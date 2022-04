En una guerra no hay buenos ni malos, solo hay sufrimiento

- Publicidad-

Antes que nada el empezar este articulo quiero dar gracias a Beatriz Talegón por la oportunidad que me da de poder escribir en su periódico Diario 16, con Bea simpatizo des de hace mucho tiempo ya que fue de las pocas voces españoles que nos dio su apoyo al pueblo catalán durante el referéndum del 1 de Octubre de 2017, a veces no comparto sus opiniones, pero no veo nada justo el trato que se le está dando por el simple hecho de opinar distinto sobre la guerra de Ucrania, Bea me “fichó” porqué leyó un articulo mío que precisamente hablaba sobre esto y de esto va tratar mi primer articulo para diario 16, sobre esta guerra.

No comparto la visión de Bea pero tampoco comparto la visión de Occidente que nos han querido plantear que en esta guerra hay un bando muy bueno que son los Ucranianos y un bando muy malo que son los Rusos, nada lejos de la realidad en una guerra no hay buenos ni malos si no civiles que son victimas de las decisiones políticas, no me parecen nada bien los bombardeos de Putin y Rusia encima de la población civil , pero en Ucrania hace ocho años que hay guerra, la región del Donbass con la que simpatizo ya que ellos simpatizan con la causa catalana lleva ocho años siendo victima de bombardeos y no precisamente por Putin y Rusia si no por el ejercito Ucraniano, para mi valen lo mismo las vidas del Donbass que las vidas de Kiiv o del resto de Ucrania o de cualquier persona del mundo.

Quiero mencionar que de adolescente leí el Diario de Zlata de Zlata Filpovic una niña que vivió la guerra de Bosnia y el asedio de Sarajevo ella nunca tomaba partido por ningún bando, siempre decía que la guerra se empañaba en separar a sus amigos y su familia en tres bandos serbios, croatas y musulmanes y que el primer grupo era tan nombroso como el segundo y el tercero, pero que para ella todos eran un solo grupo y formaban parte de un pueblo.

Para mi tanto Rusos como Ucranianos son Europeos y me duelen todas las vidas perdidas en este conflicto, en una guerra no hay buenos ni malos solo hay victimas y esto no hay que olvidarlo.

Tampoco me gusta esta Unión Europea que mira hacia otro lado y no media entre Rusia y Ucrania para solucionar este conflicto, si esto al final pasa de la fronteras de Ucrania y Rusia, el campo de batalla va ser Europa y no Estados Unidos, la Unión Europea a veces debería aprender decir no a Estados Unidos ya que esta guerra está al lado de nuestra casa y muy lejos de Estados Unidos, no lo olvidemos.

Todo mi soporte aquellos ciudadanos Ucranianos que están sufriendo una guerra injusta y algunos han huido de su país pero tambien a todos los ciudadanos de la región del Donbass que hace ocho años que viven bajo las bombas y se sienten rusos, las guerras nunca son la solución si no un problema y en ellas no hay buenos ni malos.