La feria del libro España 2021 se celebró de manera oficial y virtual a través de la red social Facebook apreciados lectores. Organizada por sus fundadores Alan Morales a quien tengo el honor de entrevistar en esta ocasión y Cesar Salvatierra desde Perú, y desde Madrid Ana Karen Sovero organizó y coordinó el evento. Suponiendo un gran encuentro internacional con la capacidad de ofrecer a autores de España y diferentes países la oportunidad de presentar sus obras, estuvieron presentes maestros universitarios, poetas, novelistas, escritores, articulistas...La celebración de la feria comenzó el día 15 de Enero finalizando el domingo 31, más de mil autores presentaron sus obras, resultando ser la primera vez que la feria del libro en España se celebra de forma virtual.

Mediante mensajes de texto pregunté a Pilar Belles Pitarch, Sonia Crespoy a David Álvarez:

¿Cómo describirías la feria virtual del libro España 2021?

. Pilar: –“ La Feria Virtual del Libro en España ha representado una maravillosa oportunidad de conocer gente maravillosa y compartir experiencias literarias con otros países. Ha sido una excelente experiencia y una gran iniciativa que espero que continúe para que, a pesar de la pandemia, el mundo literario y artístico no decaiga. Mi más cordial enhorabuena a los organizadores y a todos los participantes ”.

. David: – “ Una experiencia inolvidable . Además de presentar mi libro tuve el honor de realizar entrevistas a diferentes escritores de diferentes nacionalidades, participe en los homenajes de Antonio Machado y Miguel Hernández ”.

. Sonia: – “ Fue una experiencia única donde pude presentar mis novelas favoritas y poder ser entrevistada por mi compañero de letras en donde tengo varias novelas en coautoría con él. Espero participar en ferias posteriores”.

Alan Morales fundador de la primera ferial virtual del libro España 2021 se presenta en “Amor y Letras” , a continuación. ¡No os lo perdáis!

Entrevista:

Alan la feria virtual España 2021 ha sido todo un éxito y una gran oportunidad para que autores de diferentes países presentaran sus obras ¿Cómo surgió esta maravillosa iniciativa?

Este proyecto surgió en el Perú en Julio del año pasado, cuando la asociación creada junto con mi compañero César Salvatierra llamada CONALIBROS, creamos la 1era Feria Virtual del Libro del Perú. La intención en un principio era para apoyar autores, librerías y editoriales peruanas que no tenían oportunidades de participar en diferentes ferias importantes de nuestro país.

¿Qué prácticas de autogestión y trabajo desde los márgenes incorpora vuestro proyecto?

Incentivamos el buen uso de las redes sociales como beneficio a mostrar las diferentes artes, así como aplicaciones de transmisión, las mismas para que todas las exposiciones sean en vivo. Esto a raíz de la pandemia y que modificó a todos hacia una nueva forma de vivir.

¿Cómo describirías la experiencia de dar a conocer y promover a tantos autores y a sus obras?

Es una experiencia muy enriquecedora, ya que se fomenta la lectura, las artes, y sobre todo se culturiza gracias a lo que nos brinda cada expositor.

¿Qué otras iniciativas culturales actúan en tu ámbito y que relaciones tienes con ellas?

Aparte de las actividades relacionadas a la literatura, también damos oportunidades a artistas plásticos, actores de teatro, músicos entre muchos otros. La feria es un espacio libre para que cualquier pueda expresar y/o demostrar lo que sabe.

¿Qué estrategias y herramientas digitales utilizas para enfocar el proyecto en abierto, empoderar a la comunidad intelectual y ampliar su impacto?

A raíz de la feria realizada en el Perú, las actividades que presentó la misma tuvieron un impacto e interés sobre todo para el público extranjero, lo que logró que el proyecto se lleve a cabo en otros países como México, Argentina o Colombia. La publicidad del evento en redes sociales y su enfoque para cada país, así como organizaciones que apoyan y nos siguen de feria en feria, han hecho que la misma siga ampliando su red. Explotamos nuestras redes como Facebook, Instagram, Youtube para atraer siempre a un nuevo público.

Se que ya se está preparando la feria virtual del libro en Italia. ¿Podrías adelantarnos algo acerca de cómo es el proceso de creación de este gran evento ?

Existe el contacto en cada país sobre todo por personas dedicadas a la organización de eventos que se interesan del proyecto. A raíz de ello evaluamos como sería la creación de esta actividad en cada país, la aprobamos y así lanzamos adelante la misma, sin perder la esencia del tipo de actividades que muestra siempre la feria en cada lugar.

