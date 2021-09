Emprendimiento y creación en Bizkaia Golf Akademia Indoor, único por sus características en España

- Publicidad-

Y seguimos con nuestra saga de emprendedores. Los culpables en esta ocasión son Ibone Elorza y Unai Arketa ambos socios y propietarios de Bilbao Akademia Golf. Dos personas jóvenes con ganas de hacer cosas creativas, ligadas al mundo del deporte, en este caso al golf. Le dieron a su imaginación y crearon una Akademia de Golf INDOOR. Mantengo esta entrevista con ambos.

Unai afirma– No hay un proyecto parecido a este ni en Europa, ni en ningún lugar del mundo pensando en su dimensión total. Piensen Ustedes en una academia para todas las edades en las que se enseñan conceptos, de cómo conseguir más fuerza tanto física como mental, ejercicios de calentamiento básicos, estiramientos para cualquier especialidad deportiva, en este caso para practicar golf, gestión de emociones en la práctica deportiva, visualización de su técnica de forma grabada para que pueda hacer un análisis de sus aptitudes y juego real, corrección de errores tanto técnicos como psíquicos como podría ser la bajada de su rendimiento después de unos malos golpes.

Sumen todo esto a que a Usted le gusta jugar al golf, además hacerlo bien y ganar a sus amigos, siempre ha podido contar con un buen profesor que le enseñara buenas prácticas, o girar su cintura o alinearse en la salida conceptos fundamentalmente técnicos, pero nadie había conseguido introducirle en los conceptos anteriores, como emociones, control de sus errores, gimnasia de juego, capacidades psíquicas, estiramientos, simulaciones, etc. Además en un recinto cubierto y abierto también en invierno.

Tampoco olvidamos para nada a las personas mayores, que tienen algunos problemas de la edad y que representan el 60% del mundo del golf, que pueden ser inicios de artrosis en las manos, podrán mejorar su agarre -grip- en el juego del golf en Bizkaia Golf Akademia, no les importará tener un hándicap bajo, sino divertirse sobre todo con sus amigos para seguir practicando en disciplina INDOOR la posibilidad de jugar por ejemplo durante muchos más años a sus 70 actuales.

Ahora si puede contar con ello en Berango (Bizkaia), unas instalaciones INDOOR de 1.100 metros cuadrados, en el que se puede practicar en el invierno más frío a temperatura de verano.

También cara a los colegios para establecer convenios deportivos, incluso se encontrará con una pared -rocódromo- para niños que sin ningún riesgo puedan alternar con otras actividades lúdicas, con lo que Ud. corre el riesgo de que su hijo practique la escalada en vez del golf.

Algunos de estos conceptos pueden ser dada su orientación, revolucionarios. Hasta ahora era imposible practicar golf sin pisar un campo. Ahora en las instalaciones INDOOR de Bilbao Akademia Golf y con un buen plantel de profesores, sus hijos y Usted mismo, podrán conseguir mejoras en su juego, aprendiendo a practicar el “fair play”, el juego limpio. También a iniciarse sin rubor por sus fallos en una pista electrónica que con sistemas digitales le ayudará a verse posteriormente en su casa y comprobar su avance en el aprendizaje, todo esto con auténticos simuladores. También a obtener su hándicap que le permita estrenarse posteriormente en un campo real bien de 9 o 18 hoyos. Eso de tirar bolas en una cancha de prácticas es de utilidad si se acompaña de una revisión de su avance y resultados y lógicamente con profesores o tutores especializados.

¿En resumen Unai qué es Bizkaia Golf Academia ?

Es Golf Indor por excelencia por definirlo de alguna manera, damos un servicio de golf en forma integral, es decir si entras aquí vas a poder desarrollar todos los golpes exactamente igual que si te encontraras en un campo real, contamos con un putting green hermoso con una zona de lanzamiento, con un gimnasio específico para desarrollar sobre todo los grupos musculares que se utilizan en la práctica del golf, disponemos igualmente con dos simuladores tanto para lanzamientos como para recibir clases, además de una zona “feeting” para confeccionar palos a medida, es decir personalizados, hay una sala de audiovisuales en la cual a los alumnos se les grabará, se hará un análisis de su swing y se verá que correcciones son necesarias y sus puntos de mejora, está previsto reciban esta información digitalizada en su casa.

En la zona de entrada hay una zona de relax para poderse tomar un café, esperar o conversar con alguien. Todo se complementa con un rocódromo de tipo medio equipado con sus colchonetas habilitado fundamentalmente para niños y con seguridad total como actividad complementaria. También no podemos olvidar nuestra tienda de artículos relacionados con el mundo del golf fundamentalmente.

¿Todo esto en qué dimensión, cuanto espacio físico ocupáis?

Una superficie próxima a los mil cien metros cuadrados. El aprovechamiento es integral durante todo el año, no hay ningún centro INDOOR de este tamaño.

