Pretendía ofender y logró justamente lo contrario. Esto es lo que le ha ocurrido a Agustín Rosety, diputado del partido de ultraderecha de Vox en el Congreso por Cádiz y portavoz de Defensa que tuiteó un montaje audiovisual con el que intentaba tirar por tierra la imagen de Pablo Iglesias.

“Al sureste de Vallecas crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía”, escribía en el mensaje que acompañaba a la pieza en cuestión, que sin pretenderlo hace un divertido homenaje a la serie ‘El príncipe de Bel Air’, con diferentes momentos de Pablo Iglesias (entre ellos, jugando al baloncesto), con la sintonía de la mítica serie que emitió Antena 3 de fondo.

“Este sí que es un buen vídeo de campaña y no el de Ayuso. ¡Mi voto para Unidas Podemos!», le decían a Agustín Rosety en un mensaje. «Un tío honrado y decente como Will Smith. Magnífica analogía, al compararlo con el Will de la serie”, escribía otro tuitero. “¿Por qué piden el voto para Podemos desde Vox? El mejor vídeo de campaña”, escribía otro usuario de la red social.