muy convincentes. Los documentos de EEUU no mostraron ningún beneficio. ¿Cómo consiguieron pasar? Yo he visto esos documentos, he visto las audiencias de la FDA sobre ellos, vi las audiencias de la FDA cuando decidieron vacunar a los niños. Son horas de mi vida que nunca volverán. Y nadie hizo las preguntas serias como: Espera un momento. ¡La ciencia no avala hacer esto!

Y el uso de las vacunas solo ha impulsado las variantes, de lo que hablé en múltiples presentaciones y explique, pero ya sabes, cuando llegaron a los niños, eso fue aún peor. Cuando dijeron que no sabremos lo que realmente les hace a los niños hasta que lo hagamos, nunca lo aceptamos como un enfoque para nada. Quiero decir, eso fue parte de lo que hicimos en Nuremberg. Fue decir: espera un minuto. ¡No puedes experimentar con personas! ¡No sabemos qué les hará a los niños hasta que lo hagamos! ¡Eso es criminal!

CS: Lo es. Esto me lleva a la siguiente pregunta. El papel de los reguladores, el papel que están jugando.

De publicaciones de autores como Peter Gotzsche, probablemente lo conozca, o Ben Goldrace, deducimos que los reguladores tienen una función de mero acompañante a las autorizaciones de comercialización de medicamentos. Sabemos que los ensayos clínicos que desarrollan las propias compañías farmacéuticas tienen una valor relativo, más cercano a las técnicas de marketing que al propio método científico. Hemos visto esto en los ensayos clínicos de Pfizer que usted mencionaba, donde la reducción de riesgo relativo era cercana a nada. En el caso de las vacunas de ARNm, sabemos que ni siquiera los resultados de sus propios ensayos clínicos permitía afirmar que las vacunas fuesen, ni seguras, ni efectivas ni que cortasen la transmisión. Además, tanto las farmacéuticas como los propios reguladores se han resistido a publicar dichos datos, y ha tenido que ser un juez federal, si no recuerdo falsamente, el que obligase a publicarla ¿Cuál es, a su juicio, la responsabilidad de los reguladores, la responsabilidad del colectivo médico, y la responsabilidad de los gobiernos en todo esto?

RF: Una cosa que la gente probablemente no sepa es que cuando el presidente Obama fue elegido en noviembre y diciembre antes de prestar juramento, solicitó a cargos en los Estados Unidos para celebrar reuniones públicas para hablar sobre la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio que estaba por llegar, y yo era uno de esos cargos a los que se les pidió que hiciera eso, y lo hice y generé un informe, y en ese informe dije que creo que tenemos un problema con las drogas y necesitamos nuevos métodos. para evaluar medicamentos en los Estados Unidos. tenemos que… Voy a pedir a los oyentes que esperen a escuchar todo antes de tomar una decisión… Dije que pensaba que la mejor manera de hacer esto, al menos una mejor manera de hacer esto, sería: un nuevo medicamento sale al mercado o una compañía presenta un nuevo medicamento para algo. La respuesta debería ser: de acuerdo, ahora tomaremos esto bajo el control del gobierno federal y financiaremos la investigación al respecto, pero financiaremos la investigación a los médicos que están cualificados para realizar la investigación en esta área, y los resultados se publicarán, buenos, malos o indiferentes, para que sepamos, y solo buscaremos medicamentos que ofrezcan, ya sabes, medicamentos para enfermedades que actualmente no tienen tratamiento, o medicamentos que brinden una vía diferente, pero no necesitamos andarnos por las ramas y utilizarlos en la misma ruta de medicamentos para tratar un problema y tener veinte medicamentos que hacen lo mismo, eso no es así. Entonces, en la conclusión de ese fármaco, los resultados están ahí y, si resulta ser beneficioso, vuelve a la compañía farmacéutica que no puede subir los precios, porque no hizo la investigación y el desarrollo, pero publicaremos el resultado de investigadores independientes que no estén financiados por las grandes farmacéuticas, y los resultados serán conocidos por todo el mundo. Tenemos un problema con nuestro sistema regulatorio que existe en los Estados Unidos. Hay una superposición entre las personas que trabajan en esas agencias y las personas que trabajan en las grandes farmacéuticas, y hay tantas personas que lo ven como su puerta giratoria.

