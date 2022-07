El verdadero estado de la nación es una ciudadanía al borde de la insurrección… y Sánchez no lo sabe

- Publicidad-

Ayer terminó el Debate sobre el Estado de la Nación, un evento político que ha sido aplazado durante más de cuatro años por Pedro Sánchez sin razón de peso que lo justificara. Ayer el presidente del Gobierno podía sonreír porque ha salido más o menos victorioso tras la exposición de una serie de medidas que, en teoría, le vuelven a colocar en el lado de la izquierda.

Sin embargo, siempre que se trata de Pedro Sánchez hay que coger sus anuncios con pinzas porque lo que suele ocurrir es que no se lleven a efecto o que se queden demasiado cortos.

El presidente del Gobierno anunció varias medidas con un claro carácter progresista como, por ejemplo, el impuesto especial a los beneficios de la banca y de las compañías energéticas. El planteamiento que hizo Pedro Sánchez para defender esas medidas fue correcto y sus argumentos eran ciertos. En una situación de crisis no es de recibo que empresas que están obteniendo miles de millones de beneficios o que estén incrementando en decenas de miles de millones su capitalización bursátil no aporten nada al resto de la ciudadanía a través del pago de impuestos. Nadie puede negar que ese planteamiento sea el correcto. Es más, ahí Pedro Sánchez estuvo brillante.

Sin embargo, cuando entró en las previsiones de lo que se iba a recaudar con un impuesto que, teóricamente, no entrará en vigor hasta 2023 ya pisamos el terreno en el que se puede quedar muy corto porque tanto la banca como las energéticas u otras empresas del IBEX35 tienen recursos para, incluso, evitar el pago de dicho impuesto.

Pedro Sánchez es economista de formación, incluso dio clases durante un breve espacio de tiempo en la universidad. Parece mentira que habiendo estudiado lo que ha estudiado no sepa cómo las grandes empresas pueden modificar y manipular sus cuentas para dar menos beneficios o, incluso, pérdidas ficticias.

Por ejemplo, desde que Banco Santander tiene filiales fuera de España, sobre todo en Latinoamérica, el tipo de cambio de las divisas locales respecto al euro o la devaluación de la libra esterlina tras el Brexit ha estado provocando pérdidas millonarias. Sin embargo, el banco presidido por Ana Patricia Botín, en vez de incluir ese resultado negativo en las cuentas que presentan al mercado, se imputan a patrimonio. Esto es algo que hacen muchas grandes empresas.

Además, estas corporaciones pueden empezar a provisionar dinero por diferentes conceptos y con mil excusas y los beneficios serán menores por lo que la recaudación de ese impuesto especial no alcanzaría jamás la previsión de Pedro Sánchez de 3.500 millones de euros.

La Justicia y la insurrección del pueblo

Durante estos tres días, sorprendentemente, ni el presidente del Gobierno ni ninguno de los grupos parlamentarios ha tratado uno de los más graves problemas, si no el mayor, que sufre España: la situación real de la Justicia.

Respecto al tercer poder de la democracia en el debate sólo se ha hablado de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En ningún momento se han mencionado ni tratado los elevados niveles de corrupción judicial existentes ni de las graves consecuencias que para la ciudadanía están teniendo esas fábricas de generar injusticias en las que se han convertido los juzgados españoles.

Por ejemplo, una jueza de Madrid, Blanca Rosa Bartolomé Collado, ha llegado a desestimar demandas de una mujer de 79 años sin estudios y dedicada al cuidado de su casa y familia y su cónyuge, fallecido en enero de 2008, jornalero y sin estudios específicos que tenían depositados sus ahorros en el Santander desde hacía más de 40 años, que no tenían, por lo tanto, experiencia inversora en productos complejos y de riesgo, ni se le había dado información suficiente para conocer la complejidad, el funcionamiento y el riesgo de los Valores Santander en los que invirtieron 500.000 euros que procedían de la venta de un terreno. En otros casos ha rechazado las demandas de inversores que habían solicitado un préstamo de 600.000 euros inducidos presuntamente por la entidad.

Para desestimar las demandas y dar la razón al Santander la jueza manifiesta en sus sentencias, en contra de lo establecido por la jurisprudencia, la CNMV y la propia documentación interna del banco que publicó en exclusiva Diario16, que los Valores Santander no eran un producto complejo y que los clientes habían recibido información suficiente para conocer las características y riesgo de esos Valores Santander y que, además, amas de casa, jornaleros, jubilados de más de 70 años y administrativos sin estudios tenían conocimientos y experiencia inversora suficiente.

En el caso de los desahucios y las ejecuciones hipotecarias, tal y como han denunciado a Diario16 distintas fuentes, las personas que corren el peligro de perder su vivienda por una situación sobrevenida se encuentran en los juzgados ante jueces que despachan el asunto en apenas unos minutos y que, además, apenas permiten intervenir a los abogados que defienden a las víctimas de la codicia bancaria.

Tal y como refirió José María Erausquin en la entrevista a Diario16 publicada a lo largo de esta semana, «cuando acudimos al juzgado, muchas veces sensibilizados por la realidad que vemos ahí delante, nos encontramos, en ocasiones, con una persona malhumorada, irritada, distante y hasta prepotente, a quien hay que rendir pleitesía medieval tratándole de «señoría» y pidiéndole la venia para mover un músculo, una persona que nos requiere con urgencia «a ver, usted, cállese, a ver, usted cuántas cuotas, dígame cuántas hay», «pero señoría…» «¡dígame cuántas hay!». Para mí, el ejercicio de la abogacía en Sala es una cura de humildad impresionante que lleva a preguntarme por qué tengo que aguantar y por qué no levantarme y decir ¡oiga usted, quién se cree que es para hablarnos en ese tono y tratarnos de esta manera! ¡Nosotros también merecemos un respeto por su parte, y si no le gusta su trabajo déjelo, que no le echaremos de menos! Pero hay que callarse. Resulta desalentador comprobar la frialdad con la que, algunos jueces, afrontan los procedimientos de ejecución hipotecaria, sin sentir la más mínima inquietud por la realidad que se vive en muchos rincones de España, olvidando que una de sus obligaciones es tener en cuenta, en la medida de lo que sea legalmente posible, una realidad social que con la pandemia y sus consecuencias no hace más que incrementar las dificultades de pago».

Estos son algunos de los aspectos. Sin embargo, la Justicia española tiene muchos más de los que en el Debate sobre el Estado de la Nación no se habló y es el mayor problema que tiene España.

Esta es la razón por la que múltiples fuentes llevan advirtiendo a Diario16 de que son miles los ciudadanos los que están pensando en empezar a aplicar la justicia directa del pueblo. Personas que hasta los últimos meses buscaban solucionar sus problemas a través de los juzgados, se han dado cuenta de que, en cuanto un ciudadano se enfrenta a un banco, una aseguradora, una gran constructora o una empresa del IBEX35, los jueces españoles, sobre todo en instancias superiores, van a dar la razón al poderoso y, además, condenando en costas a la víctima.

Si a esta situación se le suman las consecuencias sociales que está teniendo la crisis energética, los salarios ínfimos, los empleos basados en la explotación laboral y, sobre todo, la incapacidad del gobierno para resolver los problemas reales de la ciudadanía, se está creando el caldo perfecto para una insurrección que quien está al pie de la calle sabe que está más cerca de lo que muchos se creen.