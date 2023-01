Entrevista a Esther Arencibia, psicóloga/terapeuta de atención primaria

- Publicidad-

La asistencia que da la Atención Temprana en nuestro país está sufriendo muchos vaivenes por las dificultades que le están ocasionando desde las instituciones que debían velar por su cuidado. Estas parecen buscar solo cuadrar los números, al menos esa es la sensación que dan, sin mirar por las personas que pueden quedar desasistidas u olvidadas. Yo os hago las dos siguientes preguntas: ¿Estamos concienciados de lo que es la Atención Temprana? ¿De lo que supone esta para nuestra sociedad? Ester Arencibia, Psicóloga/terapeuta de Atención Temprana y Terapeuta de Familia, nos va a abrir un poquito más los ojos respecto a este asunto que, de verdad, nos concierne bastante.

Francisco: Antes de nada, muchas gracias por acceder a esta entrevista, sé lo ocupada que estás. Vamos a empezar, si te parece, por una pregunta sencilla ¿qué es la atención temprana?

Ester: Buenos días Francisco. En primer lugar gracias por el lujo de participar con vosotros en esta entrevista y compartir con también este rato. La Atención Temprana es algo más que una profesión, dedicarte a ella supone una transformación personal y un crecimiento fuerte en valores. Los profesionales implicados no podemos dejar de preocuparnos. Tener una buena Atención Temprana es un indicador de una sociedad saludable. Sin embargo, tenemos que luchar cada día por mantener esta calidad. Nosotros atendemos a una parte muy vulnerable de la población: niños y niñas de 0 a 6 años con alteraciones en su desarrollo o riesgo de padecerlas, y sus familias. La intervención con el niño, su familia y su entorno, ha de hacerse lo más inmediatamente posible, en cuanto se observen los primeros signos de alarma o factores de riesgo en el niño, o su familia, ya que después puede ser tarde.

Francisco: Me consta que lleváis ya tiempo haciendo manifestaciones en defensa de una Atención Temprana de calidad, para que nuestros lectores lo sepan ¿Qué carencias existen hoy en la Atención Temprana?

Ester: Actualmente estamos viendo cómo progresivamente, se va deteriorando la calidad de la Atención Temprana. A nivel administrativo, se está generalizando la aprobación de Leyes, normativas e instrucciones con tendencia a protocolizar y alargar con una burocracia innecesaria el proceso de acogida de la familia, que en ese momento está pasando uno de los peores momentos de su vida por la indefensión e incertidumbre de qué le pasa a su hijo y qué hacer con él.

Francisco: ¿Podrías hablarnos en qué consisten esos protocolos?

Ester: Antes de empezar a aprobarse estas normativas y protocolos, el proceso que seguía un niño y su familia para ser atendido en Atención Temprana era el siguiente: Cuando se detectaban signos de alarma, alguna alteración del desarrollo, o discapacidad, los niños y sus familias, inmediatamente, se derivaban al Cdiat, o Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, donde los atendía el equipo multidisciplinar. Se realizaba una primera acogida a la familia, y una valoración inicial al niño. Entonces este mismo equipo determinaba las sesiones de tratamiento que el niño necesitaba (estimulación global, fisioterapia, logopedia, intervención grupal, atención familiar, psicomotricidad…) iniciando este el tratamiento de manera inmediata.

Francisco: ¿Cómo son ahora los protocolos?

Ester: Actualmente hay una tendencia a crear equipos externos a los centros de Atención Temprana que evalúan al niño, determinando el tipo de intervención y el número de sesiones que necesita.

Poniendo el ejemplo de la Región de Murcia con su reciente ley aprobada, el proceso se vuelve frío, burocrático, incluso inhumano considerando el estado de ansiedad de las familias. En este proceso, las familias deben presentar un informe médico y hacer la solicitud de Atención Temprana al IMAS. Después van a un Equipo Educativo para la valoración del niño. Una vez evaluado el niño y determinado el tipo de tratamiento y el número de sesiones, lo derivan al Cdiat que le corresponda, o a ninguno si tiene apoyos en el colegio. Esta forma de acogida y derivación no nos parece lo más idóneo para las familias.

Francisco: ¿Por qué este proceso no es el mejor para los profesionales de Atención Temprana?

Ester: Por varias razones: 1) La Atención Temprana comienza por un proceso de acogida, en el que la familia tiene que sentirse comprendida, escuchada para rebajar su angustia ante la incertidumbre. Esto requiere de una recepción inmediata y de un proceso de acompañamiento para la elaboración del duelo, y de los pasos a seguir, lo cual necesita de un personal especializado que realice un trabajo clínico con el niño y su familia, además de valorarlo individualmente. No se trata de decidir si el niño necesita Atención Temprana o no, si no si la familia necesita Atención Temprana. Un Equipo Educativo es experto en temas educativos, pero no tienen la formación para realizar este acompañamiento familiar. 2) Supone un retraso en la atención inmediata del niño y su familia. 3) Rompe la continuidad del proceso de acogida, ya que aparece la burocracia de solicitud de Atención Temprana por ventanilla, y el equipo que evalúa al niño, es diferente del que lo trata y esto les supone varios viajes, además de los que ya tienen muchas familias para acudir a los médicos de su hijo. 4) Son Equipos Educativos, especializados en temas educativos no en Atención Temprana, ya que consideran que, si el niño tiene apoyo en el colegio, no tienen que recibir AT. Sin embargo, los profesionales de los colegios dan apoyo escolar no Atención Temprana, y no son logopedas, ni psicólogos, ni pedagogos, cómo en los CDIAT, son Profesores de Pedagogía Terapéutica, y Audición y lenguaje. 5) En caso de niños prematuros o con signos de alarma que no dan una patología más severa, pero que consideramos “de riesgo”, permanecen en seguimiento, obviando un tratamiento preventivo, y atención familiar. 6) Para entrar en un Equipo Educativo hay que aprobar las oposiciones de secundaria, ¿Qué tiene esto que ver con la Atención Temprana?

Francisco: ¿Cuáles son las consecuencias de estos cambios administrativos en la AT?

Ester: Este procedimiento de acogida con equipos externos a los Cdiat, que se está generalizando, ha generado enormes listas de espera en comunidades como Madrid, en la que muchos niños han llegado a cumplir los 6 años esperando sin recibir AT, y otros han tenido que recurrir a gabinetes privados. Recortar para privatizar.

Francisco: ¿Cuál es la situación de los centros?

Ester: En cuanto a los centros, hay algunos que pertenecen a Asociaciones sin ánimo de lucro y otros son públicos. Produciéndose agravios comparativos en las partidas presupuestarias. En el caso de Murcia a favor de las asociaciones sin ánimo de lucro. El principal problema son las listas de espera, lo cual es contradictorio cuando se tiene que atender al niño y su familia lo más pronto posible. Todos estos intentos algunos cumplidos de desmoronar la AT, obedece a una razón, recortar, quitar como siempre a los más débiles, que menos tienen, y más llenos de problemas están para que no puedan reivindicar y pelear.

Francisco: ¿Alguna reivindicación más que añadir?

Ester: Necesitamos unos mínimos comunes para AT en todas las comunidades, así como la inclusión de AT en la cartera de servicios de Sanidad. En este sentido solo hay una declaración de intenciones que no va a ninguna parte. Seguimos luchando contra la indolencia de nuestros políticos.