CS: Sí…

RF: Mira a dónde va la gente. Incluso si no crees que haya un interés creado, no puedes, si dejas la FDA, por ejemplo, cuando vas a trabajar para una de esas grandes farmacéuticas, no te hacen una lobotomía para destruir el conocimiento de cómo funciona la FDA. Te llevas eso contigo, por lo que son activos valiosos para la Big Pharma, porque conocen las reglas y saben cómo eludir esas reglas. Si trabajas en una gran farmacéutica y vuelves a la FDA… ¿alguien piensa seriamente que realmente puedes desvincularte de esa gran compañía farmacéutica? Tenemos… existe esta vieja expresión, el zorro cuidando el gallinero, lo que significa que el zorro es el que se va a comer las gallinas, pero se supone que debería estar defendiendo el gallinero. No creo que esto vaya a funcionar, ¿verdad? El zorro hará lo que tenga que hacer para comerse a las gallinas, ¿verdad?

CS: Sí. Exacto

RF: Esto es un mal ejemplo de conflicto de interés. ¿Verdad? Tu primera pregunta.

CS: Pero esto es muy habitual. He estado siguiendo el problema del fentanilo, y todo el problema creado alrededor de la oxicodona, y la misma gente que estaba escribiendo la autorización para la FDA, para usarlo en enfermedades diferentes al cáncer, esa misma gente estaba trabajando meses después para Purdue Pharma, cobrando en torno a cuatrocientos mil euros al año. Quiero decir: ¿lo que estaba usted proponiendo no se supone que lo tendría que hacer la FDA?

RF: (risas) Bueno…obviamente no les gustó mi propuesta, porque habría expuesto ciertas cosas. Cuando llegó 2020, uno de los documentos que escribí en respuesta a las evaluaciones de las cosas por parte de la FDA, un documento como este, si observamos la cantidad de medicamentos que ha retirado la FDA que la FDA ya había aprobado, hay el doble de medicamentos retirados del mercado que los aprobados por la FDA, lo que me indica que no hicieron un buen trabajo desde el principio, o no habrían aprobado esos medicamentos, porque para lograr que retiren los medicamentos significa que se debe haber mostrado mucho daño. Ahora, ninguna vacuna ha demostrado el efecto perjudicial que tienen estas vacunas. Llegamos a los documentos de la UE, y no muestran ningún beneficio estadístico. Hay un millón y medio de eventos adversos que se han registrado en los Estados Unidos para estas vacunas, que son la misma cantidad de personas que han resultado heridas por las vacunas que militares heridos en EEUU desde que hemos sido un país en 1776. Hay más muertes por COVID, 1,1 millones, que tropas militares perdidas desde que Estados Unidos es un país desde 1776. Hay 33,000 muertes por vacunas, que son más muertes que las que ha sufrido el ejército de los EE. UU. en cada guerra en la que hemos estado involucrados, a excepción de nuestras cinco guerras más sangrientas, y más personas mueren de COVID cada semana en los Estados Unidos que lo que perdimos en Pearl Harbor o las Torres Gemelas.

CS: Son datos asombrosos. Esto me lleva a la pregunta que tengo aquí sobre el VAERS. En esa declaración suya, usted declaró que resultaba prácticamente imposible inscribir efectos adversos en el registro de VAERS. ¿Sigue siendo complicado notificar efectos adversos a día de hoy? ¿Ha cambiado eso de algún modo?

RF: Todavía tenemos los mismos problemas con las personas que toman una decisión sobre si quieren reportar algo. Todavía queda la duda de si existe un código preciso que refleje una vacuna que tenga un efecto adverso para este virus. Hay códigos electrónicos que se pueden usar para todas las demás vacunas, pero no para estas vacunas, y todavía hay errores en el sistema. Y la gente quiere discutir… hay informes antiguos que sostienen que tal vez solo el 10% o el 1% de lo que realmente está sucediendo se informa. No creo que sea un punto importante y aquí está la razón. Si un millón y medio de personas no es suficiente para llamar tu atención, poner uno o dos ceros detrás de eso no va a cambiar tu perspectiva.

¡Un millón y medio! Esas son más lesiones para el público estadounidense que las que han tenido nuestros soldados desde 1776, y EE. UU. ha estado en guerra siempre, excepto 18 de nuestros años. ¡Solo hemos tenido 18 años que Estados Unidos no ha estado en una guerra! Una de las cosas que la gente debe saber; Estados Unidos tiene dos banderas. Tiene una bandera de paz y tiene una bandera de guerra, y la bandera a la que todos están acostumbrados a mirar es la bandera de guerra de EE. UU. Esa es la única bandera que hemos estado ondeando y plantea algunas preguntas serias. La bandera de la paz que tiene rayas verticales en lugar de horizontales, y nunca se ha ondeado en los Estados Unidos.

