En Jordania, las matemáticas ni se comentan

Ni siquiera los medios de comunicación de Jordania apoyan a las matemáticas, me decía ayer Abdelrahman, coordinador de Virus Matemático en Jordania. He hablado muchas veces con él, yo mismo fundé el año pasado Virus Matemático para hacer un grupo entre todos a los que nos apasionan las matemáticas, pero ayer me dijo que estaba preocupado por la situación de las matemáticas en Jordania. Me decía que la gente las deja y que les da completamente igual. De hecho, 4 de cada 10 estudiantes suspenden el Tawjihi, que es como la Selectividad, pero en Jordania. El informe PISA es revelador: Jordania obtuvo 380 puntos en 2015; tan solo 6 países habían obtenido menos puntuación. Abdel además me decía que los profesores no son matemáticos, la mayoría ni siquiera habían acabado su carrera, y mucho menos eran expertos. Me llegaba a admitir que aprende más por su cuenta que en el colegio. Económicamente, no todos tienen derecho a la educación, y eso también le entristece, por la cantidad de gente que se queda sin aprender matemáticas. Considera esta ciencia vital, bonita, un pasatiempo, y que haya gente que no pueda aprenderla, le apena muchísimo. Y a mí también. Abdel cree que los libros son demasiado antiguos, que tienen que hacer libros nuevos, para motivar un poco más a los alumnos. Es consciente que un cambio tardará mucho en llegar, pero cree que no es algo inviable ni imposible, pero sí importante.

Abdel me dice que a veces hay conocimientos de matemáticas que no se dan, y que, aunque las matemáticas sean obligatorias en el itinerario clásico (el itinerario de letras en España), muchos profesores quitan horas de matemáticas para dar historia, o informática, por ejemplo. Abdel me ha dicho que la falta de matemáticas se ha notado mucho durante la pandemia a la hora de dar las cifras de COVID-19 en la televisión: muchas veces un aumento de fallecidos era interpretado como buena noticia, porque no sabían hacer una resta de la diferencia de un día para otro. La informática, la historia o el deporte no fallan, pero las matemáticas sí.

Otra cosa que me ha consternado es como se te ve porque te gustan las matemáticas. Si te gustan las matemáticas, eres el friki de clase, el raro. A veces, ni siquiera te apoya tu familia, o simplemente se preocupan por si eso te va a dar de comer. Los periódicos no hablan de matemáticas, de hecho, critican las matemáticas, ni el Ministerio de Educación se preocupa por las matemáticas, y el único Ministerio que podría estar «de nuestra parte», el Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica, no menciona la palabra «matemáticas» en toda su página. Pero sí «fútbol», «informática (ciencias de la computación)», o «patrimonio cultural». Abdel me decía que sí que se ve bien la ciencia en Jordania, que hay instituciones científicas en Jordania, pero que son las matemáticas las que no se ven bien. La gente cree que no sirven, eso les han enseñado, y eso creen. Quizá al hijo de algún líder se le darían mal las matemáticas hace unos años, y ahora todos van en el mismo camino.

Le he prometido a Abdel dar repercusión a esta situación, porque aunque en España las matemáticas no vayan del todo bien, y haya países donde las matemáticas tengan una situación similar a Jordania, Abdel quiere mejorar esta situación. Me reconoce tener envidia por las oportunidades por las matemáticas que existen en España, y espera encontrar una solución urgente al problema.

