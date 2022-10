En Zaporiyia existe el riesgo de que ocurra una tragedia, un nuevo desastre como Fukushima

- Publicidad-

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, defenderá este jueves en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la necesidad «imperiosa» de crear un perímetro de seguridad en torno a la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada por las fuerzas rusas desde marzo.

El director de la agencia de la ONU acudirá este jueves al Consejo de Seguridad para argumentar que es «imperativo» establecer un perímetro de seguridad: «Debemos evitar un accidente nuclear grave».

Para Grossi, se necesita una decisión «rápida» o existe el riesgo de que ocurra algo trágico, un nuevo desastre como Fukushima. «Debemos evitar un accidente nuclear grave», dijo el diplomático argentino en su discurso de apertura en la conferencia ministerial de la agencia de la ONU en Washington.

El consenso sobre este tema debe alcanzarse «lo antes posible», dijo Grossi, porque los riesgos aumentan a medida que continúa el conflicto en Ucrania. La situación en la estación central, ocupada por Rusia, pero que sigue siendo operada por sus técnicos ucranianos, es precaria, en la percepción de los inspectores de OIEA, como lo demuestran las sucesivas interrupciones en el suministro eléctrico.

Grossi trata de garantizar que por un lado no se use Zaporiyia como objetivo militar y, por el otro, no se busque lanzar ataques

Grossi ha estado tratando de negociar con Moscú y Kiev para salvaguardar la planta de Zaporiyia, la más grande de Europa, y se reunió recientemente con los jefes de Estado rusos, Vladimir Putin y el ucraniano Volodymyr Zelensky, para tratar de garantizar que un lado no lo use como objetivo militar y el otro no busque lanzar ataques desde él.

«La situación sigue siendo muy mala y precaria. Estamos en interrupciones en el suministro de electricidad en la planta casi de manera diaria», dijo el diplomático el domingo en una entrevista. «Esto es muy grave porque, sin el suministro eléctrico, la planta puede quedarse sin refrigeración».

Al perder la capacidad de enfriar sus reactores, podría suceder en Zaporiyjia lo mismo que sucedió en la planta de Fukushima en Japón en 2011, el mayor desastre nuclear desde la central eléctrica de Chernobyl.

La falta de refrigeración «fue lo que causó Fukushima», dijo Grossi en la entrevista. «La planta se detuvo cuando llegó el terremoto. Lo que sucedió después fue que los generadores de emergencia Diesel estaban funcionando y fueron arrastrados por la ola. La planta se quedó sin refrigeración y eso es lo que hay que evitar». En Zaporiyia, cuando hay corte de energía, se encienden los generadores Diesel para mantener los reactores frescos.

Grossi reconoce lo difícil que es «establecer una zona de protección» en un área de combate. «No es una central nuclear en un país en guerra, lo que sería complicado en sí mismo. Está en el centro de operaciones, en primera línea. «Las medidas se esperan de uno y otro».

«cada día que pasa sin llegar a una solución, existe la posibilidad de que algo suceda». Director del OIEA, Rafael Rossi

El director del OIEA habla de una «negociación muy compleja», no solo con Zelensky y Putin, sino también con los militares y «toda una constelación de personas». Pero recuerda que, «cada día que pasa sin llegar a una solución, existe la posibilidad de que algo suceda».

«El factor tiempo conspira contra la seguridad de la planta y la seguridad en general», agregó Grossi. «Lo que tenemos que conseguir es un acuerdo lo antes posible», concluyó.