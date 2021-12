Entrevista a la escritora y poeta multilingüe griega Irene Doura-Kavadia

- Publicidad-

Cada día que pasa la virtualidad nos brinda la increíble oportunidad de conocer a personas de distintas partes del mundo, la era de la informática se identifica por no conocer frontera, ¡que afortunado somos vivir en este glorioso siglo! Hace unos varios meses la escritora, poeta y locutora italiana Elisa Mascia me presentó a la escritora, poeta, profesora, literata, traductora multilingüe, conferencista, gestora y promotora cultural griega Irene Doura-Kavadia. Es autora de 16 libros que han sido publicados en griego, inglés, francés y español y ha recopilado varias antologías como editora en jefe de Writers Capital International Edition.

Sus poemas y textos han aparecido en revistas literarias, antologías, colecciones de cuentos, enciclopedias literarias en línea y sitios web que promueven la literatura y la cultura (Chipre, Italia, España, India, Australia, Canadá, Estados Unidos, América Latina, Corea del Sur., Brasil, Japón, Vietnam, Rusia y países de los Balcanes). Sus libros educativos y literarios, tanto en griego como en inglés, se enseñan en varias instituciones privadas, así como en escuelas públicas en Grecia, Chipre y otros países europeos en diferentes niveles educativos. Es miembro de la UNESCO de Artes, Letras y Ciencias de Grecia, del Patrimonio Cultural Griego.

En esta charla hablamos sobre diversos temas y también nos habló brevemente de sus proyectos para el año nuevo 2022. Están cordialmente invitados a conocer parte de la magnífica trayectoria académica y literaria que Irene ha venido realizando a lo largo de su vida. Irene Doura, habla varios idiomas con gran fluidez entre ellos el español.

Entrevista

¿De qué manera recuerdas tus inicios por el camino del arte?

Irene: –Voy a citar una frase de Albert Camus -Vaya siempre demasiado lejos, porque ahí es donde encontrará la verdad. Yo añadiría también la luz de la sabiduría. El camino del arte para mí es demasiado largo. Desde que tenía 8 años decidí que lo más que quería en este mundo era volverme escritora. Una escritora exitosa… bueno, porque sabía que no era fácil, traté de escribir en esa edad tierna, unas historias de aventura para jóvenes. Como las que leía de la autora estadounidense Enyd Blyton con sus 7 famosos – 6 niños y un perro. Me gustaba escribir sobre misterios y castillos abandonados alrededor de los cuales había muchas leyendas… Luego a mis 12 años pedí a mi mamá que me comprará una máquina de escribir. Ya que en esa época no había ordenadores, era la única forma para mí escribir y sentir como una escritora de verdad. Y mi mamá me la compró, era mi regalo de cumpleaños. Una verdadera máquina de escribir profesional. Era difícil escribir y hacía mucho ruido, pero la adoraba. Como ustedes han entendido, yo no solo escribo novelas o historias de misterio y crimen, también escribo poesía. Un género literario que me fascina y me libera. Mis primeros poemas fueron satíricos y los escribí en mi adolescencia para reírme con mis amigos y también criticar pequeñas cosas cotidianas. Sin embargo, la poesía realmente profunda llegó a mi vida en la edad adulta. Me inspiré principalmente en la naturaleza y la belleza de los alrededores de mi casa de campo junto al mar en Ática.

¿Cuáles han sido los escritores y poetas que han influenciado significativamente hasta el presente en tu carrera literaria?

-Bueno, primero voy a mencionar un poeta de renombre mundial, Nikos Kavvadias, un poeta que viajó por el mar toda su vida. Mis primeras lecturas poéticas fueron, por supuesto, par poetas de mi lengua nativa, es decir, griegos, como Homero, el poeta de todos los tiempos, con sus epopeyas La Ilíada y la Odisea, antiguos poetas trágicos o dramaturgos como Esquilo, Eurípides y Sófocles, y por supuesto poetas del siglo anterior que dejaron huella como Elytis (que consiguió el premio Nobel), y Cavafy, mi favorito. Luego me encontré con la literatura extranjera, la de Oscar Wilde, Bertold Brecht, Kalil Gibran, William Shakespeare, Edgar Allan Poe y otros poetas y escritores clásicos de la comunidad global, que han sido una gran inspiración para mí. Ya sea hablando de amor, amistad, libertad, optimismo o tristeza, ya sea tratando de educar, entretener, animar o criticar, todos han hablado a mi alma. Todos estos poetas han modelado mi interior.

