Empeora adecuadamente

- Publicidad-

El Gobierno ha decidido recientemente, a través de un real decreto, eliminar de facto los exámenes extraordinarios de recuperación en la ESO. Culmina así el camino que se emprendió por parte de la tecnoestructura que ha asolado y asola la educación de este país al suprimir los exámenes de septiembre y pasarlos a finales de junio o principios de julio, apenas una semana después de finalizado el curso. El objetivo, más allá de la charlatanería habitual de gurús, “expertos” educativos y otros desertores de la tiza, no es otro que ocultar bajo la alfombra el fracaso escolar, y hacerlo además a coste cero, sin invertir un euro o incluso reduciendo inversiones. Es decir, enmascarar la realidad. No les importa absolutamente nada ni el futuro de los escolares que tenían que ir a los exámenes extraordinarios ni mucho menos la calidad educativa; sólo les importa el “agit prop” y la propaganda.

A estas alturas recordar que esta medida del gobierno del señor Sánchez desincentivará el estudio y las ganas de formarse resulta muy cansino por lo obvio. Lo verdaderamente dramático son otras cosas. En primer lugar que intenta ocultar la escasísima inversión en Educación y los recortes que se avecinan, que ya están aquí como se ha podido comprobar con la recuperación de las ratios pre-pandemia y el aumento de alumnos y alumnas por clase. No es que lo diga yo; es que lo dice el plan del gobierno enviado a Bruselas y que señala que la inversión en educación se reducirá del 4,4% en relación al PIB al 4,1 % en el 2024. En este sentido, hay que recordar que la inversión educativa de España no es que sea un 70 % inferior a Finlandia; es que siempre se ha situado un 20 % inferior a la media europea. En definitiva, olvidada la promesa de equipararnos a Europa, Sánchez y sus muchachos se apresuran a seguir la senda de Rajoy y sus recortes. ¿Forma de disimular esto? Sacarse de la manga este decreto, MIRs educativos y fraseología varia de la secta psicopedagógica. Y culpar por supuesto a los profesores del fracaso.

¿Y mientras? Ratios elevadísimas con clases abarrotadas, ausencia total de plazas de FP, con lo que, titulen o no titulen, muchísimos alumnos y alumnas no podrán cursar ciclos ni de grado medio ni de grado superior y se verán abocados a la marginalidad laboral, edificios en ruinas y sin las más mínimas condiciones, etc, etc. Podríamos seguir ad nauseam. Y alertar que en pocos años veremos enormes problemas para reclutar profesores de secundaria, debido a que la profesión se ha convertido en el saco de boxeo de gurús y politicuchos varios. Es lo que hay, es lo que tenemos. Es lo que pasa con unas élites sólo leales a sí mismas y que desprecian a su país y a su pueblo.