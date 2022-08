Entrevista a Nerea Lupardo, Directora General del Euskalduna Bilbao: «La ciudad y el palacio de cultura y congresos siguen el mismo rumbo, la innovación, la vanguardia y la gestión sostenible»

- Publicidad-

Nerea Lupardo ha favorecido el desarrollo de esta entrevista desde una sencillez que produce una gran confianza. Las redes sociales dicen que es una mujer cercana, afable, comprometida con la igualdad y el compromiso social, buena oradora. Licenciada en derecho por la Universidad de Deusto, ha entrado en su despacho con firmeza, la percibo segura además de amable, sonríe con mucha frecuencia. Ella es la Directora General del Palacio de Cultura y Congresos, Euskalduna Bilbao.

1.- ¿ Preguntarte por tu edad parece es una pregunta algo directa?

Expresa una sonrisa y continúa. No tengo ningún problema en mencionarla, porque es una realidad, de la cual estoy satisfecha. Nací en Arrigorriaga (Bizkaia) en 1968, tengo 54 años y muchos proyectos por delante, confío en poder lograrlos con la ayuda de mi equipo. Los años son para cumplirlos y, si se puede, bien cerca de la gente que más quieres.

2.- ¿Como te consideras a ti misma?

Creo soy una persona sencilla, comprometida socialmente, valoro mucho el sentido humano en las personas, toda mi vida he sido una trabajadora incansable y me doy cuenta de que, con la edad, eso de la pasión por el trabajo no cesa. Lejos de alejarme de los nuevos retos me sumerjo en ellos, creo que la experiencia me aporta una visión más amplia de las cosas para verlas con mayor serenidad y reflexión, pero sabedora de las responsabilidades en la toma de decisiones. Una sale al escenario todos los días con ánimos renovados, lo que es una suerte. Estoy comprometida con la igualdad de género, me gustan la empatía y el buen talante como medio relacional.

Soy una apasionada de la comunicación y las telecomunicaciones. Me gusta trabajar en equipo, con estructuras transversales que favorezcan la diversidad y la igualdad.

Me gustan los retos y me sumo a las nuevas corrientes tecnológicas, que acercan a las personas y las ayudan para hacer un mundo mejor. He estado 23 años trabajando en Euskaltel, una compañía vasca de comunicaciones, que nació con muchas dificultades en un hábitat de competencia con las grandes operadoras, tuvimos que encontrar un nicho, crear una marca con arraigo. Hicimos crecer la marca, fue toda una experiencia positiva profesional además de personal. Nos expandimos después a Asturias, Galicia, Navarra, Barcelona, a Catalunya. Íbamos reinventándonos cada día.

3.- ¿Experta en resolución de conflictos?

Más que decir esto me gusta poner en práctica la máxima de llevar a los equipos a un clima de colaboración y confianza para afrontar soluciones a los retos y a la diversidad de opiniones.

El trabajo no debe ser un lugar en el que anide el desencuentro.

La tensión, a veces, es inevitable, por eso es importante también no perder nunca el sentido del humor.

4.- ¿Tienes un curriculum bastante extenso? ¿Qué le debes al pasado?

Sin dejar de lado mi hacer personal, le debo todo lo que soy y, más aún, a las personas que me acompañaron y me dieron tantas oportunidades de desarrollo profesional.

He desarrollado una experiencia directiva en el sector de las telecomunicaciones, en Euskaltel reportando al Consejo de Administración en las áreas de Sostenibilidad y Fundación Corporativa y al CEO en las áreas institucionales y de relaciones externas. Asumiendo la responsabilidad en las áreas de gestión operativas de patrocinios y relaciones públicas en Euskadi, Galicia, Asturias y Navarra así como de las relacionadas con la reputación corporativa del Grupo.

Trabajé durante 23 años como directora de relaciones institucionales, en la gerencia y operaciones. Sustituyendo a Andoni Aldekoa cuando él se incorpora a la dirección general de EITB. Fui presidenta de la Junta del Patronato del PALACIO del KURSAAL ESCENA de Donostia en sus inicios. Hubo que gestionar un patronato donde convivíamos mundo público y privado. También fui presidenta de IZAITE, asociación de empresas vascas para la SOSTENIBILIDAD, durante 5 años. Parlamentaria del Gobierno Vasco durante la pandemia. Consejera de UNESCO ETXEA, trabajando en tareas de objetivos de desarrollo sostenibles. Al pasado hay que tenerle un gran respeto, al presente aderezarlo con claridad y valentía para la gestión y al futuro verlo como un reto de crecimiento sostenible y de posicionamiento.