¿Nos pudieras compartir una cita de cada uno de los tres grandes representantes de la filosofía universal: Sócrates, Platón y Aristóteles?

–De hecho, esta es una muy buena pregunta que honra el patrimonio cultural de mi país, Grecia. Acaba de mencionar a 3 de los filósofos más destacados de todos los tiempos, en realidad los pilares de la filosofía global. Sócrates es el gran maestro, el que nos impulsa a todos a una búsqueda interna, a la introspección. Eso era esencial para el hombre según Sócrates. Una búsqueda que se acerca a la sociedad en un esfuerzo por encontrar humanos genuinos y una búsqueda que profundiza en su interior. Una búsqueda de conocimiento y autoconocimiento. Un esfuerzo por resolver los misterios. Haciendo la pregunta interna, ya sea retórica o no, y al mismo tiempo tratando de encontrar la respuesta, ya sea en algún lugar de este mundo o en la tierra más allá. La tierra donde se revelan todos los misterios; la tierra dentro de todos y cada uno de nosotros! Mientras buscamos el conocimiento oculto, que siempre se nos escapa, tenemos la única forma de buscarlo dentro de nosotros, dentro de nosotros mismos: nuestro espíritu, nuestras almas inmortales. Este es el mundialmente famoso «método de obtención» de Sócrates, ¡que conduce a la verdad por medio de preguntas respondidas desde nuestro interior! Desde el interior de nuestra propia alma. Para redimirlo de sus ataduras y dejarlo volar libre en los cielos como un pájaro. Sócrates solía afirmar que «una cosa que sé es que no sé nada», mostrando al mundo entero cuán vasto es realmente el reino del conocimiento y cuán inaccesible es para los humanos.

Platón, alumno de Sócrates, sostenía que una vez, antes de nuestro nacimiento, nuestras almas vivían en el «Estado de las Nociones, en el Estado del Pensamiento», antes de llegar a esta vida; por lo tanto, ya poseemos todas las respuestas, a pesar de haber olvidado todo eso después de venir a la Tierra. Pero para algunos, fragmentos del conocimiento antiguo y la verdad se revelan de una manera maravillosa, milagrosa, y todas las ecuaciones comienzan a cumplir con sus factores x. Ya sea por casualidad, por el destino o de forma apocalíptica, en la tierra de Morfeo o por medio de un prójimo, un guía … Ese guía es el filósofo y a través de sus predicaciones el mundo se enriquece. Platón también dijo esa famosa cita: ¡Con el toque del amor, todos se convierten en poeta! Aristóteles, el estudiante de Platón, solía decir también que el hombre es un ser sociable, citando la siguiente frase maravillosa: ¡Quien no necesite humanos a su lado, debe ser una bestia o Dios!

Eres autora de 16 libros, de estas obras publicadas ¿Cuál es el género literario que predomina? ¿Cuáles son los temas que te motivan a escribir constantemente?

En realidad, no sé qué género de literatura predomina en mi escritura. Creo que he escrito una variedad de tipos literarios: ensayo, poesía, cuento, mini-novela, artículo, libro educativo, crimen. Creo que la novela y por supuesto la poesía es lo que encontrará un lector principalmente entre mis libros.

Por lo que se refiere al tema, eso es algo misterioso.

“Los milagros llegan en momentos, ¡esté listo y dispuesto!” dice Wayne Dyer, ¡así que vengan las obras literarias! ¡Milagrosamente, en verdad!

