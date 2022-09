Emilio Saracho: «Quiero explicarle a Guindos el plan»

- Publicidad-

Mientras en la Audiencia Nacional continúan aplicando líneas de investigación que no profundizan en las verdaderas y únicas causas de la resolución de Banco Popular, los documentos de los que dispone Diario16 muestran otros rumbos que dan luz sobre las presuntas razones por las que 1,2 millones de personas fueron arruinadas en la madrugada del 7 de junio de 2017.

El domingo 21 de mayo de ese año, Emilio Saracho, el presidente que llevó a la resolución a un banco solvente y viable, envió un correo al director general financiero de la entidad, Miguel Escrig. En ese correo Saracho afirma que «Tenemos que quedar con Javier así que mírate su papel a ver qué te parece. Quiero explicarle a Guindos el plan del sábado. Y necesitaré unos bullet points de lo que pretendemos anunciar si las piezas encajan. Le parecerá pie in the sky pero es nuestra obligación sino cambian las cosas en la operación. Creo que me pedirá tiempo para preparar su plan».

La respuesta de Miguel Escrig hace referencia a un plan para ir hacia una ampliación de capital que nunca tuvo lugar. «Te adjunto nota con las ideas del plan para hacer el puente hasta la ampliación de capital u otra alternativa (que no haría falta si la liquidez –también parte de este plan- lo permite). Te lo imprimiré y dejaré en un sobre para cuando llegues. Por cierto, el proyecto de ampliación se llama Lux».

Como se puede comprobar, en el correo electrónico hay un archivo adjunto en el que se indica que en las semanas posteriores se debería anunciar que el Popular iba a captar 12.000 millones de euros en tres grandes operaciones basadas en desinversiones, financiación estructurada y ampliación de capital. El correo de Escrig está fechado el día 22 de mayo de 2017 a las 8.47 de la mañana. Todas esas operaciones que indica que se iban a anunciar no se ejecutaron.

Plan 3×4

Saracho pidió a Escrig que le facilitara una serie de «bullet points», es decir, ideas fuerza para presentar a Luis de Guindos. En el documento adjunto, el director financiero señala 6 mensajes.

En primer lugar, se refiere a la generación de 1.600 millones de capital con desinversiones entre las que se citan TotalBank y WiZink. Estas ventas no se ejecutaron hasta después de la resolución y beneficiaron a Banco Santander.

El segundo mensaje que se indica en el documento es la desinversión de los NPA «para centrarnos en el negocio bancario. Además con ello mejoraremos ratios crediticios clave, y conseguiremos financiación», indica el archivo adjunto.

Sin embargo, sorprende lo señalado por Escrig al referirse a que se estaba en inmerso en un proceso de venta de un 20% de la cartera de inmuebles prevista para el mes de julio y agosto. «La venta de 3.500 millones de valor contable bruto debería generar cerca de 1.500 millones entre julio y agosto. Cerberus ha recibido el NDA; a principios de la semana debe enviarse a varios. En algún momento, podemos reorientar la transacción hacia la venta del 51% de un vehículo con la práctica totalidad de los activos inmobiliarios». Casualmente, eso fue lo que hizo el Santander con la joint venture con BlackStone, Quasar.

Por otra parte, el tercer mensaje que indica Escrig en el documento es que «tenemos aseguramiento de 4 bancos para una ampliación de capital de 4.000 millones. Este tamaño, combinado con el cierre de las ventas de las participadas, será más que suficiente para llevar el capital por encima de los requerimientos regulatorios, después de la constitución de las provisiones adicionales, en su mayor parte debidas a la cartera inmobiliaria».

Si la situación era tal y como señala Escrig en el documento, ¿por qué no lo anunciaron? ¿Por qué dos semanas después Saracho rechazó las ofertas de ampliación de Barclays y de Deutsche Bank? Y, sobre todo, ¿estaban transmitiendo al mercado, a los clientes, a los accionistas y a las autoridades mensajes que no se correspondían con lo que realmente estaba sucediendo en el Popular de Saracho? No hay más que recordar las cartas que en los días previos a la resolución Saracho envió tanto a Danielle Nouy como a Elke König en las que indicaba que se estaban ejecutando una serie de acciones y que, en realidad, no era así.

Otro aspecto desconcertante es el cuarto mensaje que señala Escrig: «La actividad de financiación externa alcanza cerca de 4.000 millones. Hemos captado 2.000 millones mediante operaciones de financiación estructurada; hay un preacuerdo por otros 2.000 millones sujeto a revisión física de propiedades inmobiliarias. Estas financiaciones se sustituirán por otras de largo plazo tras la aprobación de la ampliación de capital».

Sin embargo, más adelante se indica que «el mensaje es más fuerte si conseguimos financiación (más que fondos por ventas, aunque para liquidez es mejor la venta directa, al evitar recortes y no tener riesgo de refinanciación). Se está trabajando en otras financiaciones estructuradas de otros 2.000 millones (conveniencia de tener un acuerdo –al menos non-binding, sujeto sólo a DD- para 10 de junio)». Es decir, que no existía tal financiación.

Analizando las fechas, se puede comprobar que todos los plazos y las fechas propuestas para todas estas operaciones son siempre posteriores al 7 de junio de 2017, el día de la resolución.

Los siguientes puntos hacen referencia a los resultados semestrales (nuevamente fecha posterior a la resolución) como fecha de partida para presentar un nuevo plan de negocio y al diálogo con las agencias de rating.