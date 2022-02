Emprendimiento, innovación y fomento del empleo desde la Universidad del País Vasco, de la mano de Noemi Peña

- Publicidad-

Saludo a Noemi Peña, en el hall del magnífico edificio de reciente construcción muy próximo al Museo Guggenheim, a la Torre Iberdrola de Bilbao y al Puente de Deusto, denominado edificio Bizkaia Aretoa, construido en 2011 por el famoso arquitecto Portugués Álvaro Siza galardonado en 1992 con el premio Pritzker.

Forma parte del proyecto que ha transformado Bilbao en una ciudad de referencia en el ámbito de la cultura, y la arquitectura de servicios. En una de las zonas más emblemáticas de Bilbao y al servicio fundamentalmente de la Universidad del País Vasco UPV-EHU, Rectorado, Consejo de Gobierno y oficinas, dependencias y exposiciones.

En la actualidad este edificio acoge todo tipo de eventos sociales, culturales, académicos y científicos, organizados principalmente por la propia UPV/EHU, aunque en muchas ocasiones también por entes ajenos a la misma. Esto ha permitido que el Bizkaia Aretoa se convierta en una de las sedes de referencia en Bilbao en lo que al ámbito de la organización de eventos se refiere. Se trata de un proyecto que ha ayudado a transformar Bilbao, creativo, digno de una población emprendedora.

De eso estamos con Noemi Peña, de empleabilidad, creatividad y emprendimiento. Ella lleva la responsabilidad de la dirección y coordinación del programa ZITEC para la creación de empresas y fomento de la cultura emprendedora dentro de la Universidad del País Vasco UPV-EHU

Aprecio, aparte de su juventud, una persona con fuerte dinamismo y con capacidades para sacarle al puesto auténticas chispas. Produce la impresión de ser una persona intuitiva y con capacidades para ver y descubrir, rápida en sus argumentos y de facilidad para comunicarse.

Fue directora de Relaciones Externas del Campus de Bizkaia desde 2018 hasta el 2021 por su experiencia en el mundo de la empresa. También en contacto con LANBIDE coordina el apoyo al fomento de la empleabilidad en el Campus de Bizkaia. Es doctora y profesora titular en la Facultad de Ciencias Económicas en Bilbao en Contabilidad de Costes, no en vano desarrolló del 2000 al 2011 la dirección financiera y de recursos humanos del Grupo empresarial URGATZI.

¿Explícanos Noemi, la empleabilidad y la propuesta de la UPV?

Nosotros tenemos un convenio con Lanbide, somos como un centro de empleo dentro de Lanbide. En nuestra Universidad este servicio es muy importante. En lugar de que un alumno nuestro vaya a una oficina de esta empresa donde le corresponda por ser su punto de residencia y hable con un técnico que atiende diversos tipos de perfiles, acudiría a nuestro servicio de empleo en la UPV, como te digo este servicio lo ofrecemos a través de nuestra colaboración con LANBIDE, tenemos cuatro centros de empleo, dos en Bizkaia, (uno en el mismo campus de Leioa y otro en Sarriko junto a la Facultad, es el llamado Chalet Batzoko), uno en Gipuzkoa y otro en Alaba.

Es una plataforma conectada con LANBIDE, damos a conocer este servicio, aula por aula, facultad por facultad, acudimos a todas las visitas que cada facultad organiza con empresas interesadas en contrataciones, el trabajo a pié de campo es intenso. Es un contacto que organizamos entre empresas con la propia Universidad a través de nuestro servicio de empleo, con un técnico en cada centro financiado por LANBIDE. Un servicio que ofrece la Universidad con financiación pública, ya que LANBIDE los es. Estos técnicos son plantilla UPV con la financiación que te digo. Aquí los técnicos conocen muy bien los perfiles de nuestros alumnos/as previamente al contacto.

El alumno sabe que dispone de ese servicio en su casa, en la Universidad donde estudia. En general son perfiles de titulados superiores, becas también Novia Salcedo, Erasmus, IPES, etc, pueden ser ofrecidas por Lanbide o el propio Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y otros organismos o fundaciones del tipo que sean.

Nuestra Rectora Eva Ferreira presenta todos los años nuestros datos de empleabilidad, está muy comprometida con estos programas.

