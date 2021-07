Els cadafals

- Publicidad-

Tostemps l’ens Espanya, referint-me a la que té enyorança dels cadafals, aquests eren la tribuna muntada per l`execució dels criminals que tenien empresonats. Actuaven amb eficàcia. Munió de vegades ho he dit Espanya com entitat que té un domini territorial recordat molt sovint, a diari vaja, regions i nacions com són Euskadi, Galicia, Catalunya la que té la negada en la política del poder, la comunitat lingüística amb el País Valencià, Ses Illes Balears i les precioses Pitiüses, d’ençà l’ocupació en la dura i cruel conquesta produïda el 1714, sabent tanmateix que totes les guerres son ignominioses, emperò la dels 1705-1715, fou d’una gran crueltat la brutalitat. El groller i tanmateix infantil càstig a la campana Honorata que tocava a sometent a les envistes de les tropes castellanes i franceses, un cop consumada l’ocupació les execucions a diari de catalanes i catalans fou de gran magnitud.

Aquest fet el copiaren les tropes franquistes, amb execucions extremes a diari fins a 200 persones en el Camp de la Bota de la platja barcelonina. Les xifres s’apropen les de l’any 1714 i les de l’any 1939 el ritme sense judici d’execucions sumàries sense judici previ, la crueltat assassina arribà al 1945. No hi ha res que s’atansi a la justícia, tot és una repugnant farsa volent mostrar-se democràtics tot el que fan respon a l’alta magnitud d’execrables mentides per reforçar l’estructura fèrria de la militaritzada política. Els valors socials totalment bandejats.

Els militars com ofici d´armes que és segueixen costum dels maltractes que han de fer als vençuts i ocupats, amb el noble costum d’enriquir-se el nou poder amb el sistema que sostreure tot el benefici del treball fins la ruïna de les classes populars que treballen.

El 2021 el “Tribunal de Cuentas” afegit al antic i permanent dèficit fiscal tot plegat té el mateix objectiu de llançar a la ruïna a tot opositor, sense menystenir la cercada venjança inspirada en la negada pels acadèmics de la R.A.E. però de pregona catalanofòbia.

El 1714 a les cuines no es podien tenir ganivets, si no eren lligats a les taules de treball, no hi hagueren judicis, ni sumaris, s’executava a les tropes catalanes i a ciutadans de Barcelona, el mateix tracte criminal va rebre la ciutat de Cardona vençuda i ocupada després de la de Barcelona totes les salvatjades foren repetides l’any 1939 per les tropes franquistes. Res de nou, militars, exèrcits amb pressupostos que els malgasten com a criatures en edat d’idiòcia en armes, vaixells, submarins, avions: oblidant tanmateix l’explotada societat, d’on nodreixen les seves tropes.

En ple juliol de 2021, estem els catalans sofrint una vorágine repressiva inversemblant per a totes i tots que creiem en la democràcia, totes les actuacions polítiques i socials demostren de forma explícita, viva és i dispenseu repeticions, l’etimologia de la paraula molt maltractada pel poder clara de poder per el poble, Espanya és en sí un oxímoron una contradicció al presentar-se com a democràtica al que és refereixen com a una Espanya, plena a de justícia i el precepte de la unitat que és la “unidad”, de la monarquia –que s’enriqueix acumulant fortunes situats a paradisos fiscals, n’és la màxima expressió en Juan Carlos I, el que va organitzar la descomunal la gran farsa del cop d’estat del 23-F-81.

L’ens Espanya demostra ser una presó de nacions, les empobreixen amb els fets fagocitant-los tots els valors humans amb predilecció a l’economia i la tasca que els agrada la persecució política de la llengua. Al llarg dels segles han arribat a posseir a través d’un poble que treballant, com l’escarràs propietat de la finca espanyola, on la tenalla absolutista persistent va convertir i és actual Catalunya en una colònia, els catalans no han aconseguit crear colònies d’ençà dels remots almogàvers. Van acabar-se en aquella època pels catalans l’ús dels cadafals.

En la descoberta d’Amèrica, no vàrem obtenir noves terres segur a colonitzar amb la barbàrie demostrada per el gruix de colonitzadors espanyols, degut que els Reis Catòlics no van permetre als catalans anar-hi com a poble o nació, el pas permès pels catalans pels reis, era després d’una cerimònia de genuflexió envers els monarques, el camí permès era individualitzat, d’un a un, per tan la influència catalana a Amèrica fou nul·la. Els nostres avantpassats volien associar-se als grans depredadors per embrutar-se les mans i perdre els bons costums; així obstaculitzada políticament no vàrem poder contaminar-nos de la depredada moral. Els reis Catòlics sense cap mala intenció, ens van salvar d’executar males accions en la colonització d’Amèrica.