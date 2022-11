En contestación (carta abierta) a mi secretario general federal Pedro Sánchez

- Publicidad-

Estimado compañero secretario general:

Si por casualidad (que lo dudo) te llegara este escrito, mi deseo es que por el bien de nuestro Partido y mucho más de la Sociedad a la que nos debemos, lo aceptes y tomes mis reflexiones y comentarios en plan constructivo, algo que por inercia no suele ocurrir en gran parte de nuestros dirigentes, acostumbrados a la supeditación de sus designios por la militancia.

Me enviaste lógicamente como al conjunto de las afiliadas y afiliados, un escrito invitándome a que visite en nuestra sede de la calle Ferraz, la exposición conmemorativa de nuestro triunfo electoral.

Aprovecho para comunicarte lo siguiente: empiezas el escrito exponiendo que «el próximo 28 de octubre se cumplirán 40 años de la victoria de Felipe González en las elecciones de 1982”. Esto significa que el PSOE se queda en un segundo plano, o lo que es lo mismo que, Felipe González era su amo y señor. En realidad era y es así en todos los ámbitos y niveles, con los respectivos dirigentes territoriales. ¿Donde está la promesa incumplida de que ibas a empoderar a la militancia?. Has hecho justo lo contrario y los afiliados y afiliadas no contamos para absolutamente nada y somos “meros ceros a la izquierda”.

¿Como se te ocurre expresar que “España es una democracia plena”?. ¿Para quien?. Por supuesto lo es para los poderes fácticos: militar, eclesial, judicial y económico, este con el Ibex 35 y todo lo que controla y domina, incluidos los medios de comunicación. Significa que la derecha no gobierna, pero tiene el poder. Pero….. ¿como se te ha ocurrido esa expresión, si el propio PSOE tiene un gran déficit democrático?.

Prometiste derogar la “Ley Mordaza” que, condiciona y mucho el normal desarrollo de la democracia y aún inconcebiblemente perdura. ¿Hasta cuando seguiremos soportándola?. Ha sido bochornoso y lamentable, haberle retirado injustamente el acta de diputado a Alberto Rodríguez, sin pruebas inculpatorias del presunto delito que le imputaron. Solo bastó la palabra de un policía acusándole de supuestamente haberle agredido. La Sala II presidida por el juez Marchena del muy conservador Tribunal Supremo, dictó sentencia condenatoria de 45 días de prisión y finalmente le fue conmutada por una multa de 540 euros. Pero en absoluto, quedó nada especificado sobre la perdida de su escaño. Esto fue una decisión de la presidenta del Congreso Meritxell Batet. Lo hizo de forma arbitraria, en contra del informe de los letrados y de la Mesa de la Cámara. ¿Dónde está la división de poderes?. La política se ha judicializado y en gran medida, los poderes legislativo y ejecutivo se ven supeditados a los conservadores fallos de los tribunales de justicia.

Has hecho un partido a tu imagen y semejanza. Incluso prometiste para hacer la Ejecutiva Federal mas ágil, eficaz y operativa rebajar su composición, que estaba en 38 miembros en el 39 Congreso Federal, pero hiciste justo lo contrario con su incremento a 49 y, ahora en el último 40 Congreso Federal, la has reducido algo a 42 componentes. Lo malo es que, has dado ejemplo y los dirigentes territoriales en beneficio propio te han imitado, ampliando muy considerablemente sus respectivas ejecutivas.

No sólo me siento desencantado como socialista, como se demuestra por no haber hecho de Bankia una banca pública, para evitar las extorsiones y arbitrariedades a las que somos sometidos por la banca privada y lo mismo, con la creación de una empresa energética publica para combatir los oligopolios de las privadas. De haber llevado a efecto estas dos medidas con total seguridad la ciudadanía lo apreciaría y tendría en la debida consideración.

Igualmente, como republicano, cuando compruebo el apoyo que le estas dando al más que indecente rey emérito (¿por que no le has quitado ese cargo honorífico, que expresamente para él lo creó Mariano Rajoy?) Y, ¿no te da ningún reparo hacer causa común con la derecha extrema del PP y extrema derecha de Vox, para impedir que el Parlamento constituya una comisión de investigación, acerca de sus más que presuntos delítos?. ¿No crees que estás desorientando a nuestro electorado y nos podría pasar factura?.

Pero peor aún, como demócrata me siento totalmente decepcionado y frustrado al ver que, acumulando más poder que Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero juntos, con el apoyo (mutuo) de los dirigentes territoriales, has hecho que el PSOE sea muy insuficientemente democrático. Nunca en todos mis años de militancia, había visto (y padecido) que, en el proceso congresual como se comprobó en el ultimo 40 Congreso Federal, se eligiera cabezas de delegación, que evidentemente salían auto elegidos los dirigentes de cada comunidad autónoma y aún peor, estos imponían a los delegados y ya el colmo, entre todos hacían cribas de las enmiendas presentadas a la ponencia marco.

Tales desatinos se podrían comparar con los de regímenes totalitarios, con votaciones como se produjeron en el referido 40 Congreso Federal según se suele decir “a la búlgara”. El principal problema desde una perspectiva democrática, es que tu (y tus homólogos territoriales como Emiliano García Page que, olvidándose de que él practica lo mismo en Castilla La Mancha y te lo criticó), ostentas el cargo orgánico e institucional al mismo nivel, siendo juez y parte. En consecuencia, como demócrata lo único que puedo manifestar es mi decepción y total impotencia.

Además, no se comprende rendirle tributo y pleitesía a Felipe González, que habiendo sido el presidente del Gobierno que más tiempo ostento ese cargo (cerca de 14 años), complicó su reputación accediendo por mediación de las indecentes “puertas giratorias”, como consejero en la multinacional Gas Natural.