Estamos haciendo labor comercial entre las empresas para que se extienda este gran servicio a los alumnos. Todos los años organizamos un Foro de Empleo. El pasado año asistieron en este edificio Bizkaia Aretoa un Foro de Empleo con 65 empresas, nos hacían llegar sus necesidades de empleo, una información super valiosa para nuestro alumnado.

Esto supone al mismo tiempo un trabajo en lo social y en la apertura de todos los Campus al mercado laboral exterior. Esta Universidad está comprometida en todo esto, la sociedad demanda y nosotros además de la enseñanza procuramos facilitar la empleabilidad de muchas miles de personas que estudian aquí

Conectar con la sociedad, es uno de nuestros lemas, sin barreras, sin frenos. Nuestros alumnos serán los trabajadores del mañana. Es claro. Cuando las personas entienden esto, crece también los niveles de emprendimiento. Empleabilidad y emprendimiento están muy unidos.

Esto me lleva también a pensar -le comento- que la conexión física con la UPV, margen derecha del Nervión, Bilbao y aledaños, margen izquierda, a pesar de que se ha mejorado muchísimo todavía resta mucho por hacer, acercar el metro a los centros poblacionales, pero este es otro capítulo y no es el momento de abordarlo, pero ahí lo dejo.

En cualquier caso -ella concluye- visibilizar todo esto es muy importante, y en ello estamos, hay un trabajo ingente, sobre el que hay que seguir profundizando, vender lo que hacemos. Mostrar nuestros resultados, más que por las felicitaciones, por mostrar que estamos en el camino correcto. Estamos muy comprometidos en decirle a Euskadi como lo estamos haciendo, en forma que se pueda medir y que mejoras proponemos.

La universidad se financia de lo público y el compromiso desde mi área de emprendimiento y transferencia es devolver a la ciudadanía parte de sus impuestos en mejora de la sociedad, a través de ahondar en la empleabilidad y en la creación y desarrollo de todos los sectores de nuestra economía con nuestros alumnos, profesores y personal emprendedor.

¿Dinos algo más acerca de tu trabajo?

Añadir quizás que me considero una mujer volcada por la docencia e investigación y una mujer de la empresa, que viene del mercado. Vi la oportunidad de sumarme a un proyecto de vida en la Universidad en jornada completa y también a la enseñanza desde Marzo del 2004, cosa que me apasiona.

En el momento actual a mi trabajo de catedrática de asignatura sumo mi alta dedicación a ZITEC -te explicaré lo que es- y a lo que supone en contactos habituales con muchos creativos y emprendedores siempre dentro de la UPV a través de los programas de emprendimiento, con una preocupación importante a la potenciación de la cultura emprendedora y creación de nuevas empresas e incubadoras -spin-offs universitarias- de proyectos y contactos con Diputación de Bizkaia, Beaz, Lanbide y otras organizaciones que nos vienen prestado su apoyo de todo tipo. También valoración para la creación de empresas de base tecnológica e investigación, como te digo siempre dentro de la Universidad.

Noemi afirma que a la cultura del emprendimiento hace daño la idea de que el emprendedor siempre va buscando el pelotazo, cosa que no es nada normal, también en el tema de género, ella añade,

hay que cambiar ciertos referentes para potenciar a las mujeres emprendedoras, para que cada vez sean más y más

También afirma que, cómo una persona se pone a emprender o a crear algo con ciertos riesgos y eso solo tiene una respuesta y es cuando se han generado previamente determinadas capacidades para asumir ese rol. Algo que desde mi área pretendo impulsar siempre que hay una oportunidad, o a nivel de simposium o ferias y certámenes del emprendimiento.

En el 2021 me nombraron directora y gestora del Programa de Empleo, Emprendimiento y Transferencia del Campus de Bizkaia, el cambio tiene una relación fundada. Pues en mi trabajo como responsable de las relaciones externas ya llevaba el equipaje de mi alta relación con las empresas. Eso ha servido para afrontar mi trabajo actual en las nuevas áreas. Hubo un cambio con el nuevo equipo rectoral de forma, pero no tanto de fondo. La faceta de programas de empleabilidad ha sido algo novedoso, colaborando en su gestión, trabajando codo a codo con el Vice rectorado de Transferencia, apoyando la divulgación a la sociedad de lo que se gestiona en el ámbito universitario en el área de emprendimiento.