Foto: El Palacio de Congresos Euskalduna Bilbao al borde la Ría, en el centro turístico de la ciudad.

5.- ¿Parece ser que en tu candidatura se optó por Nerea Lupardo para el Euskalduna por su recorrido profesional y planteamiento estratégico para la entidad?

Se dieron muchas versiones de mi acceso al puesto de directora, como siempre ocurre en estas circunstancias y cada vez que se accede a un cargo de esta visibilidad. La verdad es que presenté un proyecto al Consejo de Administración y a la plantilla y es lo que ahora estamos desarrollando en los planes de innovación. Se trata de ir creando un palacio moderno, de vanguardia. Sigo la senda marcada por quienes me preceden, ahora apuntamos también a la internacionalización, con nuevas relaciones con pabellones de congresos de otras ciudades del mundo. Hoy en día hay que hablar de sostenibilidad, más que hace 23 años, y de otros aspectos gracias a la incorporación de nuevas tecnologías y a un mundo digital.

El punto de mira en el Euskalduna está fijado en la excelencia en la gestión, basada en la calidad, la sostenibilidad, la accesibilidad y la innovación y generación de nuevos espacios y públicos.

6.- ¿Qué es el Euskalduna Bilbao?

El Palacio de la música y de la ópera, en general, es un edificio para congresos, cultura, exposiciones, conferencias, teatro, arte, negocios… Sede de las temporadas estables del bel canto de Bilbao, ABAO, y de la BOS, Orquesta Sinfónica de Bilbao, fundada en 1.920, también de la Banda municipal de Bilbao. Premio ENRIC MIRALLES en la V Bienal de Arquitectura Española. Se inauguró el 19 de Febrero del 1.999. En cierta manera es el buque insignia del nuevo Bilbao. Su propio diseño en forma de barco así lo acredita. La titularidad es de la Diputación Foral de Bizkaia.

7.- ¿Euskalduna Bilbao y Guggenheim?

El Guggenheim es un gran museo que coloca a Bilbao en el mundo, este palacio de Congresos pone a muy alto nivel el área congresual y cultural y la parte de negocios industrial y empresarial. No hay competencias posibles, sino sinergias positivas. Creo que somos complementarios en el mejor conocimiento de la ciudad de Bilbao y del País Vasco. Estamos claramente en el mapa contemporáneo, consiguiendo cada día un mejor y mayor turismo internacional que nos visita y nos reconoce como Bilbao y Bizkaia.

Euskalduna Bilbao sirve para regenerar una ciudad con un tejido industrial que ha exigido una renovación en todos sus aspectos, también como ciudad de servicios a la orilla de la ría del Nervión.

En el pantalán de construcción de grandes buques en un gran astillero, hoy hemos emergido nosotros como otro gran buque con rumbo a la cultura, al arte y eventos congresuales.

Euskalduna Bilbao o Palacio de Congresos y de la Cultura fue el segundo edificio construido en el área urbana de Abandoibarra después del Museo Guggenheim Bilbao, fue diseñado en acero corten por los arquitectos Federico Soriano y Dolores Palacios como símbolo del último buque construido en los antiguos Astilleros Euskalduna, que hace décadas ocupaban este espacio. En total ocupa 58.250 metros cuadrados.

8-Asumir el timón de este buque en plena pandemia es llegar en tiempos complicados.

Llegué al Palacio el 4 de Junio del 2021, hace catorce meses. La situación con la COVID hacía el momento muy complicado. A la gente metida en sus casas le importaba poco otras cuestiones. Fue un reto difícil pero no tuve grandes dudas. Yo estaba entonces dedicada a la actividad parlamentaria y me lancé a esto porque el mundo de la gestión me gusta y me apasiona.

Llegar aquí en verano de 2021 supuso hacer frente a todas las variables posibles: en plena criais sanitaria abordar reducción de horarios, empresas que viven del mundo de la cultura en graves dificultades y a punto de irse a pique. Te diré que mantuvimos una actividad de 55 días en todo 2021 en los que se pudo trabajar de forma completa. Aún así conseguimos 4,5 M de euros en ingresos frente a un gasto de 6 millones de euros, 4,5 de ingresos en solo 55 días de actividad efectiva.