Este no es un país de paz. Quiero decir, odio decirlo porque soy ciudadano estadounidense, ¿verdad? pero llega un momento para reflexionar seriamente sobre lo que estamos haciendo como país y lo que estamos permitiendo que hagan las personas en nuestras agencias gubernamentales, sabes que no puedes seguir diciendo que somos grandes personas y que nos preocupamos por la mundo si nuestras acciones hablan diferente a nuestras palabras.

CS: Esto es algo que nos podría llevar a una conversación interminable sobre el papel que juega Estados Unidos en el mundo. De alguna manera, todo parece estar ligado al complejo industrial-militar, ¿no es así?

Incluso en esto.

RF: No lo cuestiono desde el principio. Eisenhower trajo eso a la atención de todos cuando dejó el cargo, y Eisenhower es bien conocido, tal vez no muy conocido, es sabido por la gente que Eisenhower hizo declaraciones sobre ello en su advertencia final sobre el complejo industrial-militar, que le habría dicho a otras personas, esencialmente, ¡Dios mío! He hecho algo terrible. He accedido a los poderes fácticos. Como niño de JFK, soy muy sensible a eso porque, ¿sabes? JFK fue responsable de ubicar a personas como yo en programas avanzados que comenzaban en secundaria, de modo que cuando tenía 18 años tenía un doctorado en física. ¿Sabes? No sé lo que es ser fontanero. Esos eran mi padre y mi hermano, y obtuvimos el beneficio de eso. Pero la realidad es que mucha gente ahora está descubriendo que la CIA, sus manos, sus huellas dactilares ensangrentadas estaban por todas partes en el asesinato de JFK. Lo sabíamos en ese momento, pero no podíamos decírselo a nadie, a menos que realmente quisieras que te mataran. Esa fue la amenaza que se planteó sobre la cabeza de la gente. ¿Sabes? Hay muchas cosas que la gente ha tratado de advertir. JFK, Eisenhower, trataron de advertir y trataron de hacer algo al respecto. Y tienes que decidir cuánto quieres que se haga lo correcto, ¿sabes? ¿Quieres cambiar el mundo y hacerlo un lugar mejor o quieres dejar que las cosas sigan como están y esperar que te dejen en paz? ¿Sabes? Para algunos de nosotros claramente no es una opción. Sabemos que saben quiénes somos y que seguiremos planteando interrogantes, y tomas una decisión sobre qué tipo de persona quieres ser y qué tipo de preguntas difíciles estás dispuesto a hacer, a quién realmente defiendes al final.

CS: Y qué tipo de preguntas te permiten hacer también, porque esto es algo que me tortura. Entonces, en los 60, la gente decidió creer aquella teoría de la bala mágica, la bala mágica que mató a JFK. Y ahora, de algún modo, han decidido esto también, porque ellos saben que aquí hay algo apestoso. La mayoría de la gente sabe esto, pero prefieren seguir con sus vidas quizás no haciéndose tantas preguntas que no pueden ser solucionadas por sí mismos con sus propias herramientas. De acuerdo, volvemos a las vacunas. ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes que se está encontrando en su actividad como médico?