Por ejemplo decirte que se hacen muchas tesis sobre las áreas bio-tecnológicas que no se acercan mucho al mercado, son tesis cuya finalidad principal es la publicación de trabajos concretos con contenidos muy teóricos. A través del servicio de emprendimiento lo que intentamos es que ese conocimiento que es teórico, ver como se puede transformar en aplicaciones reales en el mundo de las empresas y sociedad.

Analizamos dichas tesis y ayudamos a sus realizadores que desean que sus trabajos se conviertan en proyectos reales, a hacerlo desde una óptica de mercado empresarial real, a través de modelos de valorización. Lo hacemos a través de ZITEC que es una spin-off dentro de la UPV para el Campus de Bizkaia en el servicio de emprendimiento y transferencia. Es decir es una entidad investigadora que se ocupa de todos estos procesos la cual yo misma gestiono y dirijo con el apoyo de personal técnico.

¿Principales hitos conseguidos y a futuro?

Como gestora del programa de emprendimiento, nuestro objetivo es seguir impulsando el nacimiento, maduración, crecimiento y consolidación de nuevos proyectos. Además, nos hemos marcado como objetivo ayudar en los procesos de transferencia de tecnología y conocimiento al mercado, impulsando la creación de empresas innovadoras y/o de base científico- tecnológica. Otro reto que nos marcamos es ayudar a la creación de empresas de innovación social, a empresas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, empresas que tengan en su ADN la innovación continua y que basen su razón de ser y su estrategia de funcionamiento y crecimiento en criterios de sostenibilidad económica, social y medioambiental.

Fomentamos la cultura emprendedora entre el estudiantado, el profesorado y el personal de investigación de la Universidad a través de diferentes iniciativas poniendo su disposición los mecanismos para que comiencen a madurar su futura idea de negocio.

¿Cuáles son los programas de apoyo al emprendimiento que impulsáis desde la Universidad del País Vasco?

Existen 3 programas de emprendimiento uno en cada uno de los tres Campus que conforman la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Inizia en el Campus de Araba, Enterprenari en el Campus de Gipuzkoa y Zitek en el Campus de Bizkaia, todos ellos con objetivos comunes como son el fomento del espíritu emprendedor entre la comunidad universitaria de la UPV/EHU e incubadora de empresas, el asesoramiento a los miembros de la comunidad universitaria que tengan iniciativas empresariales hasta la creación y consolidación de las empresas y la organización de encuentros, conferencias y cursos de formación de apoyo a las iniciativas empresariales y fomento del espíritu emprendedor. En cada una de ellas, hay una persona como yo, que coordina y dirige toda la actividad en cada provincia.

¿Q ué es Zitek ?

Es una iniciativa para fomentar la cultura emprendedora y la creación de empresas innovadoras y de base tecnológica (incubadoras) entre la comunidad universitaria, promovida desde el año 2000 por la UPV/EHU, la Diputación Foral de Bizkaia y Beaz. Incluye tres viveros universitarios, todos ellos en el campus de Bizkaia: Zitek Mintegia, Zitek, son los requisitos principales para tener acceso a los viveros. Suelen incubarse en la UPV por un periodo máximo de 5 años. Las ideas quedan en el aula de emprendimiento durante el primer año durante el cual se desarrollan el Plan de Negocio junto a otros proyectos. Intentamos crear equipos multidisciplinarios con gente técnica o de marketing por ejemplo.

Los proyectos aún en fase de desarrollo – que surgen en la UPV- acceden durante un año al Aula de emprendimiento; una vez pre-constituida la empresa, se incorporan a uno de los módulos de incubación por un periodo inferior a cinco años.

Además de los viveros, Zitek desarrolla numerosas actividades de fomento de la cultura emprendedora, hecho que en 2015 le valió el Premio Nacional Europeo a la Promoción Empresarial.

Computamos a través de ZITEC el número de SPIN_OFFS, empresas que se van creando todos los años, facturación de estas compañías, empleos que se generan, alumnos que se generan cada año en el mercado laboral, alumnos que han hecho prácticas en empresas, manejamos toda esta información y la publicamos a través de LANBIDE, pero son nuestros datos derivados de nuestra gestión. En una segunda entrega de esta entrevista podríamos visibilizarlos y en ello quedamos si te parece.

