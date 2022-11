Empresarias solidarias por la libertad…

- Publicidad-

La empresa LivelyVerse , en la que la joven Gabriela Reyes hija de famoso Pedro Reyes, gran cómico y mejor persona, y junto con sus socios, desde el primer momento se involucró con la mujer y la población iraní. Gabriela Reyes y su socia Rong Ying Zhou viajaron a Iran este mes para el rodaje de su programa “LivelyWorld” y fueron testigos del comienzo de las protestas de la población en la lucha por la libertad. Años de trabajo y lucha. Tanto es así que saca horas del día en donde no existen para defender la causa de la libertad y ha vivido en sus carnes la represión que se ha llevado la vida de cientos de personas, niños, mujeres y hombres que se han solidarizado con la causa de la libertad, bajo el lema “Mujeres, vida, libertad”.

Una empresaria, periodista y productora que se dedica a formar, informar y llevar al mundo la economía y la tecnología que nos rodea que ha cambiado el mundo pero también informar y apoyar las causas en la que se busca el respeto por los derechos humanos.

Y como ella misma dice muchas veces “este proyecto apoya a las mujeres y al pueblo de Irán, que busca la libertad y el derecho a una vida digna y sin miedo, y muchas veces la comunicación es la mejor y única arma que tenemos, por lo que desde LivelyVerse, pretendemos visibilizar lo que está pasando en el país y darles a entender que no están solos”.

Gabriela reyes desde sus recursos posibles y su programa “LivelyWorld” pretenden dar un gesto solidario con la población iraní y apostar como mujer, por apoyar a su gente e intentar concienciar a la gente sobre la importancia y la fuerza que puede tener el pueblo cuando está unido y lucha por sus derechos. “Las mujeres Iranies son un ejemplo a seguir y han demostrado una valentia que no había visto jamás, al enfrentarse cara a cara con autoridades que emplean la violencia a modo de represión “menciona Gabriela Reyes “Sin embargo, otro de los problemas que tiene la población es que no pueden escapar de su propio país debido a las restricciones que sufren y que no les permite emigrar”.

Un gesto propio de ser mujer, pues ellas están demostrando, y lo demostraron en la historia de siglos que son las que encaran los obstáculos sin miedos y sin temores.

Mujeres de éxito que quieren emplear los medios, la televisión y la información para algo más que sacar beneficio y que buscan cambiar el mundo.