¿Colaboraciones con campos reales?

Tenemos previsto convenios con campos reales como Meaztegi y Urgoiti, utilizaremos esos campos con nuestros alumnos para jugar. Iremos desarrollando estas colaboraciones.

¿Por qué este proyecto creativo y de emprendimiento?

Hay muchas academias de golf en España mayormente ubicadas en los propios campos de golf sin posibilidad de ser utilizadas en el invierno. En España no hay una instalación Indoor de este estilo. Hay una en Gipuzkoa con buenos fundamentos. El golf se escribe con INDOOR. Esta mucho más desarrollado en Escocia , Irlanda, Inglaterra, de hecho las selecciones de esos países entrenan Golf Indoor para sus preparaciones.

Unas cuidadísimas instalaciones

Los nuevos software y la tecnología ha avanzado tanto que permite estas nuevas concepciones y un mejor grado de preparación para la práctica del golf, integrando a muchos más niños y gente de la tercera edad. Los materiales de los “greens” y zonas de pateo artificiales son tan reales, simulan tanto el campo real, que hace que los entrenamientos sean similares a los de un campo al aire libre. Estas y todas las razones apuntadas anteriormente han hecho que nos embarquemos en ello, yo -afirma Unai- siempre he sido un creativo y tanto Ibone como yo mismo y nuestros dos socios industriales tenemos fe ciega en este proyecto deportivo y humano.

¿Cómo se os ocurrió la idea? ¿Cuándo se os enciende la bombillita que dice, oye cuando vamos a meternos en esta historia?

Sin rubor debo decir que un buen día me desperté a las cuatro de la mañana decidido a iniciarlo, bueno la idea rondaba ya mi cabeza y la de Ibone desde hacía algún tiempo. Veíamos muchas carencias y muchas oportunidades para el desarrollo de Bizkaia Akademia Golf. Yo aprendí a jugar al golf bastante tarde, vi mucho golf, en la idea nuestra lo importante era acercar físicamente el golf a las personas, no siempre es fácil trasladarse a un campo de golf e imposible practicarlo en pleno invierno sobre todo en nuestro clima. Eso ocupa muchas horas y para mucha gente eso es imposible. Si conseguíamos unas instalaciones INDOOR acercaríamos el golf a todo el mundo como una especie de extraescolar, incluso para un empresario o cualquier trabajador, igual para los niños en los colegios. Esto fue la raíz que me impulsó a materializar la idea de un Golf INDOOR.

En nuestros frontones se visualiza muy bien como se puede aprender a jugar con la pelota, algo así es una instalación INDOOR pero en este caso para el juego del golf con una pelota más pequeñita,

¿En todo eso hay un concepto de inmediatez?

Si efectivamente, hay mucha gente que no dispone de tiempo y solo se inicia en el golf cuando se jubila. Así es tristemente. Y todo eso como ves influenciado por el uso que damos a nuestro tiempo. Tenemos un ejemplo en la práctica, la gente ha invadido las canchas de padeel, porque se permiten jugar una hora al día en medio de su jornada laboral, eso es impensable en un golf “abierto”.

Simuladores para la gestión del golpe

Comen su pequeño bocadillo y hacen deporte. Ahora estaré una hora en Bizkaia Golf Akademia y volveré a completar después mi jornada laboral. Este es el concepto de inmediatez al que aludías. El acercar el golf físicamente a cualquier practicante es como tener siempre y a la puerta el coche para disponer de él. El concepto de inmediatez se ha vuelto clave en nuestra sociedad. Contamos con nuestro propio parking, zona de taquillas individuales, ahora, fácil, sencillo, rápido. Es como ir a un gimnasio que solo me llevará una hora. En este caso el gimnasio -porque aquí existe- está integrado en Bizkaia Golf Akademia.

¿Aquí caben todas las edades?

Si, estamos ya pensando en realizar convenios con los colegios. Si tenemos en cuenta la crisis que rodea las licencias del mundo del golf, concluiremos que nuestra presencia en colegios ayudará sensiblemente a ampliar el número de aficionados y gente practicante del golf. La Federación Vasca sacó un set de palos de plástico que está muy logrado y en las clases de educación física los puedan utilizar en los patios del colegio, por eso nuestro proyecto con profesores especializados puede ayudar a generar afición desde la base. Ahora el niño que no desee hacer baloncesto o futbol, puede hacerlo con el golf en instalaciones cerradas y con tarifas económicas muy asumibles en general. Abrimos la perspectiva mucho más.

¿Pretendeis por tanto establecer convenios de colaboración con colegios?

En nuestro plan de negocio cuenta eso, es parte importante.

Hay mucha gente que nunca había pensado en que sus hijos pudieran jugar al golf sobre todo por las dificultades de tiempo que se generaban.