¿A quién os dirigís?

A los siguientes colectivos de la UPV/EHU:

Estudiantes.

Personas con titulación reciente: de grado, master o doctorado.

Personal Docente.

Portugalete y Zitek Bilbao, aquí hay una aula incubadora y otra de emprendimiento por cada una de esas tres . La vinculación con la UPV/EHU y contar con un proyecto innovador y viable Personal Investigador.

Personal de Administración y Servicios.

proyecto de emprendimiento cabe en Zitec, si alguna persona del equipo creativo tiene o ha tenido relación con la UPV. Es decir nuestra naturaleza es muy abierta. Lo único comentarte que un profesor o un funcionario por temas de dedicación legal a su trabajo tiene limitaciones en cuanto a su participación en la constitución y desarrollo de empresas generadas a través de estos procesos. Eso hay que reconocer que actualmente es un hándicap a nivel del estado. Estas cosas se aprecian más si hay bases tecnológicas o de investigación en las que el profesor está más enganchado con la empresa proveniente de una incubadora en la UPV.

Desde el año 2000 en ZITEC se han creado 119 empresas nacidas dentro del programa de emprendimiento en la UPV. A veces hay personas que se han dedicado a liderar alguna de esas empresas abandonando su condición de profesor. 57 de ellas son de base tecnológica vinculadas a grupos de investigación, 21 del área de sanidad, 25 de ingeniería y 15 de las TICs.

En estos momentos dentro de ZITEC tenemos 27 empresas.

¿Qué haceis?

* Dar a conocer el servicio, apoyándonos en BEAZ, empresa dependiente de la Diputación, ellos forman parte de ZITEC, siempre esto en el área universitaria, profesores, alumnos, personal administrativo, investigadores, etc..

*Fomentamos la cultura emprendedora, realizando actividades que contribuyan a la educación del alumnado en el espíritu emprendedor y en la búsqueda de soluciones a los retos actuales de la sociedad. Este es el principio de todo, hacer que las personas desarrollen la cultura emprendedora, con charlas, asistencia a ferias, conferencias, cursos genéricos, etc..

*Apoyamos la creación de empresas innovadoras y/o de base tecnológica que permitan explotar y transferir los resultados de investigación generados en la universidad. Hay personas que tienen una idea de negocio, pero no saben por donde comenzar. Por ejemplo en el mundo de las Bellas Artes – no solo cuando la base es tecnológica- hay gente que crea una obra, luego no sabe como protegerla, como venderla, etc..

*Asesoramos en la validación y contraste proyecto, en la confección del plan de negocio, en la obtención de subvenciones públicas o en la búsqueda de socios/inversores/colaboradores.

*Ofrecemos espacios: oficinas o talleres a precios reducidos. Una estructura física y de servicios que incrementará vuestras posibilidades competitivas y de supervivencia.

¿Qué beneficios y apoyos reciben las startups o empresas que consiguen entrar en el/los programas de emprendimiento?

Disponemos de los medios materiales y personales necesarios para atender a las personas emprendedoras con el fin de ayudarles en la constitución de la empresa, asesoramiento sobre el plan de negocio, información sobre aspectos fiscales, ayuda para gestión contable, recursos humanos, acompañamiento en el desarrollo del proyecto, creación y consolidación de la empresa. Apoyo en la validación y contraste del proyecto.

Asesoramiento para la captación de ayudas públicas y otros recursos para el proyecto y/o empresa. Actividades de formación y sensibilización. Búsqueda de ubicación. Búsqueda de socios/inversores/colaboradores y la oportunidad de formar parte de la red o ecosistema emprendedor de la universidad y de Bizkaia. Les gestionamos el contacto con CEBEK para la obtención de financiación adecuada.

¿Podemos hablar brevemente sobre el tema de eventos?

Si estamos organizando desde hace algunos años los premios “Piensa en grande” Cink big. Nos vienen trabajos de fines de Masters o de Grado, a la mejor idea para un posible proyecto emprendedor le otorgamos este premio. Todos los años solo en ZITEC, se presentan sobre 20 ideas de negocio incipientes a valorar. Con ello también se puede valorar el perfil de cada emprendedor, para si en este proyecto fracasa, tiene madera para otras ideas. Debido a la deslocalización física de la UPV podíamos pensar en un total de 60 candidaturas.

