Entrevista a Nagore de Arquer: La realidad detrás de la Ley Trans, desistidores y destransicionadores empiezan a alzar la voz

Hace unos días, cuando se aprobaba la conocida como Ley Trans por el Gobierno, tuvimos la oportunidad de escuchar y conocer a Nagore. Desde un atril del Partido Popular, esta joven, daba la cara y ponía voz con claridad y contundencia a los riesgos que vienen de la mano de esta legislación, aprobada sin debate, con prisas y de la que pocos conocen los efectos que despliega, tanto para el colectivo trans (al que dice proteger), como al colectivo LGTB, y a las mujeres.

Ahora te presentamos una nueva entrevista a una mujer que ha vivido en primera persona durante su adolescencia una transición de género (que no de sexo).

Nagore nos explica cómo vivió desde pequeña una situación de acoso escolar. Cómo el hecho de sentirse diferente, entre otras cosas porque su cuerpo comenzó a cambiar muy pronto y muy rápido, motivo por el que era objeto de burlas y ataques que terminaron haciendo que sintiera rechazo por su propio cuerpo. Esconder sus curvas, sus pechos, llegar a identificar con su cuerpo el causante del rechazo que sentía, hicieron que Nagore acudiera a una psicóloga para abordar el sufrimiento que sentía con 15 años.

Aquella consulta marcó un punto de inflexión en ella. Salió de allí creyendo que su problema, en realidad, era que estaba atrapada en un cuerpo que no era realmente el suyo. La solución que se le dio a Nagore para calmar su ansiedad fue convertirse en chico.

El rechazo de su familia, no le puso las cosas fáciles a Nagore. Y ella decidió probar, pasando a comportarse en todo lo posible como un chico adolescente, a hacerse llamar por otro nombre y a intentar ser aceptada por los demás, asumiendo un rol que enterrase su cuerpo de mujer.

Pasaron tres años y Nagore comprendió que ni su tristeza, ni su ansiedad, ni aquello que le dolía, que era sentir que no encajaba, permanecían a pesar de haber hecho todo lo posible (sin llegar a hormonarse, sin llegar a someterse a cirugías), no habían desaparecido. Tras autoconocerse, explorar qué había en ella para sentirse así, llegó a la conclusión de que un cambio de género no era la solución de sus problemas. Y se reconcilió con su cuerpo, asumiendo que era una mujer, por mucho que tratase de camuflarlo.

Nagore ahora es una estudiante de psicología. Una persona dulce, sensata y honesta que no ha tenido miedo en salir a hablar donde ha podido, aunque haya sido en una tribuna del Partido Popular, algo que no ha desaprovechado a pesar de considerarse de izquierdas.

En esta entrevista Nagore analiza desde su caso personal, la situación de muchísimas adolescentes que están considerando que lo que quieren es cambiar su sexo a través de hormonas y cirugía. A las que la inscripción en el registro civil, según Nagore, les da más o menos igual, pues lo que quieren es un cambio drástico e inmediato en un momento en el que no se tiene madurez para comprender las consecuencias de semejante decisión.