Dimos la oportunidad a los artistas de repetir actuaciones para mejorar su nivel de facturación, cosa que nos agradecieron enormemente. Tengamos en cuenta que han desaparecido unas 240 empresas relacionadas con el mundo del arte y de la cultura a nivel de Euskadi por el efecto de la COVID. (la referencia es el último informe oficial de Orkestra-Instituto vasco de Competitividad y el Observatorio vasco de la Cultura, recoge el efecto de la pandemia durante 2020). En cualquier caso, con AURRERA FEST, la Diputación Foral de Bizkaia ha favorecido a muchos grupos que han logrado sobrevivir a este parón inesperado.

9.- ¿Ahora mismo se prevé un horizonte complicado, esta vez no por la Covid, la guerra de Ucrania, el gas, la inflación, los tipos de interés, etc?

El trabajo nunca puede estar marcado por la incertidumbre o el pesimismo. Nuestro trabajo es programar los eventos culturales y artísticos, el mundo congresual y la respuesta a futuro está siendo muy positiva. No se ha producido la regresión de lo presencial, se mantiene, de hecho el número de peticiones es elevadísimo para lo que queda de 2022 y para 2023. Ahora se produce un evento y se retrasmite en streaming al mundo entero y a cualquier hora, lo que implica mayores recursos por ingresos, pero no canibaliza la opción del en vivo y en directo, el contacto persona/persona. La gente necesita la terapia del ocio y de la cultura, así como de los espacios del conocimiento sin distinguir que exista competencia alguna entre dos formatos, dos compañeros de viaje ya inseparables en los eventos. El Palacio está funcionando al 100%, seguiremos produciendo espectáculo, música, arte, industria y empresa y a poder ser innovando.

10.- Las finanzas?

El Palacio siempre ha sido autosuficiente financieramente y esto en sí mismo es un logro para una empresa pública. Seguiremos manteniéndonos así, ese es uno de nuestros objetivos. Estamos al margen de las ayudas institucionales. Generamos nuestros propios ingresos para cubrir nuestros costes. Tenemos uno de los auditorios más bellos y mejores del mundo. Lo ponemos al servicio no solo de la empresa privada sino de las propias entidades públicas para que puedan brillar donde sea y ante quien sea. Disponemos de uno de los mejores órganos de auditorio de Europa.

Soy consciente de la importancia de una gestión del arte y la cultura sin números rojos y estamos cumpliendo y creciendo en nuestra oferta cultural y congresual para conseguirlo

Foto: Nerea Lupardo Atutxa. Directora del Euskalduna Bilbao.

11.- La ampliación de Euskalduna Bilbao con un nuevo espacio de 2.200 m2 en el 2012, ha ya diez años ¿Consiguió sus objetivos?

Consiguió sus objetivos. El nuevo espacio se abrió bajo una gran cubierta metálica y pudo albergar salas de reuniones de diferentes formatos, compartimentadas mediante un sistema de paneles móviles motorizados. Quedaron habilitadas diversas alternativas que pueden incluir desde una única sala, apta para acoger a un máximo de 435 personas, a dos salas menores, de 285 y 132 personas de capacidad cada una. El resultado ha demostrado ser muy positivo. La opera ABAO, la Orquesta Sinfónica de Euskadi, la Banda Municipal de Bilbao y la BOS tienen como sede el Palacio. Se facilitaron nuevos espacios que con el tiempo ha repercutido en que nuestra oferta sea más plural. Se mantiene la temporada estable y además programamos a la par actividad cultural y congresual, juntas generales de Accionistas como la de BBVA, etc.

12.- ¿Cuando hablas de la mejor accesibilidad WEB qué objetivos deseáis cumplir?

La accesibilidad desde el mismo instante en que una persona accede a la taquilla, debemos conseguir a partir de ese momento que resulte todo en modo excelente. Nos auditamos en accesibilidad.

En otra vertiente es importante crear un espacio abierto en redes muy potente para todos los públicos. Que sea presencial para quienes desean conocernos, por ejemplo, con visitas guiadas todas las semanas. Y también para todas aquellas personas con limitaciones de cualquier tipo, sean funcionales o de movilidad. Diseños, rampas todo está programado. Incluso actividades para personas ciegas.

