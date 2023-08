Elecciones 23J, ¡TODO AL ROJO!

- Publicidad-

Hoy, 23 de julio, es un día crucial para la ciudadanía española, sobre todo para las clases medias y trabajadoras. Hoy se decide entre el futuro o la vuelta al pasado, entre seguir avanzando en la conquista y el blindaje de derechos o volver a las políticas que provocaron la crisis social que aún sufren millones de familias en España.

No se trata de tal o cual partido, o tal o cual líder, se trata de votar con responsabilidad de clase, sabiendo que las antipatías (reales o impostadas) no sirven para determinar un futuro en el que se reduzcan las desigualdades y que el 1% de la población no disponga de privilegios económicos, fiscales y judiciales que el 99% de la población no tiene.

Hoy es el día en el que la ciudadanía tiene que hacer una apuesta fuerte y, como si estuviera en la ruleta de un casino, jugársela todo al rojo, porque su futuro y el de las próximas generaciones está en juego más que nunca.

Más que nunca, los votos tienen que ser muy meditados y no deberían estar condicionados por las mentiras y los bulos de quienes se presentan como salvadores de la patria ni, por supuesto, no se pueden regalar a quienes no entienden que la patria está en el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos de España, hayan nacido aquí o no.

Es obvio pensar que las prioridades del próximo gobierno pueden ir orientadas hacia aumentar los privilegios y los beneficios de las élites, con las que alguno de los candidatos mantiene amistades muy estrechas. Otra opción es que haya candidaturas que piensen que otra forma de gobernar es posible, que la impunidad de los poderosos se tiene que acabar, que los abusos hacia los más vulnerables no tienen cabida en una democracia y que los beneficios lo son para todos, no sólo para un 1% de la población.

Hoy no es el día de mirar las empatías o las antipatías hacia tal o cual candidato o candidata. Hoy no es el día en el que la anécdota manipulada se imponga sobre los hechos, y, sobre todo, hoy no es el día de entregar el poder a quien está ansioso por alcanzarlo al precio que sea y vendiendo su alma a quien haga falta. Hoy es el día de pensar que cada ciudadano tiene el poder de determinar el futuro, su futuro y el de sus hijos.

La ciudadanía, en estas elecciones generales, tiene el poder de decidir si quiere que la sanidad pública sea de una manera o que se regale el cuidado de la salud y la vida a cuatro millonarios; que la educación pública sea de una manera o que se entregue a sectas fanáticas; que los servicios sociales se amplíen o que se recorten.

Por eso, hoy es el día en que todos los que viven en España tienen la capacidad para determinar si quieren avanzar o si prefieren retroceder a épocas olvidadas. Voten, con libertad pero con inteligencia y sin dejarse llevar por la propaganda, la mentira y la manipulación. Otros países ya han sufrido, o están sufriendo, las consecuencias del populismo: Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Hungría, Polonia. España y los españoles ni se pueden permitir ese lujo ni pueden ser las herramientas de las élites para utilizar la democracia como elemento destructivo.