¿Qué otros proyectos tienes a corto plazo?

La Confederación Internacional del Libro, sociedad que tiene ahora el proyecto de la Feria Virtual del Libro, está pensando dar otro tipo de actividades dando oportunidad a muchos expositores que han sido parte, o que recién se incorporen a la misma. Estas actividades se darán a conocer muy pronto. Si hablo de proyectos personales, por ahora sigo incursionando con las marcas de mi propia empresa en otros países, y que a la vez tenemos trabajamos de manera interna dentro de la marca de la feria virtual del libro.

¿Qué relaciones y modelos de colaboración, cooperación, coproducción mantiene esta iniciativa de llevar la feria del libro de forma virtual a diferentes países?

En cada país, los organizadores de cada evento se dedican a llamar la atención a medios de comunicación, a sumar organizaciones y colectivos culturales para el apoyo de la difusión de cada feria, así como de las actividades que presenta cada feria. Por otro lado, el trabajo interno lo manejan dos marcas de mi propiedad, Productora REL y Power Image, que colaboran desde la primera feria en el Perú, en lo que respecta a la organización de eventos a manera internacional, así como en el plan de Marketing y Publicidad de cada evento.

¿Qué roles, grados, implicación y espacios de encuentro para la toma de decisiones colectivas asume vuestro equipo en tan bello proyecto?

Tenemos reuniones en conjunto dentro de la sociedad de la Confederación Internacional del Libro, quienes evaluamos y tomamos las decisiones de los lugares a realizar la feria basadas en las actividades que tienen como propuesta. Cada vez somos una red amplia donde los organizadores de cada país forman parte de esta sociedad. Por ahora nos reunimos siempre de manera virtual.

¿Cómo plantearías comprender las necesidades creativas de la comunidad literaria ejercitando una actitud abierta a la multiplicidad de narraciones?

Nos dimos cuenta que a pesar de trabajar el proyecto para apoyar a autores peruanos, los autores del extranjero tenían la misma necesidad, eso lo vimos cuando finalizó la feria virtual del libro del Perú, y nuestros expositores invitados indicaron que requerían del mismo proyecto en sus países a falta de apoyo. Luego el interés vino por parte de un organizador de eventos en México, el cual así empezó a recorrer el proyecto para diferentes países.

¿Quién es el “otro” en vuestro proyecto cultural? ¿qué comunidades al margen podrían participar?

Quiero indicar que siempre estamos agradecidos de quienes se arriesguen a participar, pues son todos los expositores quienes hacen la feria, pues sin ellos no hay feria y son quienes enriquecen este proyecto cultural. Los espacios han sido abiertos para todos y ya van participando de muchos países del mundo. Aparte de los seis países donde ya están implementadas con la feria, se adicionaron cuatros países más en la lista de interés de llevar a cabo el proyecto y ya forman parte de la sociedad.

¿Cuál es el proceso educativo de vuestro proyecto cultural?

Fomentar la lectura y la escritura es nuestra misión, sin dejar de lado las diferentes artes, y las redes sociales son de ayuda para alentar a los más jóvenes a seguir este camino, dejando como enseñanza este buen hábito.

Hemos finalizado esta entrevista con un total de trece preguntas. Alan ha sido un placer contar con tu presencia y quiero agradecerte por haber compartido este rato de charla conmigo, por lo bien organizada que estuvo la feria virtual del libro, por la excelente labor técnica que habéis realizado. Ciertamente todos los técnicos organizaron arduamente la feria virtual desde Perú, desempeñando esta encomiable labor, pues como bien dijo “Alberto Blanco Rubio” en mi anterior entrevista realizada: “Eso es de agradecer porque aunque sea la feria del libro de España es de agradecer este apoyo entre países”.

¡Muchísimas gracias en nombre de los más de mil autores que tuvieron esta oportunidad, y en sus ojos se veía reflejada la ilusión y el amor por el arte, el júbilo al tener la posibilidad de presentar sus obras en la Ferial virtual del libro España 2021!

Más sobre Alan Morales

Síntesis biográfica:

Alan Christian Morales Silva Santisteban (Lima, Perú, 1984)

Licenciado en Comunicaciones en la Universidad de Lima, y especializado en Marketing de Contenidos, además es Gerente General del Consorcio REL, y además socio de la Confederación Internacional del Libro, del cual es Fundador del proyecto de la Feria Virtual del Libro realizado en Perú, México, Argentina, Colombia, España y muy pronto en Italia. Su pasión por la carrera y especialidad fue desde muy pequeño participando en un negocio familiar.