La accesibilidad orientada al sector de las redes sociales y WEB es igualmente importante. Necesitamos que el día a día del Palacio sea conocido por toda la ciudadanía. Actualmente la lógica europea es planificar actividades en consorcios con entidades de otros países. La tecnología hace su papel de acercamiento para al final producir sinergias comunes, en programas culturales, exposiciones, patronatos, ciudadanos. Internet y otras redes son fundamentales. Lisboa, Roma, Munich, Burdeos, Dinamarca, el Kursaal en Donostia acuerdan con Euskalduna para entender cómo se están produciendo programaciones, acciones, demandas de la juventud en nuevos espacios de encuentro, etc, es una visión integradora.

13.- Está todavía en pruebas el proyecto piloto y pionero de un gemelo digital aquí, en una de las salas de climatización de Euskalduna Bilbao. La tecnología marca la estrategia ya sin remedio.

Sí, hablemos brevemente del proyecto TWIN 4.0, abriendo el camino a la innovación en la gestión del complejo mantenimiento del edificio Euskalduna, incorporando un “gemelo digital”, capaz de anticiparse y gestionar posibles problemas en labores de mantenimiento correctivo y preventivo. Realmente es una plataforma digital TWIN 4.0 basada en un GEMELO DIGITAL BIM – es como tener tu alter ego de manera digital- de información tridimensional para el mantenimiento con el mínimo consumo energético, el máximo confort de uso en toda la infraestructura, y con máxima calidad ambiental estando sus funciones operativas en todo momento. Es una solución altamente innovadora, con una REALIDAD AUMENTADA lo que facilita notablemente el trabajo y las consultas del personal técnico y el mantenimiento basado en LA CONDICION, siempre disponemos de una información contextualizada y precisa con una monitorización y control continuo de los parámetros de funcionamiento de las instalaciones.

La clientela podrá disponer de un modelo WEB de repuestos, tiempos de entregas y el equipo de gestión modelos de comportamientos posibles, logrando una excelencia en la vida diaria del buque que es Euskalduna. Es una herramienta que, en este caso, en vez de utilizarse en el mundo industrial se pone al servicio del arte, de la música, de la CULTURA en palabra mayores. Estamos ante una solución altamente innovadora con sistemas predictivos. Eficiencia con mejores costes. Hemos sido y actuado como un laboratorio donde se ha hecho todo el proyecto, de aquí se pasará al campo profesional de la industria empresarial en base a la creación de nuestro modelo.

En este momento de la entrevista le llaman para una visita de Televisión Española, ella me tranquiliza porque todavía disponemos de algún tiempo.

Continúa – Hemos superado ya la fase de lanzamiento. Hemos acreditado y verificado la puesta en marcha de este GEMELO DIGITAL.

Foto: Exposición Impresionistas y los formatos digitales.

14.- Hablemos un poco de la Exposición Impresionistas 9 Julio al 8 de Setiembre del 2022. ¿Competencia con otros museos en Bilbao?

Impresionistas es una apuesta innovadora, que combina tecnología y arte. Es esa la razón de haber traído a Euskalduna Bilbao una exposición en pleno verano como uno de los platos innovadores de la programación de fiestas. Debemos recordar que este año vuelve a celebrarse Aste Nagusia tras dos temporadas de ausencia.

Presentamos el impresionismo en lenguaje digital, con técnicas de visualización novedosas que permiten a los visitantes su participación. No se trata para nada de competir con otros museos de la villa. Hasta ahora nuestro plato fuerte en la Aste Nagusia ha sido la oferta de teatro, siempre hemos figurado como una referencia, pero hemos pensado en ir un poco más adelante con algo nunca visto en nuestra ciudad. Se trata de una EXPOSICION INMERSIVA, hay pocas y tener esto en Bilbao es muy interesante. Es una exposición sensorial, no hay obras de arte como cuadros en concreto, hay imágenes, luces, colores, pinceladas, participación humana, diseños en formatos digitales.

Seguro que la gente disfrutará, hay mucho hábito ya de sacarnos selfies, aquí hay oportunidad de hacerlo y acompañar a los grandes pintores impresionistas dentro mismo de uno de sus cuadros, los niños también saldrán satisfechos.

15.- ¿Os metéis en estas historias?