Bueno la motivación puede provenir de una variedad de estímulos. De algo muy simple: una canción, un verso, una melodía. De un nombre, una palabra o una emoción. De un problema, un recuerdo, un incidente o un hecho histórico. Por supuesto, aparte de los hechos históricos, la mitología también es una gran fuente de inspiración para mí. Los hechos heroicos, las epopeyas, los problemas de nuestro tiempo. ¡Ser griega, eso es natural! Incluso un sueño puede darme la inspiración, un sueño que a través del subconsciente plantea la cuestión de que el ritmo acelerado de la vida no nos permite posiblemente darle importancia durante el día. Los temas de mi escritura son diversos: la liberación del alma, el amor, la confianza, la honestidad, la alegría y tristeza, el compañerismo, la justicia, la verdad y mentira, la historia y la tecnología, las relaciones humanas, la lealtad y el engaño, la ternura y la crueldad, la política; en la mayoría de los poemas o de los temas en mis libros se trata de una búsqueda interior hacia el autoconocimiento y una análisis social y una psicosíntesis de todo tipo de comportamientos, una especie de enfoque experimental.

¿Qué es la poesía para ti?

– [… ] La “poesía” para mí es una querida amiga. Un amigo difícil, exigente, pero digno de confianza. Y leal, de hecho. En su hombro me apoyo por las noches y le susurro mis ideas y mis preocupaciones. Involucrarme en la poesía me llena, me redime, me eleva. Es el pasaje que conecta el mundo exterior con el interior del alma, es este pasaje el que libera las emociones y les da la forma de salir por sí mismas y ser escritas en una hoja de papel. «Subiendo palabras como si estuviera subiendo una escalera», según George Seferis. El camino es empinado, cuesta arriba, pero sumamente seductor. En la cima, el mundo se abre más allá de nuestra dimensión y nos lleva hacia nuestra materia primordial. El que nos une con los arquetipos, esos con los que nos dotó nuestro Creador.

La poesía para mí es todo un universo, no solo una forma de autoexpresión, que por supuesto lo es. Aún así, la poesía está en todas partes. Es una forma de pensar, actuar, comprender y percibir. Una forma de acercarse a las estrellas. Es el acto de creación más perfecto dentro de la vida: ¡es la vida misma!

¿Cuándo inicia el Festival Internacional de Literatura Panorama (PILF) 2022?

-El Festival Internacional de Literatura Panorama 2022 inicia al primero de enero y dura todo el mes.

ACERCA DEL EVENTO:

El programa insignia de Writers Capital Foundation, que se dedica a difundir los poderosos valores de la humanidad a través de la literatura, el Festival Internacional de Literatura Panorama (PILF) está destinado principalmente a ayudar al intercambio cultural y a permitir a los escritores ampliar los horizontes de comprensión del mundo.

A diferencia de otros festivales de literatura, PILF se concibe como santuarios literarios donde los delegados tienen la oportunidad única de visitar varios lugares en el área donde se lleva a cabo el festival y tener una experiencia profunda del lugar y la viveza cultural que creemos ayudará en moldeando el futuro de un escritor.

Debido a la pandemia, PILF 2022 se lleva a cabo en la mayoría de los países de manera virtual, sin embargo, está diseñado de manera que garantice un mayor impacto entre los participantes. Además, este año será un evento multilingüe, es decir, los poetas tendrán la oportunidad de recitar sus poemas en su lengua materna.

Además de la poesía también habrá DISCURSOS. Escritores eminentes de todo el mundo participarán en el evento que también contará con oradores que darán conferencias sobre el tema.

¿Cuál el objetivo principal de este Festival?