Desde el 2010, trabajó en empresas editoriales dedicadas a la producción y ventas de libros, entre ellas Discovery Book y Grupo Santillana Perú, desempeñando su carrera de marketing hasta el 2016. Con la experiencia recalcada en su trabajo en el rubro de los libros, retomó la misma en el 2020 juntándose con César Salvatierra, amigo y gerente de Discovery Book para juntos crear como sociedad la Confederación Nacional de Libreros, Librerías y Autores Regionales del Perú (CONALIBROS), y así crear el proyecto “Feria virtual del libro Perú” con su primera feria realizada (del 24 de Julio al 09 de Agosto del 2020), evento online difundido en las redes sociales para presentación de obras, lanzamientos, ventas de libros, ponencias, talleres entre otras actividades de entretenimiento con éxito nacional e internacional, con participaciones de expositores de diversos países de habla hispana. A partir de ello, y tras el interés de fomentar el proyecto en otros países, se creó la Confederación Internacional del Libro, haciendo que el proyecto se difunda en México con la primera “Feria virtual del libro México” (realizada del 04 al 20 de Septiembre del 2020), la primera “Feria virtual del libro Argentina” (del 16 de Octubre al 01 de Noviembre del 2020), la primera “Feria virtual del libro Colombia” (del 27 de Noviembre al 13 de Diciembre del 2020), la primera “Feria virtual del libro España” (del 15 al 31 de Enero del 2021), y la primera “Feria virtual virtual del libro Italia” (del 05 al 21 de Marzo del 2021). Posteriormente el proyecto se incluirá en otros países interesados con el mismo. Últimamente realiza las entrevistas a autores mediante la plataforma de Instagram de la Feria Virtual del Libro.

También considerado muy amante por la música, siempre pensando en la difusión de la misma, en el 2012 creó una plantilla de música radial en la plataforma belga Storm, creando así una playlist musical personal llamado Radio Sónica. Esto último impulsó al estudio de los géneros musicales, aportando desde el 2016 en el proyecto inglés Every Noise at Once, aplicado con otro grupo de melómanos (personas de gustos musicales ilimitados), para exponer todas las tendencias de géneros, y de fusiones musicales a nivel mundial.

Esta pasión por la música llevó a que pudiera crear su proyecto Radios en Línea en el 2013, la que con el tiempo se convirtió en Consorcio REL, lanzando así su primera marca de radio online llamado Radio G! de difusión de música pop y electrónica.

A partir de ahí Consorcio REL lanzó otros proyectos:

En el 2014 lanzó GTV, un canal de Youtube a raíz de la difusión que obtuvo Radio G, para mostrar diferentes programas dedicados a viajes, gastronomía, unipersonales, deportes de aventura, difusión de eventos, bromas, entre otros.

El trabajo audiovisual hizo que en el 2015 se lanzara Productora REL, una marca dedicada al rubro de la organización de eventos, y que actualmente a raíz de la pandemia trabaja de manera virtual.

En el 2016 se lanzó “Chispitas de Colores”, una marca dedicada al rubro de entretenimiento para adultos y niños.

En el 2019 se creó Fina Orquesta, un grupo de orquesta digital para animación de eventos.

En el 2020 se lanzó el proyecto Power Image, una agencia de marketing y publicidad, que brinda diferentes servicios de esas ramas para marcas y empresas.

Desde el 2020, dos marcas de Consorcio REL, Productora REL y Power Imagen están incursionando en el mercado mexicano, y desde el 2021 en el mercado estadounidense.

Desde Octubre del 2020 acompaña como invitado especial en el programa “El arte del Encuentro” de la emisora española Radio Magic Internacional con la conducción de la periodista argentina Marcela Barrientos.

Desde Noviembre de 2020 es locutor del programa radial “Música y Letras” de la emisora online española Trilce Radio.

Desde el 2004, su pasión por el periodismo y el fútbol lo llevó a trabajar en diferentes medios radiales locales como comentarista deportivo, de vez en cuando haciendo redacciones periodísticas en algunos medios escritos, para luego en el 2020, crear un proyecto ‘’Antes que pite’’ reuniendo a un grupo de amigos apasionados al deporte rey para hacer un programa dedicado al fútbol nacional e internacional.