Y en muchas más, como abrir las terrazas del edificio para contemplar a nuestros pies nuestra hermosa ciudad, acompañándonos de un Cuba Libre o un Gin Tonic o simplemente de agua de Bilbao. Lo abriremos en la séptima planta de Euskalduna. es una terraza que hace prácticamente un 360 grados con visión infinita sin ladrillo cerca que la entorpezca. El plan es ubicar aquí el tardeo, que suene la música dj´s… Queremos que la gente pueda disfrutar de una experiencia totalmente nueva en Bilbao. También poder ver los fuegos artificiales desde una nueva perspectiva, se podrá pedir música, estamos ultimando todos los detalles. Esto implica hacer partícipe de la fiesta al Palacio, integrándolo aún más en la ciudad, lo vestiremos con el pañuelo de fiestas que sabes lleva impresa la conocida baldosa de nuestra ciudad.

16.- ¿Propuestas escénicas de iniciativa local? ¿Qué significan y para qué?

La Diputación Foral de Bizkaia, en un determinado momento, a la vista de las consecuencias de la Covid, decide relanzar su apuesta de apoyo a artistas jóvenes y emergentes. Lanza la idea de una programación llamada AURRERA FEST. Una llamada para que quienes dispongan de talento y de algún proyecto que pueda ser representado sobre escenario presenten su idea ante unas bases de selección. Este programa lleva 3 años aquí instalado, en 2022 sigue en vigor y, ojo, en plena Semana Grande. Podremos decir algún día, con orgullo, que de la mano de la Diputación Foral de Bizkaia y Euskalduna Bilbao artistas con renombre dieron sus primeros pasos en una de las salas del principal auditorio de casa.

Cedemos nuestros espacios en un edificio hecho con dinero público en este caso en apoyo del mundo de la creación local. Desde monologuistas, cantantes, ilusionistas, clows… algunas de estas personas ya están haciendo bolos a nivel internacional. Diremos que su ciudad y su territorio, Bizkaia, ayudaron a dar repercusión a su capacidad creativa.

17.- ¿Hablando de género, porque hay tan pocas mujeres en puestos directivos como tú?

Seguramente eso deberían responderlo quienes encuentran pegas a una persona profesional justo cuando resulta que no es un hombre. Las mujeres no encuentran techo alguno cuando la contratación y selección de personal es a través de una oposición, cuando lo que se evalúa es la capacidad, formación y conocimiento de forma objetiva. Es una de las inequidades sociales a las que hay que dar la vuelta, a esa y a otras muchas más que excluyen, ningunean, discriminan por la razón que sea. Orientación sexual, etnia, procedencia geográfica, edad, físico, religión, estatus económico… en fin, la lista es larga. Démosle la vuelta a la pregunta: ¿Por qué el acceso restringido a puestos importantes es una cuestión de mujeres, por qué no es algo que afecte a hombres o a otro tipo de diversidad?

18.- ¿Desarrolláis algún tipo de propuesta social, que sea gratuita?

Si, lo hacemos pues tenemos acuerdos con varias entidades de carácter social, la primera es AURRERA FEST. Para asistir a la Ópera hemos diseñado unos bonos a precios muy reducidos. También bonos culturales para las Orquestas. El precio de las entradas no lo es todo, también grupos de Rock que pasan por Bilbao llenan aforos cobrando entradas que no son baratas precisamente. Aún así es necesario en una sociedad desigual generar propuestas de tipo social, en ese camino estamos trabajando.

19.- ¿La sociedad vasca es una sociedad cerrada, es solidaria?

Creo que somos una sociedad tremendamente solidaria. Yo siempre lo he explicado, cuando hablo de sostenibilidad, siempre recuerdo que el fenómeno cooperativista tiene una expresión muy clara de lo que es una concepción empresarial solidaria, muy humanizada. Somos ejemplo del cooperativismo a nivel mundial. Crear un tejido empresarial y plantillas con toques profundos de solidaridad ha sido visto desde muchas plataformas, en búsqueda de nuevas transformaciones sociales. Hemos tenido que abandonar Euskadi en tiempos difíciles, hoy contemplamos a las personas inmigrantes como personas trabajadoras con plenos derechos en nuestra sociedad actual. Hay un cierto sector que critica a esta gente llegada de otros países por supuesta usurpación de nuestro espacio laboral, pero nada más lejos de la realidad. En una sociedad como la nuestra, con muy bajos niveles de natalidad, para mantener los procesos productivos se hace necesario fomentar espacios de aprendizaje para personas inmigrantes. Nos ha tocado nacer en una sociedad privilegiada, no todo el mundo ha tenido ocasión de ello. Disponemos de sensibilidad en nuestras instituciones para verlo de esta manera, somos parte de ese sentimiento.

