Entrevista a Francisco Jesús Pérez Ruiz, Presidente de la Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia

- Publicidad-

Cada vez vemos más, en el ánimo de muchas personas, esas aspiraciones en construir un mundo más solidario y que responda a una mayor dignidad y defensa de los derechos humanos, pues entendemos que por encima de todo no es concebible el progreso social si este no nos conduce al peno despliegue de las capacidades de todas las personas. Es cierto que aún nos queda un largo camino por recorrer, pero nuestras convicciones para hacer un mundo mejor son cada vez más solidas. En referencia a esto, el colectivo de Personas Sordas comparten, igual, la necesidad de romper esas barreras que les incapacita para poder acceder a una buena comunicación e información, pero a pesar de todo ese esfuerzo integrador que se está haciendo, aún falta una mayor visibilidad social para que estas no sigan viviendo con sus derechos mermados, en el caso de la violencia de género, por hablar sobre una lacra social que se debe erradicar, o la soledad a la que son movidas nuestras personas mayores, el problema de recursos, tanto en medios como humanos, hacen que las mismas estén expuestas a una mayor vulnerabilidad si padecen una sordera. Así, pues, después de todo lo hablado, y para entender mejor a esta colectividad, hoy tengo el placer de entrevistar a Francisco Jesús Pérez, presidente de la Federación de Personas Sordas.

Francisco: Antes de nada, me gustaría que explicara ¿cuál es el objetivo de vuestra asociación y qué demandas tiene?

Francisco Jesús: Nuestro objetivo principal, es representar las demandas de las personas sordas y lograr la supresión de las barreras de comunicación, que impiden la plena vida autónoma de las personas sordas y por ende, menoscaba nuestra calidad de vida en igual de condiciones que el resto de la ciudadanía.

Entendiendo por barreras de comunicación cualquier obstáculo o trabas que dificultan o limitan nuestra libertad de acceso y comunicación por tener limitada, temporal o permanentemente, la capacidad para relacionarnos con el entorno mediante la audición y la lengua oral.

Francisco: Partiendo de una gran realidad, sin ir más lejos en nuestro país, en donde habitar cualquier urbe, por ejemplo, debe ser una lucha continua para eliminar las barreras que hacen más difícil la vida de las personas sordas, me podría responder a esta pregunta: ¿Cuales son las situaciones más habituales que se puede encontrar estas en la vida diaria?

Francisco Jesús: Desde situaciones más básicas hasta situaciones mucho más complejas. Desde tener que ir a hacer una gestión al banco, hasta tener que acudir a urgencias para ti o para un hijo y no poder comunicarte ni entender qué te dicen, porque no cuenten con profesionales intérpretes para nosotros. Es algo que es un derecho reconocido desde el año 2007 por ley y que los poderes públicos deben ofrecernos y que hoy en día aún no se cubre.

Por poner algún ejemplo más, existe un escaso número de horas de lengua de signos en la televisión pública regional, cubren mínimos y en horarios de poca audiencia. ¿Por qué no ponen a la intérprete en los informativos del mediodía o noche? Somos una discapacidad invisible que apenas se tiene en cuenta.

Francisco: ¿En qué medida pueden recibir apoyo por parte de asociaciones como la vuestra ante estas barreras?

Francisco Jesús: Desde la FESORMU y su movimiento asociativo, con más de 40 años de historia, somos la entidad referente en la Región de Murcia para las personas sordas porque ofrecemos un servicio de interpretación de lengua de signos, un servicio de atención psicosocial, tenemos diversos programas específicos para atención a familias, a personas mayores sordas, y colaboramos a través de nuestra Confederación Estatal, en programas de atención a mujeres víctimas de violencia de género y programas de atención a personas sordas reclusas.

Además, hacemos una importante labor de sensibilización a través de charlas informativas y por supuesto, somos especialistas en la formación en lengua de signos española. Formamos un equipo humano de profesionales sordos y oyentes, lo que nos permite ser mucho más expertos y conscientes de las necesidades reales de las personas sordas.

Nosotros suplimos en parte lo que no se ofrece desde las Administraciones, a través de diversas ayudas y subvenciones, cubrimos esa necesidad social. Pero es importante señalar, que las ayudas recibidas son muy escasas y que por ejemplo, sólo alcanzamos a disponer de dos intérpretes para toda la Región y ni si quiera todo el día.

Francisco: ¿De qué manera cualquier persona interesada puede colaborar con vosotros?

Francisco Jesús: Existen diversas formas de colaborar, una mediante la aportación económica, haciéndote socio/a, o bien haciendo una aportación económica directa. También colaborando como voluntario/a, teniendo una formación básica en lengua de signos, nos puede ser muy útil disponer de capital humano dispuesto a echarnos una mano. Tenéis más información en nuestra página web: www.fesormu.org

Francisco: Por último, ¿alguna cosa más que añadir?

Francisco Jesús: La sordera suele ser algo más que no oír, hasta una sordera leve puede tener otro tipo de implicaciones si tenemos en cuenta que vivimos en un mundo esencialmente construido para ser oído.

Hay que recordar que, la heterogeneidad del colectivo de personas sordas es amplio. En esta variedad influyen factores relacionados tanto con el tipo de sordera (momento de aparición, lugar de la lesión, grado pérdida auditiva), con las formas de comunicación utilizadas, con diversas características individuales (edades, etc.) como con el contexto familiar, educativo y social. Algunas personas sordas usamos la lengua de signos otra no, otras utilizan ayudas técnicas como el audífono y otras utilizan ambas. Todas las personas sordas no dominan la lecto-escritura debido a sistemas educativos no bilingües e inclusivos. Todo ello debe ser conocido y visibilizado para cuando nos relacionemos con una persona sorda.