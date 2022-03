En lo peor, los peores

- Publicidad-

¿Saben ustedes que tienen en común los actuales líderes de los partidos políticos españoles? Pues que, sean de izquierdas, de derechas o de lo que sea, su único medio de vida real ha sido y es la política. Todo su patrimonio, todo lo que tienen se lo deben a la política. Y todo lo que esperan tener piensan sacarlo de ella. Las famosas puertas giratorias se han convertido pues en puertas de llegada, en puertas de llegada a la eternización de un sueldo político o de sinecuras ligadas a su actuación. El 15-M ha devenido en esto. Triste, pero cierto. Y si entonces se decía que no nos representaban, ¿qué podemos decir de estos señores y señoras?

Además, para nuestra desgracia la llegada al control de mando de esta nueva ola de dirigentes ha coincidido con el peor momento político, social, económico y yo diría que anímico también que ha atravesado España en décadas. En primer lugar tenemos la Crisis económica que no cesa, y es que digan lo que digan no hemos levantado cabeza desde el 2008, los sueldos son menguantes y la precariedad, la pobreza laboral y el subempleo crecientes. No ha habido ningún crecimiento económico digno de ese nombre, y si lo ha habido no nos hemos enterado la práctica totalidad de los españoles.

En segundo lugar, tenemos la brutal pandemia que ha asolado nuestro país. 100.000 españoles, sí, cien mil, han fallecido en dos años por COVID en España, y hay miles de huérfanos, centenares de miles de enfermos con el llamado COVID persistente y hemos tenido en total un millón de hospitalizados. Y todo ello ante la incompetencia total, la nulidad, la dejadez y la indiferencia de una clase política que nos ha dejado abandonados a nuestra suerte y sólo se ha preocupado de su propaganda y de su relato. Nauseas es poco lo que provoca su actuación.

En tercer lugar estamos viendo como se nos viene encima otra crisis económica que no se sabe cómo podremos soportar los españoles; aumento continuado del precio de la energía, del precio de los carburantes, de los precios en general, y unas perspectivas más que negras. Juntemos a todo ello una corrupción que parece a punto de emerger de nuevo como la lava y la generación política de la que hemos hablado para poder percibir en toda su crudeza la sensación de tristeza, de desánimo, de fatalidad que atenaza a los ciudadanos de este país. En lo peor, nos han tocado los peores al frente. Y como no les hagamos un ERE político a los mismos, la llevamos clara.