-El objetivo principal del festival Panorama, también el objetivo de la organización Writers Capital es reunir a escritores y para compartir sus experiencias, conocimientos e extender aún más su calibre. También nuestro objetivo es proporcionar a los escritores una gran plataforma para sus expresiones vívidas. El festival da a los poetas la oportunidad a presentar sus obras entre casi 50 países en todo el mundo. Tratamos de ayudar al poeta y al escritor en el camino de su desarrollo para crear sus propias huellas en el mundo de la literatura. Creemos que es nuestra principal responsabilidad actuar por causas sociales y nuestro objetivo es reforzar los valores de la humanidad que beneficiarían al mundo entero. En nuestra organización tenemos una VISIÓN – ayudar a construir un mundo más allá de las fronteras, donde una miríada de vidas coexistan armoniosamente respetando los valores perennes aplicables para todo el planeta y más allá. Nuestra MISIÓN es reunirnos para inspirar a la gente a lograr el concepto de un mundo unido y solidario.

¿Los temas en este festival se eligen cuidadosamente, para el año 2022 que temas han elegido?

El TEMA –

-Panorama festival es temático, donde los temas se eligen cuidadosamente con el fin de preparar a un escritor para trabajos significativos en su profesión. Pues, si, cada vez el tema es único. El ano ultimo era sobre la naturaleza. El tema de PILF 2022 es El Vacío Celestial, uno de los elementos de génesis del mundo. Un tema poético, apocalíptico y filosófico. Pero no solo esta dimensión sea analizada.

A veces, experimentamos una sensación de vacío, tal vez cuando miramos los cielos serenos de la mañana, vemos una hermosa puesta de sol o incluso cuando alguien nos deja. A menudo reconocemos que este es el vacío del que venimos y al que todos volvemos: ¡la nada de la que todo evoluciona! Este ha sido un tema favorito para los poetas de antaño y hay una serie de obras clásicas inspiradas en la misma sensación de vacío que experimentó el escritor en algunas etapas de su vida.

Los poetas deben investigar las profundidades y desentrañar los misterios de la creación misma, compartiendo sus ideas y conclusiones en forma de un poema que transmitirá su acercamiento personal a este misterio de todos los tiempos del comienzo de la vida. Por eso, les invitamos a todos los poetas a meditar sobre el tema, componer una obra para la eternidad y enviarnos un video con tu introducción al tema y tu magnífica poesía. Las obras se mostrarán en nuestras páginas de redes sociales y estarán disponibles en la red mundial, lo que garantizará su visibilidad también en el futuro.

¿En qué consiste el premio del libro Panorama de oro? ¿Cuáles son los requisitos que solicitan para postular a este galardón?

-PREMIOS DEL LIBRO PANORAMA DE ORO

Parte del festival Panorama es la oportunidad que se brinda a los escritores de todo el mundo para mostrar sus libros y reclamar uno de los premios que les asegurará prestigio y reconocimiento a nivel mundial. Si ya ha publicado un libro, en cualquier idioma, envíelo en formato PDF o libro electrónico para su evaluación. El libro debe de ser ya publicado entre la ultima década. Esto es todo. Jugo, los asesores y jurados revisarán el libro y lo darán la evaluación respectiva. Es una gran oportunidad para los escritores, ya que les reportará un prestigioso premio digno de ocupar un lugar en su biografía, dándoles fama en el mundo de la literatura.

Eres Secretaria General de Writers Capital Foundation ¿En qué año nació esta fundación y qué te motiva ser parte de esta iniciativa?

-Writers Capital Foundation nació como una idea y fue fundada por el autor, pensador y humanitario Preeth Nambiar, presidente de la Organización, en el año 2017 y se extiende en más de 40 países. Ha sido reconocido por las Naciones Unidas y apoya los objetivos y alcances de la Unesco y Unicef. De hecho, la organización va a celebrar sus 5 años de existencia en 2022, un año lleno de proyectos también, marcado por el festival internacional Panorama de la Literatura en enero de 22.

Writers Capital es una organización literaria internacional sin fines de lucro, apolítica y no religiosa dedicada a escritores, artistas y otras personas que se encuentran en el campo creativo en todo el mundo, con el fin de inspirarlos a contribuir a la causa de la humanidad y la paz mundial. El principal objetivo y objetivo de la fundación es prepararlos para asumir el liderazgo en el cambio social. Ayudar a construir un mundo más allá de las fronteras, donde una miríada de vidas coexistan armoniosamente respetando los valores perennes aplicables para todo el planeta y más allá. Esto se puede lograr llegando a las bases para educar e inspirar a las personas a lograr el concepto de un mundo para que asuman la responsabilidad de proteger el planeta de los desafíos del tiempo.