Foto: Otra retrospectiva del Euskalduna BIlbao.

20.- ¿Qué proyecto te gustaría para el palacio que esté en tu mente?

Creo que debemos tener un puntito “tarifeño” en innovación, un punto creativo y sin barreras para seguir fijando metas. Ahora creo que le tocará a los exteriores del Palacio, esas terrazas, esos espacios que son muy aprovechables para múltiples facetas. Yo creo que Euskalduna ha vivido mucho de una programación interior y tiene todavía que ofrecerse más “exteriormente” a la ciudadanía y al turismo.

FL.- He visto por ejemplo que aquí tenéis una gran escultura que vemos desde esta sala, sita en el centro de un gran estanque junto a la ría, que creo es absolutamente desconocida para todos.

NP.- Sí, es la musa de la danza de Dalí, y estoy de acuerdo contigo. Es una muestra de la pretensión por dar un nuevo sentido a muchos espacios exteriores, desconocidos por muchas personas y ampliar con ello nuestra oferta cultural. En este espacio se han hecho conciertos, pero creo que debemos darnos a conocer con mayor intensidad que hasta ahora. Es una escultura que viene como una dación de pago que hizo en su día Seguros Bilbao a la Diputación Foral de Bizkaia. Es una edición de Dalí, hizo dos piezas, esta es una de ellas, la primera, de hecho. Está instalada en un lugar fantástico en el centro del lago. Bueno, bueno estamos revisando todas las posibilidades exteriores. Hay que dar una vuelta o dos o tres a la utilización de nuestros espacios exteriores. Aportar a la ciudad más allá de nuestra programación, nuestros exteriores para el ocio y la cultura. También quizás montar laboratorios en nuestro edificio para nuevas experiencias en arte y cultura, ser un espacio para el conocimiento.

21.- ¿Te gusta el deporte? ¿Lo practicas? ¿El Euskalduna ha recogido en alguna ocasión un evento deportivo?

Soy una enamorada del deporte y lo practico siempre que puedo, corría, ahora me fallan un poco las rodillas, hago algo de yoga, pilates, etc… encontrarse una mejor físicamente ayuda a que la cabeza funcione también mejor. El personal profesional del palacio dispone de oferta de actividad física dos días a la semana.

En Euskalduna damos servicio a muchos clubs deportivos con la celebración de sus juntas. Ha habido ferias sobre el bienestar y otras maneras de vivir. El primer Congreso Internacional THE WELLBEING SUMMIT 2022 se celebrará del 31 Mayo al 3 de Junio del 2023 en un encuentro de 150 expertos internacionales para fomentar una cultura del bienestar y de la innovación social, habrá sesiones de yoga, de relajación, de nuevos enfoques para una vida saludable. Wellbeing Project será el responsable de la iniciativa de organización y desarrollo del encuentro. Colocando a Bilbao en el ámbito internacional como territorio de oportunidades

22.- ¿Con qué te quedas, con Donostia o Bilbao?

Ambas ciudades tienen sus propias personalidades, las sinergias son necesarias, nuestra relación con el Kursaal es muy buena. Me quedo con todo, también con Iruña, con Gasteiz y con Baiona en su día del jamón, tenemos mucho que aportar desde el punto de vista turístico y cultural. Vendiéndonos cada día más pues nuestro potencial es terrible. Concretar acciones como con el Palacio de Roma dirigido por un navarro, Cuando hablamos de Francia, tenemos zonas como la de Burdeos que puede aportarnos mucho en cuanto a sus valores, en la zona de Iparralde (norte del País Vasco) ocurre lo mismo. El mundo no tiene fronteras para el arte y la cultura.

23.- ¿Tu mayor deseo?

Vivir feliz, dar felicidad a mi vida con lo que venga y con lo que sea. Fijarnos que no estamos solos y que la relación con los demás es vital en el tránsito por esta vida. Crear cada día más una sociedad de valores, más humana, más sonriente y solidaria.

24.- ¿Recuerdas bien la última equivocación que cometiste?

Muchas, no llevo la cuenta y no me arrepiento como si fuera un sentimiento de culpa. No me siento culpable, lo que intento ante la equivocación es reconocerla y corregir si es el caso. Pido perdón sin rubor ninguno. Me considero una persona pragmática.

