¿En serio está Mercedes negociando con Nico Rosberg?

- Publicidad-

Dentro del run run continuo qur es la pretemporada de Fórmula 1 hemos escuchado el rumor de qur Mercedes se ha puesto en contacto con Nico Rosberg para un posible acuerdo en el caso de que Lewis Hamilton decida no correr la temporada 2022.

No es que nos parezca imposible, pero tampoco lo consideramos como demasiado probable. Aunque es cierto que la panoplia de pilotos disponible para Mercedes a la hora de formar un tándem con George Russell, quien sí que correrá seguro, tampoco es demasiado amplia.

Al cabo Nico Rosberg es un campeón mundial, y sabe muy bien lo que es trabajar en Mercedes.

Sin embargo pensamos que esas negociaciones, en el caso de que realmente se estén produciendo y no sean simplemente fuego de artificio y baile de salón, tengan otra función: la de presionar a Hamilton, a quien probablemente no le hará ninguna ilusión que su viejo compañero de equipo, y que abandonó la Fórmula 1 porque no aguantaba la presión de tenerlo a él como compañero, se quedase con su preciadísimo asiento.

Pero sería bonito ver a Rosberg en Mercedes sin Hamilton, porque por muy bueno que sea George Russell la presión para Nico no sería la misma.

¿Quién sabe? Quizá hasta lograría un segundo título de campeón del mundo.

Tigre Tigre