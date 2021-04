En la capital del reino no prestan mucho interés a según qué nuevos partidos políticos hasta que se dan cuenta que les gustan por su talante anti catalanista, entonces los bendicen y les apoyan mediáticamente, todo vale si atacan a Cataluña y, especialmente al independentismo. Nosotros lo vivimos con Ciudadanos con la bendición de algunos medios que se abocaron, de forma casi descarada, a apoyarlos.

Semanas atrás publiqué el artículo titulado: La derrota política de Ciudadanos, por lo cual no analizaré su actual situación crítica. Perdieron 30 diputados en el Parlamento catalán y, según las encuestas es posible su total desaparición del parlamento de la comunidad de Madrid.

Pero un buen día apareció Vox, que en realidad era una escisión del PP avalado, entre otros, por la presidenta madrileña Esperanza Aguirre. No se le dio mucha importancia, más bien pareció buena su aparición puesto que el PP parecía no demasiado fino y su nuevo líder no inspiraba la confianza suficiente para hacerse de nuevo con el poder. Si además atacaba a Cataluña fue bienvenido por la clase dominante.

Bien pronto se vio cuál sería su actuación. No teniendo representación parlamentaria en Cataluña fue quién presentó una querella contra Quim Torra a poco de ser investido presidente de la Generalitat. Pero aquí no acabó su ascensión. Detectado su posicionamiento de extrema derecha, y quien sabe si por esta razón, se le permitió actuar como acusación particular en el juicio del Procés contra los política catalanes.

No es que su intervención en el mismo destacara excesivamente, pero gustó al poder judicial y a las fuerzas mediáticas contrarias a la independencia de Cataluña. Poco después fue bien viste puesto que dio el apoyo necesario para que el PP obtuviera el gobierno en Andalucía, Murcia y finalmente Madrid. En ninguno de estas comunidades ganaron los populares pero en todas acabaron obteniendo la presidencia y el gobierno.

Después del fracaso de Ciudadanos en Murcia, incluyendo tres deserciones, y visto que las encuestas vaticinan su desaparición en Madrid, Vox se ve como la única muleta necesaria para el PP si Díaz Ayuso, contra toda lógica democrática, acepta su apoyo para ser reelegida presidenta de Madrid. Esta situación le ha dado a Vox un aire de prepotencia que, ahora mismo, preocupa a Madrid que hasta ahora desconocía, ignoraba o le estaba bien.

Vean la actuación de Rocío Monasterio, número uno de la lista de Vox, en un debate político en la cadena SER, donde fue muy mal educada consiguiendo que Pablo Iglesias abandonara la sala, todo y los esfuerzos de Àngels Barceló por evitarlo. Cómo continuó con su vergonzoso comportamiento, los representantes del PSOE y Mas Madrid abandonaron la sala en solidaridad con Pablo Iglesias.

La representante de Vox en el debate de la SER, Rocío Monasterio, había puesto en cuestión las amenazas de muerto recibidas por el líder de Unidas Podemos y, posteriormente, lo había provocado hasta hacerlo estallar. El episodio ha causado una controversia grandísima, con la izquierda madrileña indignada por las formas y el fondo de la actuación de la derecha. Monasterio, además, se quejaba que Iglesias no condenara lo que había pasado en Vallecas.

Hace poco más de dos semanas se hizo un mitin de Vox en el barrio madrileño de Vallecas, donde después hubo un enfrentamiento entre la policía y los vecinos del barrio por la presencia del partido ultraderechista que los tildó de miserables por su protesta. El barrio es de gente trabajadora que vota las opciones de izquierda y donde la derecha no obtiene votos y la presencia de Vox fue vista como una provocación.

Muchos medios de comunicación ya estaban avisados y Vox obtuvo lo que buscaba, el reportaje o las fotografías que avalaban lo que ellos querían, quedar como los perjudicados de la película que ya han repetido más de una ocasión vez y que los medios -algunos de ellos- después lo corroboran. Lo que parece sospechoso es que la derecha viva cómodamente instalada y consentida entre los poderes del estado, en particular con los cuerpos armados y el poder judicial.

Parece que el ascenso de Vox y la extrema derecha se debe a la nula atención que se le prestó hasta este momento y ahora se den cuenta que es un peligro para la democracia.

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Creen de verdad que en Madrid no conocían a Vox o… mientras les iba bien o se metían con Cataluña les parecía correcto? ¿Es posible que Vox, partido de extrema derecha, pueda condicionar la política de la Comunidad de Madrid? ¿Dónde hemos llegado? No puedo creer que sea producto derivado de la democracia plena de la que tanto presume España o… ¿quizás sí?