25.- ¿La cuenta de resultados es fundamental?

No es exclusivamente el objetivo, pero sí es uno de ellos e importante. En estos momentos hay que buscar un cierto equilibrio entre la cuenta de resultados y la expansión de la marca y la atracción de nuevos públicos. No podemos perder el momento generacional en que nos encontramos, transitando a una nueva generación digital que se mueve en otras dinámicas y debemos hacer el viaje lo más próximo a ellos. Si pensáramos solo en que hay que cumplir un presupuesto estaríamos perdiendo el tren.

26.-La semana pasada Euskalduna Bilbao quedó finalista de entre 650 proyectos presentados en una de las distinciones especiales de los premios CSCAE (Colegio superior de los colegios de arquitectos de España) en la categoría de Permanencia Arquitectónica que, finalmente, se llevó el Aulario 3 de las Universidad de Alicante, de Javier García-Solera Vera. El premio se lo llevó el bilbaíno Carlos Puente.

Si, COMPAC es la empresa patrocinadora oficial de los premios ARQUITECTURA organizados por CSCAE. Es una compañía española líder en la fabricación de un material tecnológico y sostenible de ámbito mundial. Es importante que “vendamos” nuestro Euskalduna Bilbao y este tipo de distinciones de prestigio ayuda. Es un reconocimiento también para la ciudad y su patrimonio material, en este caso el Palacio donde conviven cultura, arte, congresos y negocio. Somos una obra arquitectónica de referencia, una de las HUB, tenemos una actividad multifuncional polivalente con capacidad para la multisesión o la pluri escena con espacios muy variados internos y externos. Disponemos de varios premios.

27.- Programa ¿Plásticos cero?

Está claro: ningún plástico en Euskalduna Bilbao,ni en restauración ni en gastronomía, etc. La iniciativa lleva ya cuatro años, eficiencias energéticas, economía circular son lenguajes a practicar. Iremos aprendiendo. Siempre habrá áreas de mejora. No basta solo con posicionarse en contra de los residuos, se trata de ser consecuentes y poder demostrar que estamos trabajando por eliminarlos. Esta es una de las últimas distinciones que hemos recibido, el premio Lurra Bizkaia Sariak, del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Es un honor formar parte de los primeros galardones y de ofrecer al público del palacio, cultural y congresual y de negocios, cristal, loza, barro, madera, bambú…todo compostable. Aquí no tenemos plástico.

28.- ¿Qué mensajes darías a la gente joven respecto a la cultura y el desarrollo de una sociedad culta?

Provengo del mundo profesional de las comunicaciones, no veo tan “pecaminoso” el mundo de las redes sociales como algún sector de la sociedad proclama.

He visto auténticos “craks” académicos metidos en el mundo de las redes. Y veo auténticos fichajes empresariales que vienen del mundo digital. Como todo, un abuso de las redes en su utilización no es bueno. Debemos tener todos claro qué es lo que significa la digitalización que sobrevuela todas las actividades diarias. Y sin ello perdemos cierto humanismo. Los entornos familiares, académico e institucional son clave en los principios. Nuestros comentarios respecto a la juventud muchas veces fallan y no aciertan. Vayamos para atrás y veamos los juicios de nuestros mayores y los nuestros en la actualidad.

Soy muy respetuosa con la forma de ocio de las personas, con el de las personas jóvenes también. Los valores que se les inculcan y la necesidad de aprender son muy importantes. Hay nuevas formas de relación, de ocio que hay que respetar. Incluso nuevas facetas de descubrirnos a nosotros mismos. No me atrevería a dar consejos.

El asunto es crear esa inquietud por conocer y saber y enriquecerse como personas en la juventud, que les ayude e incline a asistir a los eventos culturales, entre todos hay que generar espacios de encuentro. A veces escenificar reuniones de ciencia, matemáticas, literatura o pintura se puede hacer con música y arte. Es algo que sucede en algunos países con mayor tradición que el nuestro. Tenemos un alumnado en general en Euskadi con perfiles académicos inmejorables y buenos resultados en sus materias, hay que seguir construyendo mutuamente, las personas jóvenes con nosotros y viceversa, en lugares y momentos varios.

La entrevista concluye con un apretón de manos y mi visita a la muestra “Impresionistas”. Gracias, Nerea Lupardo Atutxa. Eskerrik asko. Agur.

Fotos: Cesión del Palacio Euskalduna Bilbao.