En nuestra fundación contamos para los fines anteriores con diversos departamentos que trabajan en 4 ejes diferentes con miras a la Misión Social, Educativa, Ambiental y Caritativa.

Hasta ahora hemos sido reconocidos por generar y fomentar el interés académico por la literatura y las artes en general, así como por promover y difundir las actividades académicas de nuestros miembros a través de publicaciones y diversos programas. Inspirándolos a defender los valores humanitarios y a difundir el mensaje de paz y armonía mundiales, siempre enfatizamos la importancia de unir culturas y naciones unidas. Al asesorar a estudiantes y jóvenes para que eduquen y mejoren las habilidades para la escritura y la creación creativas, también avanzamos en el curso de la paz, proporcionando una plataforma para todos los interesados.

Al reunirlos a todos, fomentamos la discusión libre sobre cuestiones de paz y cuestiones sociales y filosóficas relacionadas, promoviendo así los principios de la no violencia e inspirando estabilidad. Todas estas actividades brindan oportunidades para que los miembros e invitados amplíen su horizonte y perspectiva internacional y, en lo que respecta a los jóvenes, los involucren en la eliminación de la xenofobia, el acoso o la presión de grupo – peer pressure/bullying.

Mi participación en esta organización se produjo el año pasado cuando fui nombrado Directora de mi país Grecia y poco después Secretaria General de la Fundación Internacional. Desde el primer día me he dedicado totalmente a la humanidad, en un esfuerzo por contribuir con todas mis fuerzas en las actividades asumidas mi fundamento hacia un mundo mejor.

¿Eres una brillante gestora y promotora cultural reconocida internacionalmente desde cuándo lo haces y por qué?

-Hace unos años comencé a inspirar a jóvenes a poetas y escritores aspirantes para encontrar su mejor inclinación y luego promocionarlos en mi país tanto como pude. Principalmente mostrándoles el camino correcto a seguir, para participar en concursos y para hacerse un nombre. Desde entonces, muchas sociedades me han pedido ayuda para promover a sus miembros, lo que hice con mucho gusto. Siguiendo a los literatos, tuve la idea de promover también el equipo artístico de mi país en Grecia y en el extranjero. Todos acogieron con gratitud mi iniciativa y participamos con gran éxito en exposiciones internacionales de literatura y arte. Después de convertirme en una parte importante de una organización internacional, ¡todo esto se convirtió en mi vida diaria! Creo que es un privilegio y un honor promover el país de uno en todo el mundo y también estar entre los intelectuales de su época. Pero no es solo eso. El objetivo es hacer algo significativo, poder intercambiar ideas, esperanzas y sueños entre la generación literaria y artística contemporánea… Hacer disminuir los miedos, luchar por un mundo mejor todos juntos, como uno. Para educar e inspirar a la próxima generación, ¡nuestro futuro! ¡La inspiración va aún más alto y el cielo ni siquiera es el límite!

Eres una destacada humanista, ¿cuáles han sido los líderes del mundo que te han inspirado?

–TODOS aquellos que se dedican a la humanidad, como Mahatma Gandhi, Ulov Palme, Madre Teresa, Henri Dunant. Por supuesto, líderes religiosos que terminaron en la indigencia o incluso sacrificándose por sus predicaciones. Y mi gran inspiración desde hace que era una niña, el médico Albert Schweizer, que se dedicó completamente a la salvación de gente pobre en África, construyendo hospitales, escuelas, orfanatos y residencias de ancianos.

¿Cuál crees tú que han sido las mayores enseñanzas que nos ha dejado la Covid-19?