El nicho de mercado es enorme y vamos a intentar cubrirlo colaborando con centros educativos. Los niños serán los ganadores. Incluso los que tengan deficiencias físicas, les esperamos con los brazos abiertos.

¿Un niño podría de forma continuada en su curso escolar desarrollar estos conceptos?

El enfoque se podría hacer bien como una actividad extraescolar, como una mas, viniendo a nuestras instalaciones de Bizkaia Akademia Golf o realizando la clase de educación física en nuestro centro. Estamos recibiendo muchas consultas de colegios en estas alternativas. También aprendiendo a divertirse en su espacio extraescolar y aumentando sus capacidades de relación con otros niños.

El golf es un deporte individual, pero haciéndolo en modalidad INDOOR le inyectamos altas dosis de sociabilidad.

¿Vuestra metodología?

Nos cuidamos de enseñar la técnica en los ejercicios de golf, pero igualmente muchos otros conceptos que ya he mencionado por encima y que tienen más que ver con la gimnasia, el rendimiento, el bienestar, divertirnos con el deporte y asegurar nuestra condición física. En general las clases serán siempre colectivas y eso para un niño tiene enormes ventajas. Se va a encontrara con un montón de amiguitos. El golf muchas veces será solo una excusa para que la gente se relacione. Socializar el golf es necesario y sacarlo de su zona privativa y selecta es fundamental. También esperamos a las personas mayores, que les podemos ayudar a mejorar en su estado físico y mental con la práctica del golf. Estamos en Berango, cerca de Sopelana, Urduliz, Barrika, Getxo, Plentzia, Leioa, nuestra primera respuesta es hacia ellos. Dar un simple golpe a la bola, ayuda a pensar, pone en marcha todas nuestras neuronas e intenciones. Relaciona nuestras ordenes mentales con sus emisarios, las piernas, los brazos, el cuello, la cintura. Hemos enviado información a centros de jubilados para darnos a conocer.

También creemos que los hándicaps se dan si demasiada formación en la actualidad. Nosotros lo daremos a una persona que viene desde setiembre hasta junio, pasando por un ciclo formativo muy amplio.

Bueno se lo daremos un poco antes de Semana Santa. Hay demasiados miedos a la hora de estrenarse en un campo con un hándicap recién estrenado. Hay mucha gente que se saca el hándicap y no vuelve a jugar y esto tiene razones ocultas que hay que despejar. Sigue habiendo muchas barreras acerca del mundo de golf que hay que romper.

El mejor Swing, es como un paso de baile

¿Únicos en el mundo? Porque hay más academias de Golf en España

Con un espacio de esta dimensión, sí, desde luego. Desde Bizkaia Golf Akademia queremos dar la oportunidad a todos los locos por el golf y a los que quieran conocerlo, poder disfrutarlo durante todo el año, aunque llueva, haga frío, calor, viento o nieve, podrás disfrutar de tu deporte favorito sin preocuparte de las inclemencias y en las mejores instalaciones.

En una ubicación inmejorable, con parking propio, cerca del metro y bus y si prefieres venir en bici, cuentas con bidegorris desde los municipios cercanos.

Con profesores de golf que te harán entrenar de una manera diferente, aprenderás a jugar divirtiéndote, disfrutando y entendiendo el juego, trabajaras tu físico para evitar lesionarte y para mejorar tus golpes, utilizaras técnicas de respiración y relajación para controlarte en momentos de tensión que además te servirán en tu vida diaria.

¿Tenéis pensado el realizar torneos?

Si, cuando materialicemos acuerdos con campos reales. Será un extensión de los aprendido y desarrollado en Bizkaia Golf Akademia.

¿Hablemos de aforos?

Pensemos en unas 40 personas hora para nuestro centro y en el conjunto de actividades, lo que podría hacer un total de unas 300 personas día. En términos máximos claro.

El rocódromo equilibrio y puesta a punto para darle a la bola de golf

¿Alguna otra cuestión o norma?

Si, quizás aclarar que se puede acudir a Bizkaia Golf Akademia, solo si eres alumno, los menores de 12 años siempre acompañados, se puede obtener el hándicap a través de un curso anual o con clases particulares, disponemos también de cursos para alumnos avanzados, no es necesario tener nociones de golf para comenzar, para usar la cancha de lanzamiento y el puttin green se puede acceder a 6 euros la hora, lo mejor es acercarse a nuestro centro de Berango.

En la despedida uno percibe que lo que se está gestando en el Golf en Berango (Bizkaia) es algo muy prometedor. Ellos esperan inaugurar las instalaciones en septiembre, aún cuando desde Julio tienen ya en marcha cursos de verano para todos los practicantes, especialmente los niños.

La creatividad y el emprendimiento desde un matrimonio joven, Unai e Ibone gracias por vuestra acogida a Diario16. Os deseamos toda suerte de éxitos.