Con este evento buscamos, por un lado, fomentar la cultura emprendedora entre los jóvenes y por otro, hacer crecer el ecosistema joven emprendedor ya que pensamos que los jóvenes pueden ayudar a resolver los problemas que se presentan en nuestro mundo; no sólo tienen buenas ideas, sino que tienen ideas nuevas, frescas y únicas gracias a su constante contacto con el mundo digital y la tecnología. Además, tan importante como en qué innovamos es conocer cómo lo hacemos. La innovación abierta permite a las personas y entidades emprendedoras estar conectadas con las últimas tendencias del mercado, ser más ágiles, eficientes y adaptables a los cambios y a las oportunidades de nuevos mercados.

¿Becas para emprendedores?

Becas al emprendimiento juvenil UPV/EHU . El programa denominado “Emprendimiento juvenil” va dirigido a apoyar un máximo de 25 ideas o iniciativas empresariales. El objetivo es activar la cultura emprendedora entre el alumnado beneficiario de la beca, ofreciendo un apoyo a las iniciativas empresariales que puedan surgir en el ámbito universitario. Estas becas están financiadas por el Gobierno Vasco y tenemos hasta el 25 Septiembre para lanzar el programa y las bases. La ayuda económica es de 3.600 euros.

¿Masters UPV?

El Máster de Emprendimiento y Dirección de Empresas, MBAe3, es un posgrado diseñado para quien busca liderar y gestionar un proyecto de negocio innovador. Forma profesionales con capacidad, autonomía ejecutiva e iniciativa para la tracción de nuevos negocios, así como para desempeñar puestos de dirección en empresas consolidadas. Se realiza en Sarriko (Bilbao)

¿Premios ABIATU? Y otros

La Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, el Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia y BEAZ Bizkaia, llevan dos décadas uniendo sus esfuerzos en el Programa ZITEK destinado a fomentar la cultura emprendedora y la creación de empresas innovadoras y de base tecnológica en la UPV/EHU. En este contexto se creó en el año 2003 los Premios Abiatu, de carácter bienal, que reconocen las mejores empresas universitarias innovadoras y de base tecnológica surgidas en el Campus de Bizkaia. Asimismo damos visibilidad a empresas que no son muy conocidas.

Tenemos otro premio como el ANDIRA JO “tira para arriba”. Pretendemos visibilizar aquellas tesis doctorales que tienen potencialidad de convertirse en una empresa porque están muy cerca del mercado. Se comenzó el año pasado. Se nos presentaron ocho tesis. Damos a una tesis la importancia de que no se quede en una simple investigación con la publicación de un artículo, sino que redunde en una transferencia a la sociedad.

¿Conexión con BEAZ?

Beaz es una sociedad pública de la Diputación Foral de Bizkaia cuyo objetivo es apoyar a las empresas y las personas emprendedoras en su esfuerzo por crear nuevos proyectos, innovar e internacionalizarse. Una meta igualmente nuestra, de la UPV, que se alinea con la del Departamento Foral de Promoción Económica, contribuir al crecimiento de la actividad económica y a la creación de empleo cualificado en la sociedad en general.

Con ese fin, participamos en la definición y gestión de los programas de ayudas que concede BEAZ para respaldar un itinerario empresarial cuyo punto de partida es la creación de nuevas empresas y el final, su consolidación. En solitario, a través de acuerdos de colaboración con otras entidades y de la red de incubadoras con la que contamos, impulsamos, por ejemplo, el intraemprendimiento, la aceleración, el mentoring o la colaboración interempresarial, sin descuidar los servicios de información y difusión. Desde 1987 llevamos tratando a diario con pymes y personas emprendedoras de todo el territorio de Bizkaia.

¿Quienes son las personas de contacto?

Noemi Peña, Directora de emprendimiento y transferencia del Campus de Bizkaia de la

UPV/EHU.

Aitor Isasi, Responsable Técnico de emprendimiento del programa Zitek.

Las puertas están siempre abiertas, me voy con esa sensación…..