-En nuestra era plagada de la pandemia y la crisis financiera, uno tiene que reconocer que hay ciertos aspectos que nos han hecho unirnos como sociedad. Quizás no todos, pero una gran parte importante. Quizás la mejor parte de la sociedad, los que se han dado cuenta de lo importante que es permanecer unidos por nuestra salvación. Las familias se han acercado, los parientes se han ayudado unos a otros a ponerse de pie de nuevo. Intelectuales de todo el mundo se han unido, a través de plataformas virtuales, por supuesto, en un esfuerzo por intercambiar pensamientos y encontrar un antídoto contra la depresión. Hubo momentos en los que se han realizado esfuerzos para recaudar fondos también para una buena causa. Al menos esto es lo que intentamos hacer en nuestra organización. Hemos visto que la poesía y la creatividad artística prospera a pesar de la crisis, o más bien contra la crisis, y por supuesto a causa de la crisis. Es la receta para la inspiración, la introspección y la meditación. El dolor, especialmente el dolor mental, desencadena la exteriorización de las respectivas emociones.

El objetivo es didáctico, pero en definitiva también de redención personal. Después de todo, en las páginas más dolorosas de la historia de un país, surgen grandes talentos que producen obras maestras, ya sea en un período de ocupación, guerra civil o disturbios políticos. Los poetas con sus plumas rompen las cadenas de las adversidades de su época. La literatura, y el arte en general, siempre ha sido el mejor producto humano antiestrés tanto por parte del escritor/creador como del lector/espectador. Es el refugio del alma que se libera a través de las alas de la imaginación. Este es exactamente el tema de una antología que hemos realizado en colaboración con poetas y artistas de todo el mundo titulada RISING FROM THE BLUES, cuyo objetivo es liberar el alma de la oscuridad y traerla a la luz. La moraleja es que ¡Si no nos unimos, perecemos!

¿Qué significó para ti haber laborado como voluntaria en el equipo de investigación del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología “Demokritos” (Dpt. of Microelectronics)?

-Pues bien, este fue un trabajo voluntario que me sugirió mi Profesor en el departamento de Microelectrónica como Postgrada de la Maestría en Ciencias en Lingüística Computacional, el cual acepté con mucho gusto. Necesitaban un lingüista experta que los ayudara a compilar una gramática basada en computadora en código y yo contribuí a ello de todo corazón. Aunque el instituto estaba muy lejos de mi casa, estaba totalmente emocionada de ser parte del equipo científico. Fue una gran experiencia que nunca olvidaré.

¿Cómo describes la grandeza de la tecnología en tu vida profesional y personal?

-La tecnología es como nosotros, en el dominio de ciencia, decimos una bendición y una maldición al mismo tiempo. En mi vida personal y profesional, estoy agradecida por sus avances, ya que durante la pandemia nuestra Academia de lenguas extranjeras pudo continuar su trabajo a través de la enseñanza en línea. Las traducciones que además hacemos también se basan en datos científicos, ya que la mayoría son de patentes científicas y necesitamos acceder a esas bases de terminología. Por lo que se refiere a mí, me ayuda en el día a día a ponerme en contacto con intelectuales de todo el mundo, facilitando mi trabajo y proporcionándome un resultado satisfactorio. La prueba es la existencia de nuestra organización WCIF en más de 40 países. Podemos intercambiar un correo electrónico, reunirnos virtualmente, discutir, trabajar en proyectos. ¿Se imagina 15 años antes, usando digamos el correo para enviar cartas? En cuanto a nuestra editorial, Writers International Edition, un grupo está situado en Europa, otro trabajando en Asia y otro en los Estados Unidos. Y todos colaboramos perfectamente para producir un libro de gran calidad. ¡Sin mencionar el intercambio diario de correos electrónicos y mensajes a través de las redes sociales! Definitivamente diría que la tecnología es una bendición, pero todos debemos recordar respetar la ética involucrada también.

¿Cuánto tiempo al día le dedicas a las redes sociales y cuál es tu red social favorita?