RF: Lo primero obviamente son las enfermedades tromboinflamatorias que están produciendo infartos, derrames cerebrales y cáncer. La inflamación, la coagulación de la sangre… solo publicamos la información que muestra lo que sucede, la investigación que hicimos donde extrajimos sangre de personas. Algunas que habían sido vacunadas, otras que no. Algunos habían sido infectados, otros que no. Pusimos sangre en un portaobjetos de microscopio y luego le agregamos las vacunas, para que se pudiese ver lo que sucede una vez que la vacuna está en la sangre, y la sangre roja se vuelve marrón grisácea, lo que significa que ya no puede retener el oxígeno, ya que es la combinación de el oxígeno y la hemoglobina que conjuntamente hacen que los glóbulos rojos sean rojos. Normalmente solo los cardiólogos como yo ven sangre que no es roja, porque una vez que la sangre de alguien se expone al aire, el oxígeno pasa inmediatamente a la hemoglobina y los glóbulos rojos se vuelven rojos. Cardiólogos como yo, que estamos en el laboratorio de cateterismo, mirando agujeros en el corazón y defectos congénitos, vemos problemas debido a esos defectos y no siempre la sangre es roja roja. Parte de ella tiene un color púrpura más oscuro porque no está saturada de oxígeno, pero en los casos de estas personas el color grisáceo oxidado de la sangre de todos está demostrando que algo le ha pasado a los glóbulos rojos, eso significa que ya no puede transportar oxígeno, porque hay mucho oxígeno en el aire para ser absorbido, por lo que la membrana celular de los glóbulos rojos o la hemoglobina se ha dañado. Bueno, creo que es poco probable que sea la membrana celular porque la anemia de células falciformes tiene la membrana celular dañada, eso tiene una ventaja, pero tienen vello rojo, simplemente no pueden transportar mucho oxígeno. Entonces sugiero que la hemoglobina está dañada, y esa es una proteína que muestra un efecto priónico, como mencionamos antes. Ahora sabemos que las nanopartículas lipídicas tienen un efecto priónico. Sabemos que el adenovirus utilizado en la vacuna de AstraZeneca y Janssen tiene un efecto priónico, y sabemos que el código genético, el ARN o el ADN, cuando está fuera de una célula tiene un efecto priónico, por lo que podría ser cualquiera o todos los anteriores los que causaron este efecto priónico. La otra cosa que vemos es esta coagulación masiva que comienza a ocurrir casi en 30 segundos. eso es antes de lo que normalmente le sucede a la sangre humana y lo comparamos con la sangre, le agregamos solución salina normal, ya sabes, cosas que normalmente se colocan en una vía intravenosa, lo observamos cuando agregamos atropina, que es un medicamento que usan los cardiólogos que entra en la sangre, lo miramos con damator, que es un anestésico. cuando lo tienes en la sangre. La solución salina normal, la antropina y el damatore no le hicieron nada a los glóbulos rojos. Las expulsaron un poco, no quitaron el color rojo, no causaron coagulación, no hicieron nada de esto, pero las vacunas, todas y cada una de las vacunas hicieron esto. Entonces, la razón de estos ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares es esta respuesta trombótica inflamatoria. También hemos hablado sobre el hecho de que la proteína espiga ha sido… sabemos que interfiere con los mecanismos de protección genética que previenen el cáncer. Interfiere con el gen BRCA1 y BRCA2, que mucha gente llama Bracka, pero conozco al tipo que lo descubrió y no lo llamó bracka, así que lo llamo como él lo hace, BRC1 y 2. Interfiere con el gen P53, interfiere con CD147, los tres están involucrados en la protección contra el cáncer, por lo que estos cánceres están apareciendo. La otra cosa que es interesante es que las personas… el receptor ACE2 es la segunda parte de lo que afectó, aunque las personas están más familiarizadas con eso que con el receptor neuro5ac con glicoproteína 120. Sabemos que los tejidos cardiacos, los vasos sanguíneos tienen la mayor cantidad de receptores AC2 a lo largo del cuerpo. Los siguientes a ellos son los órganos reproductivos, los ovarios y los testículos. Por tanto, si me preguntas si hay alguna razón para creer que esos abortos espontáneos que están ocurriendo… ¡Claro, hay una conexión directa, entre el impacto en estos receptores ACE2 y los ovarios y testículos! Ha estado ahí, delante de la gente.

CS: Wow. Está bien saberlo. Estoy contento de no haber sido vacunado, pero supongo que hay gente … En primer lugar, quiero recomendar encarecidamente a la gente que esté siguiendo esta entrevista, que le echen un vistazo a aquella declaración suya, porque estuvo mostrando unas diapositivas, y parece estar bastante claro ahí, cómo los glóbulos rojos pierden su color natural. Está bien verlo.

Dos preguntas rápidas. La primera: ¿Están causando las vacunas más daño que la enfermedad en sí misma?

RF: Creo que probablemente he contestado a esa pregunta de una manera diferente a la que lo hacen la mayoría de personas, porque veo a la gente saltando en su respuesta a ello. Esta es la cosa con estas vacunas. No reducen estadísticamente la incidencia, de acuerdo con los documentos de EEUU. Me estoy infectando y transmitiéndolo. Y sabemos que una cantidad enorme de eventos adversos que nunca han sido vistos en otras vacunas antes. Por tanto, en lugar de responder del modo en el que la gente suele hacerlo, yo señalo, dímelo tú. Si no beneficia estadísticamente a nadie y está causando un daño masivo, tú decides.

CS: Está bastante claro. Hay probablemente mucha gente vacunada viéndonos ahora mismo. De hecho, en España la inmensa mayoría lo está, casi el 90%, incluso niños. ¿Hay alguna manera de revertir estos efectos secundarios de la vacuna?

