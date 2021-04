Gabellots és un mot cru, tanmateix una paraula en desús, perquè actualment aquest ofici de recaptador d’impostos no existeix amb la forma que llavors imperava. Un aleshores de segles enrere. Els gabellots foren els combatents catalans contra les tropes franceses de l’Ille que estaven en guerra contra els catalans que no volien ser el que el jacobinisme intentava: el colonitzar-los, buidar-los de catalanitat induint-los a acatar el que volien els francesos o sigui un procés d’afrancesament i acatament al rei francès Lluis XIV.

La catalanitat resistent a que els adduïssin amb el títol no desitjat de ciutadà polític francès. La formació militar dels Angelets de la Terra on destacaren els comandants, Josep de Trinxeria com a cap amb els oficials: Damià Nonell, Joan Miquel Mestre de Vallestàvia aquest comandà una partida de miquelets: foren enFrancesc Puig i Terrats i Manuel Descatllar com a tripleta dirigent.

Anys 1667-1668, en Damià Nonell, de Prats de Molló fill del batlle de Serrallonga, assaltaren l’Hostal dels Banys, on s’allotjaven els funcionaris recaptadors de l’impost de La Sal, denominats amb el malnom popular dient-los els gabellots.

Revolta dels Angelets de la Terra, en el comptat del Rosselló van aixecar-se els pagesos contra l’ocupació francesa de les comarques que ara en diem Catalunya Nord. Dels anys 1.667 al 1.675 van alçar-se en contra de la gabella de La Sal, que eren els funcionaris cobradors de l’impost sobre l’extracció i el comerç de la sal existent en les seva terra.

En funció del Tractat dels Pirineus de 7 de novembre de 1.659, el Tractat fou on va apropiar-se la monarquia espanyola de Felipe IV d’ Hasbsburg, de dinastia austríaca passant a les seves mans les sis (6) comarques històriques el Rosselló, el Conflent, el Capcir, la Fenolleda l’Alta Cerdanya aquest darrera majoritàriament occitana amb que portava la tasca administrativa el comptat del Rosselló.

El nacionalisme francès en tots els àmbits d’orgull patri i obtenció de beneficis econòmics per francesos i espanyols des del nord i des del sud. Aturem-nos al sud on l’eficàcia extractiva del nacionalisme espanyol, no queda darrera del francès, l’habilitat de crear un prejudici de supremacia ètnica cultural i lingüística ens porta al mateix lloc de supressió de la identitat catalana. El greuge no és una exclusiva dels dos esmentats, és un fet de caràcter mundial, on la victòria assolida amb guerra i tots els àmbits, les branques del domini és total, arreu aquest esperit de supremacia i de possessió territorial és gairebé idèntic.

Emperò no podem oblidar la perpetuïtat de la colonització. Anasagasti el polític basc va dir que els 20 mil milions anuals de dèficit fiscal, deixen el Principat de Catalunya com una colònia, estàvem acostumats de dir del dèficit fiscal en 16 mil milions, el basc el situa en 20 mil milions anuals.

És obligatori el trist record del 17-A-2017, on van assassinar en un terrible atemptat a 16 persones i centenars de ferits a la Rambla de Barcelona. És imperdonable, saber que l’imam de Ripoll, un terrorista a Bèlgica, va ser contractat i assalariat pel C.N.I. Consell Nacional Espanyol, per organitzar i executar el terrible crim. Només això desautoritza un fet gravíssima de gent bàrbara la moral nefasta negativa humanament del govern del moment; el no deixar crear un secretariat al Congrés per Analitzar i castigar els fets, explic massa de quina pasta està format l’executiu i els juristes que l’assessoren. El maig de 2015 a l’operació Caronte, un mosso d’esquadra infiltrat en el grup que volia organitzar atemptar sistemàtics, el mosso va ser expulsat i quan es va denunciar, el jutge en situació de botxí, amb toga judicial Santiago Pedraz, va fer arxivar el cas comentant que era una realitat irrellevant. La qualificació es situa ella sola en Terrorisme d’Estat

Avui 9 persones empresonades per sobre de la desena d’anys, per haver desobeït que no volien rl referèndum del 1-O-2017, esparvera als jutges saben que el Tribunal Europeu, sentenciarà en contra d’aquests “pseudo jutges” són falsos, espuris. Amnistia Internacional ha intervingut a favor dels presos i en contra de les bestials forces armades actuant amb porres i fusells contra les persones que anaven a votar. Espantats de la propera decisió dels jutges europeus. Dos jutges han dimitit Cándido Gómez Pumpido i un altre dit Alvarado?. Els desnonament de gent vulnerable, quan hi ha l’article 47 de la Constitució expressant que protegirà els habitatges dels desvalguts que s’exerceix a diari en ple any 2021, tot plegat es qualifica solament de terrorisme envers el poble. L’Estat és menyspreable, és una situació que a través de procediments democràtics s’han de vèncer.