-Yo diría que dedico casi la mitad del día en las redes sociales, especialmente estos meses que estamos realizando el Festival Panorama y también compilando la Antología para ti mi amor. ¡Los mensajes son infinitos! Sobre todo en facebook, donde uno puede encontrar la mayoría de poetas y escritores.

¿Cuántos idiomas hablas y cuáles son?

-Hablo griego, mi lengua materna, ingles también fluyente, alemán, francés y español. Las lenguas antiguas ya no son habladas y no las cuento!

¿Cuáles son los idiomas que imparten en la Academia de “CENTROS DE LA ACADEMIA” de la cual eres fundadora y Directora?

-Los idiomas son los que ya he mencionado, y además italiano, chines, japonés, ruso. Hacemos además traducciones de documentos, documentarios, películas y libros por supuesto. También damos clases para hacer la certificación de ECDL, o sea sobre la habilidad de utilizar perfectamente un ordenador.

Has recibido muchos premios y reconocimientos por tu obra literaria, ¿Qué simboliza para ti cada vez que recibes una noticia de esas que le dan brillo a tu trabajo literario?

-Yo diría que no es el premio lo más importante. Lo que me hace feliz es principalmente la obra literaria respectiva que ha sido premiada y el tiempo que he dedicado en ella lo que ha sido evaluado. Siempre me siento honrado y bendecido de recibir un premio por mi arduo trabajo, como todas las personas, por supuesto. Sin embargo, lo más importante es que es una inspiración más, la luz verde para seguir adelante. También es una gran responsabilidad, superar siempre el premio anterior y mejorar cada vez más.

Libros de tu autoría educativos y literarios se estudian en instituciones privadas de diferentes niveles en griego y en inglés a nivel nacional e internacional, ¿Qué significa para ti tan distinguido éxito?

-El éxito es, por supuesto, muy importante para una escritora. Sin embargo, debo mencionar que yo fuera más feliz cuando el tema elaborado en mis obras se difunda por todo el mundo. Es decir, porque escribo sobre la solidaridad, la igualdad, la hermandad y la paz mundial, luchando por los derechos humanos.

¿Cuál ha sido tu tema preferido para impartir conferencias?

-Mi tema preferido es hablar sobre la libertad, la paz y los derechos humanos. O sobre un tema literario, presentando por ejemplo la obra de un poeta renombrado o aspirante. Aparte de eso, he dado una serie de conferencias sobre lingüística y tecnología, temas que también soy partidaria.

¿Qué sugerencias le darías a los líderes políticos para reducir la guerra y la pobreza que hay en distintas partes del mundo?

-La tarea más importante es poder percibir las vibraciones del cambio social y esforzarse por inspirar y educar a las nuevas generaciones, que son nuestro futuro, hacia un mundo mejor, más humano, basado en la solidaridad, la tolerancia y, por supuesto, la paz. Como es tarea y deber de todos nosotros y por supuesto los poetas velar por que el futuro sea mejor e inspirar al resto a seguir el camino iluminado hacia él. Sin embargo, lo más difícil de todo es inspirar a la nueva generación que parece estar interesada casi exclusivamente en la tecnología, que veo en mis alumnos y sus compañeros. Lo mismo ocurre con la necesidad del intelectual de dar una lucha constante en el día a día contra todo mal que impera en la sociedad, ya sea el crimen, el acoso, el abuso, la pobreza, la discriminación, la guerra. Lamentablemente, en la mayoría de los países, incluso en los que se consideran civilizados, la sociedad y el sistema judicial no han podido erradicar tan horribles raíces. La religión y la política son los dos grandes pilares que podrían contribuir a este fin, pero en muchos casos parecen ser explotados por un grupo de personas corruptas, vengan de donde vengan. Camuflados con la máscara del líder humanitario o religioso, esas personas han hecho mucho daño a lo largo de la historia. He escrito un ensayo titulado La esfera de la libertad para ilustrar la necesidad de que cada ser humano tenga su propia esfera de libertad absoluta a su alrededor. Tras la publicación del ensayo, en Writers Capital Foundation llevamos a cabo una exposición internacional de arte y literatura bajo el mismo nombre, es decir, con el fin de unir nuestras voces contra el abuso de las mujeres y el terrorismo. De hecho, tuvo un gran éxito, reuniendo a poetas y artistas de todo el mundo para protestar con sus obras contra las desigualdades y la opresión de cualquier tipo. Por tanto, mis creencias están alineadas con los poderosos valores de la humanidad, que deberían difundirse mejor mediante la educación. Nosotros, los intelectuales, damos el ejemplo. ¡Realmente deseo que todos los políticos del mundo y todos los líderes escuchen la voluntad de la gente de la hermandad, la solidaridad, la compasión y la paz!