RF: Cualquiera que me conozca sabe que soy un científico muy concreto, busco respuestas y resultados concluyentes. Hemos publicado datos. Comenzamos y completamos esta investigación en 2020. Comenzamos en abril de 2020 buscando tratamientos para personas infectadas y personas que se enfermaron lo suficiente como para tener covid-19. Publicamos la investigación que muestra un tratamiento que funciona. De 1800 perdimos tres personas. No estoy entusiasmado con esos tres, pero esa fue una tasa de éxito del tratamiento del 99,83%. Por lo que puedo contestar muy claramente que sabemos que estos tratamientos funcionan. Están en flemingmethod.com. Han sido publicados en la literatura médica, ha sido presentado en conferencias médicas, incluso ha sido referenciado en otras publicaciones médicas, como el Libro Verde de Medicina Interna, por personas que han estado investigando en enfermedades infecciosas. No hemos sido capaces de medir cuantitativamente el método. Hemos estado dependiendo de las respuestas clínicas de las personas. En el área del Mediterráneo, se está examinando el régimen que se ha establecido de nuevo según el método de Fleming basado en lo que indica la ciencia. Clínicamente, parece que la gente se está recuperando bien de los problemas que estaban teniendo, si han sido vacunados y si están preocupados por los derrames. Las erupciones y las lesiones están desapareciendo, ya no les falta tanto el aire, hay cierta recuperación del olfato que vuelve a ser clínico. Me gustaría un resultado medido científicamente, así que hago esa advertencia de que lo que me dijeron clínicamente es que nos mantenemos mejorando en eso. El régimen que preparé es exactamente lo contrario de lo que la mayoría de la gente estaba haciendo. La mayoría de la gente estaba tratando de detener la expresión de la proteína spike. Yo estaba tratando de alentarla, para que pueda ser eliminado del sistema. Clínicamente, esos datos también están disponibles para las personas. Cualquiera que se haya vacunado… la mayoría de las personas que se vacunan lo hacen porque estaban tratando de hacer lo correcto. Estaban tratando de evitar que alguien más sufriera daño. Creo que eso habla prometedoramente de la humanidad porque significa que, en general, los seres humanos tratan de hacer lo correcto. Ahora bien, eso, por supuesto, se convirtió en una debilidad cuando se jugó de la forma en que se jugó. Va a ayudar tremendamente a la Humanidad que nos preocupemos más por si lo que nos dice la gente es correcto o no, y aquí es donde hay que preguntarse: ¿qué tienen? ¿Cuál es el conflicto de intereses? ¿Cuál es el beneficio potencial para ti? ¿En qué te beneficias de esto para que sentirte inclinado a decirte algo que si no tuvieras ese beneficio no me lo dirías? ¿Verdad?

Así que tenemos que ser más conscientes de plantear esas preguntas. Siempre me molesto cuando voy a una conferencia y encuentro a alguien que empieza a hablar y no habla de su conflicto de intereses. El mío está siempre arriba en mi diapositiva, es la primera diapositiva justo en tu cara, porque realmente no tengo nada que ocultar, pero si crees que hay una razón para ello, deberías tener derecho a saberlo. y ya luego lo evalúas. Estas personas que hicieron lo correcto al tratar de ser considerados con los demás, miren, mi aprecio va para ustedes al cien por cien, y es la razón por la que publiqué nuestra mejor ciencia… nuevamente, no vendo nada de ese página web. No vas a venir a mí, no voy a ganar ni un centavo ni nada, ni un euro ni nada. No quiero. Quería estar allí para que usted y su médico trabajaran con ello, para aquellos de ustedes que están dañados. Por eso lo puse ahí para que estuviera disponible. Si tiene síntomas, si tiene alguna inquietud, consulte con su médico. Entiendo que no todos los médicos están listos para lidiar con esto todavía, muchos de ellos preferirían simplemente irse a dormir, tranquilamente esa noche, pero no se van a ir tranquilamente a dormir. Estas vacunas están apareciendo ahora para el cáncer, para la amiloidosis, para el corazón, para la fibrosis quística… Se han abierto las compuertas y, sin que estas personas rindan cuentas penalmente, básicamente aceptamos que continúen ahora, pero expandiéndolas más allá de las enfermedades infecciosas, al cáncer, enfermedades coronarias, y todo lo imaginable bajo el sol.

CS: Bien. Por lo menos acabamos esta entrevista con fe, de algún modo. Tenía todo un montón de más preguntas para usted, pero desafortunadamente el tiempo es limitado. Es tiempo de decir adiós. Todas estas preguntas sobre el Twitter Gate, el Pfizer Gate, la situación política y muchas otras, tendrán que ser probablemente para la próxima entrevista, si así lo desea..

RF: Por supuesto.

CS: Solo darle las gracias por estar con nosotros, iluminando un poco esta situación y estos tiempos tan oscuros que estamos viviendo, y gracias por contestar a las preguntas de Grupo de Control. Como sabe, le deseamos todo lo mejor. Nos vemos en la próxima Señor Fleming.

RF: Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí.