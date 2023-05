Emilio Pascual con EL GABINETE MÁGICO en La Machado

- Publicidad-

No hay una silla libre cuando llego a la Machado, tarde, porque mi madre no estaba bien y he apurado el tiempo en su compañía lo máximo posible. La presentación de EL GABINETE MÁGICO ya ha empezado, con Luis Alberto de Cuenca haciendo de maestro de ceremonias. Emilio Pascual, hace años que no le veía, habla con la energía de siempre, esa alegría veloz y sabia sobre la que corren sus siempre interesantes palabras. Sabios. Hay un montón entre la gente que está sentada (mejor no citar nombres para que no se ofenda alguno que se me escape). Y también está la editora y responsable del libro, Ofelia Grande, que dijo al autor que sí, que quería el libro, en un plazo brevísimo para lo que suelen ser los tempos literarios: apenas una semana.

Como estoy de pie dejo que mi mirada revolotee libremente por la nueva Machado, hace más de un año que la abrieron pero hasta ayer no había tenido ocasión de entrar. ¡Cuántos libros! Ultimamente no suelo ir a librerías (no considero las de los grandes centros como librerías propiamente dichas), y me siento un poco anonadado ante la abundancia. Emilio está leyendo un fragmento de su libro sobre la biblioteca imaginaria de Bastian, el protagonista de La historia interminable.

La idea del libro es indiscutiblemente genial. Una recopilación de bibliotecas imaginarias en la literatura. Nadie en el mundo, o al menos nadie en el mundo que conozco, excepto Emilio Pascual podría hacer algo así, con tan absoluta solvencia. En algún momento Emilio se permite la coquetería de afirmar que su memoria ya no es la que era, para a continuación reproducir –sin fallar una coma- un largo párrafo del Quijote. (Recuerdo que una de las veces que quedamos, no sé hace cuánto tiempo, me comentó que no se había llevado ningún libro para leer en el metro y comenzó, por puro juego, a memorizar todos los textos que podían encontrarse en el vagón).

Al terminaron se fueron todos, o más exactamente: muchos, a un bar para seguir disfrutando de sus deliciosas conversaciones de sabios. Luis Alberto desertó, porque quería ver el fútbol, y yo también, porque amén de ser un humilde asilvestrado quería volver a hacer compañía a mi madre. (La encontré mejor. A ella, igual que a mi padre, le he dedicado con frecuencia libros imaginarios, de esos que se piensan pero luego jamás se escriben, pero que -pienso ahora-tendrían la posibilidad de existir, sugerentes como sombras, en EL GABINETE MÁGICO de Emilio Pascual. Aún no tengo mi ejemplar, pero me han prometido mandármelo. En cuánto lo tenga volveré a esta ventanita para comentarlo).

Excelsior