Eres una mujer polifacética con una trayectoria admirable en todo lo que has emprendido, te felicito por esos grandes logros que has obtenido y por los que vendrán, ¿Cómo es un día cotidiano en tu vida? ¿Cuánto tiempo al día le dedicas a la lectura y creatividad literaria?

-Le agradezco de todo corazón todas las maravillosas palabras que acaba de mencionar. Un escritor de novelas en particular necesita disponer de tiempo libre a diario para poder lidiar sistemáticamente con la trama de cada historia que excava con su pluma en la masa amorfa (llamada papel o pantalla de computadora), para desarrollar sus personajes, para expandir sus formas de imaginación y transformar sus experiencias y vivencias en lenguaje escrito. En cuanto a mí, debido a mi gran carga de trabajo, mi tiempo de escritura es limitado, a altas horas de la noche, especialmente después de un día completo de enseñanza en la Academia de Idiomas Extranjeros, y posiblemente después de las traducciones que realizo. Definitivamente trabajo en mis cuentos en las vacaciones, pero por supuesto lo más difícil es que tengo que elegir cuál de mis libros inacabados terminaré y cuál dejaré necesariamente en los calendarios. Como resultado, una plétora de cuentos inacabados esperan pacientemente su turno… La poesía, con mi propia falta de tiempo, tiene más suerte. Afortunadamente, los poemas no tardan tanto en escribirse, y es una de las razones por las que he podido escribir unos cientos de ellos. Especialmente poemas en el estilo japonés de «haiku».

¿Qué tal han sido los resultados de los proyectos que iniciaste en los últimos cinco años?

–Creo que no soy la persona adecuada para evaluar mi trabajo. Será mejor que deje ese papel a mis lectores ya quienes me conocen a través de mi trabajo tan como educadora como escritora. Todo lo que intento es hacer mi trabajo lo mejor que pueda y también intentar hacer sonreír a otras personas. Si he inspirado a una sola persona a través de mi escritura, estoy completamente satisfecho. Sé a ciencia cierta que la historia será el juez más grande y más duro.

¿Háblanos de tus proyectos del año 2022?

–El plan es primero completar lo mejor que podamos el festival de literatura Panorama, y quizás tener una semana para relajarnos antes de que comience el segundo festival principal, ¡el del arte! Luego una antología mas… Tantos proyectos con la organización, por supuesto! También mi plan personal es publicar mi colección de poesía Milagros Interiores en español y para cuando termine eso, ¡tener unas merecidas vacaciones antes de un nuevo año escolar desafiante en la Academia!

¡Carlos, ha sido un placer compartir contigo y con todos tus seguidores, gracias por la oportunidad, un abrazo virtual desde Atenas!

Esta entrevista también la puede mirar en mi canal de YouTube dele seguimiento al siguiente enlace: (https://youtu.be/8sHpYf0BHn0) la realizamos vía zoom el pasado sábado 11 de diciembre del 2021, en horario de 01:00 p.m., hora de Centroamérica y 09:00 p.m., hora de Grecia. Mi sincero agradecimiento al equipo de la editorial mexicana Ayame Editorial por el apoyo para que se hiciera realidad en este formato.

Información:

Facebook Irene Doura – Kavadia

Facebook, Oficial Page