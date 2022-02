Empobrecimiento masivo

- Publicidad-

Según un informe de la Fundación FOESSA y Cáritas, casi un millón cien mil valencianos, el 21 % de la población se encuentra en situación de exclusión social, ya sea en su vertiente moderada o severa. En exclusión severa se ha pasado de 527.000 personas en el 2018 a 621.000, el 12,5 % de los valencianos, en el año 2021. Y nada más y nada menos que 76.000 familias carecen de cualquier tipo de ingreso periódico en nuestra Comunidad.

A nivel estatal, el informe FOESSA 2021 indica que tres de cada diez familias españolas se han visto obligadas a reducir sus gastos habituales en alimentación, vestido y calzado, que hay 2,7 millones de jóvenes entre 16 y 34 años afectados por procesos de exclusión intensa o que la diferencia entre la población con más y menos ingresos ha aumentado un 25 %. No es extraño, ya que los 23 principales millonarios españoles han aumentado su fortuna un 29 % desde que estalló la pandemia de COVID, mientras que, por ejemplo, se encuentran 800.000 familias españolas en paro de larga duración y hay dos millones, sí dos millones, de núcleos familiares donde todos sus miembros están en paro.

La dramática situación de los españoles se extiende como una mancha de aceite. Tener un trabajo no te garantiza salir de la exclusión social. Y más en estos tiempos donde el despido es tan barato y la diferencia real entre trabajadores temporales y fijos es prácticamente nula. Según diversos informes, entre ellos el de FOESSA, España es el segundo país de la UE, sólo por detrás de Rumanía, con un mayor número de trabajadores pobres. En nuestro país hay nada más y nada menos que 2, 5 millones de trabajadores que no llegan a final de mes. Y más del 25 % de las personas asalariadas de España no pueden afrontar gastos imprevistos ni pueden permitirse al menos una semana de vacaciones al año. Y eso con datos de hace más de un año que hoy estarán obsoletos dada la brutal subida de gas, electricidad, gasolina y otros productos básicos. De hecho, la brecha salarial de España con la Eurozona es más elevada que nunca, y así nuestros sueldos son hoy un 22 % más bajos que la media europea. Unamos a todo esto los brutales EREs que están castigando en diversos sectores a los mayores de 45-50 años y tendremos unas pinceladas, sólo unas pinceladas, de la lamentable situación en la que se encuentra nuestro país y del empobrecimiento masivo que padecemos los españoles.

¿Y ante esto qué hacen los políticos, esas personas a las que pagamos su sueldo con unos impuestos más elevados que nunca? Pues contemplen el espectáculo que nos regalan día tras día y las majaderías que ocupan su tiempo y tendrán la respuesta.